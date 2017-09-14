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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1294112942129431294412945>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:16

Wirująświatła

у моего папы


З Флайманом його не знайомив? Він би навчив дешевше
Це ж було років кілька тому? Там кілька індексацій вже було.
Пенсіонери з 1991 живуть важко, нічого не змінилось особливо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:17

  ЛАД написав:Для решения проблемы диктаторы прибегают к отстрелу "лишних" и "буйных
знаете за что русские любят путина? за отсутствие отстрелов "лишних". Даже медведева - ближайшего конкурента не отстрелили. Исключение те кто шли против режима. Если бы немцов не шёл, жил бы до сих пор с молодой любовницей, ездил бы по курортам, покупал одежду по цене золота. Я общался с русскими до 2014 года, они реально были довольны путиным, можно сказать гордились им. Нам это сложно понять, мы традиционно ненавидим всех президентов к концу их каденции.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:20

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:........
война сделала нас богаче саудовских принцев. Скоро мы будем трампу деньгами помогать

Не сделала и не сделает. Кроме отдельных личностей.
Население беднеет, вы правы.
Но зачем перегибать, до голода ещё очень далеко.

у моего папы была пенсия 3400 грн/мес. или 40800 в год. по сегодняшним ценам еда на минималках 36000/год комунальные 14000/год лечение онкологии 100000 в год. Одежду, интернет и прочую мелочь - игнорируем. итого при пенсии 40800 затраты 150000. Точно до голода ему было бы далеко? даже с идеальным здоровьем пенсия 40800 расходы 50000

Не буду цепляться к мелочам типа того, что на ЖКХ можно оформить субсидию. Если, конечно, он живёт сам, не с вами.
Но да, при онкологии затраты большие. И на онкологию хватит только судейско-прокурорских пенсий. Но это всё же исключение. И такое было бы и в Штатах. Поинтересуйтесь на эмигрантской ветке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:21

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав: Даже медведева - ближайшего конкурента не отстрелили.

Его споили,судя по всему.Вообще дурко невменяемое,давно не гавкало,может сдохло уже.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:21

Wirująświatła

знаете за что русские любят путина?


За дорогі енергоносії. При дешевих розлюблять за півроку
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:25

  ЛАД написав:Но это всё же исключение
Статистика рака в Украине
Риск заболеть на рак в Украине имеет каждый 3 мужчина и каждая 5 женщина, до 30 % больных – лица работоспособного возраста. На учете онкологических учреждений находится около 1 миллиона больных, ежегодно регистрируется свыше 160 000 новых случаев рака (470 случаев ежедневно) и больше 85 000 лиц умирают от этого заболевания (250 смертей от рака ежедневно), среди заболевших свыше 1 200 детей. По прогнозным оценкам до 2020 года уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране достигнет 180 000 новых случаев, то есть увеличится на 15%.

https://innovacia.com.ua/rus/media/v-uk ... let-rakom/
85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд. неплохое "исключение". думаете всем им хватало средств на лечение? а сколько не диагностированных. Умер и всё, на диспансерном учёте не стоял, в статистику не попал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:27

  Wirująświatła написав:мы традиционно ненавидим всех президентов к концу их каденции.


Потому что к концу каденции понятно,что они-******. Но их хотя бы можно было менять!
Если я доживу до ухода лидора я прямо аж прослезюсь от радости.
Всех дождался. Яныка выпидорили. Петра опустили. Коломойского посадили. Корбана изгнали. Казалось бы,живи и радуйся.
Так еще большее зло пришло.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:27

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Для решения проблемы диктаторы прибегают к отстрелу "лишних" и "буйных
знаете за что русские любят путина? за отсутствие отстрелов "лишних". Даже медведева - ближайшего конкурента не отстрелили. Исключение те кто шли против режима. Если бы немцов не шёл, жил бы до сих пор с молодой любовницей, ездил бы по курортам, покупал одежду по цене золота. Я общался с русскими до 2014 года, они реально были довольны путиным, можно сказать гордились им. Нам это сложно понять, мы традиционно ненавидим всех президентов к концу их каденции.

Вы меняете тему.
Любят не за это, а за то, что при нём жизнь реально улучшилась. По сравнению с 90-ми.
Медведев не конкурент и, похоже, никогда не был.
Когда Путин прижал Березовского, Гусинского, Ходорковского,..., никто не возражал. Да и последние годы кого-то снимают, кого-то даже сажают и... ничего.
Так что проблема элит как причина войны явно надумана.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:30

  ЛАД написав:Так что проблема элит как причина войны явно надумана.
давайте свою причину, не надуманную) вы уникальный форумчанин, критиковать когото - всегда пожалуйста (я не против, критикуйте меня все), но свою точку зрения выражаете неохотно. Получается ваша точка зрения это критика моей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:32, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:30

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого

Сначала выгребают алкоголь чуть дороже совсем дешёвого (ничего элитного в сельпо отродясь не было), будучи не в силах устоять перед скидкой, а потом нечего есть.
Не вижу противоречий - все логично.

Це звичайна гра слів, оцей «елітний алкоголь», і що туди позиціонувати.
Я , ясна справа , мав на увазі масмаркет по ціні до 1 тис грн за ноль сьому, але в Сільпо все ж є і 16-18 річні віскі, і з цінниками 100+ євро за такий обʼєм
Hotab
 
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