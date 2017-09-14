RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12942129431294412945>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:32

Wirująświatła


85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд.


А ти кажеш «війна до останнього українця» . У нас «рак до останнього українця» , скоріше.
Hotab
 
Повідомлень: 14270
З нами з: 15.02.09
Подякував: 378 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:35

  Hotab написав:Це ж було років кілька тому? Там кілька індексацій вже було.
он ушел в 2022. даже тогда нехватало, при ценах на еду в 2 раза ниже, я ему пересылал сколько мог, чтобы он не ушел в минус.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 00:36, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:35

Британія -- ще сила.
Стармер з Трампом говорив, як мінімум, на равних.

Балачки про мир, миротворців тощо продовжаться, допомога продовжиться, бойові дії продовжаться та посиляться взаємними ударами повітряними засобами ураження.
detroytred
 
Повідомлень: 23402
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:40

  Hotab написав:Wirująświatła


85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд.


А ти кажеш «війна до останнього українця» . У нас «рак до останнього українця» , скоріше.

рак это та же война которую мы проигрываем. нужны финансы, высококвалифицированные врачи, инфраструктура. С той разницей что врачей не бусифицируют, хотя медицина работает на запределе возможностей
В Украине около 50% больных раком детей умирают, в ЕС и США – 15%.
https://forbes.ua/ru/inside/v-ukraini-b ... 22022-3667
до последнего украинца. кого не убьют на фронте, добьют болячки и стоимость жизни.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:44

  detroytred написав:Британія -- ще сила.
Стармер з Трампом говорив, як мінімум, на равних.

Балачки про мир, миротворців тощо продовжаться, допомога продовжиться, бойові дії продовжаться та посиляться взаємними ударами повітряними засобами ураження.


Слава Богу!
Загинемо,як герої, у тому числі від повітряних засобів ураження.
Краще героїчна смерть,ніж ганебний мир.
Якщо в мене втелющится дрон, я загину з именами британських друзів на устах, почну з Джонсона,а може ще и Стармера встигну благословити.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:44

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но это всё же исключение
Статистика рака в Украине
Риск заболеть на рак в Украине имеет каждый 3 мужчина и каждая 5 женщина, до 30 % больных – лица работоспособного возраста. На учете онкологических учреждений находится около 1 миллиона больных, ежегодно регистрируется свыше 160 000 новых случаев рака (470 случаев ежедневно) и больше 85 000 лиц умирают от этого заболевания (250 смертей от рака ежедневно), среди заболевших свыше 1 200 детей. По прогнозным оценкам до 2020 года уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране достигнет 180 000 новых случаев, то есть увеличится на 15%.

https://innovacia.com.ua/rus/media/v-uk ... let-rakom/
85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд. неплохое "исключение". думаете всем им хватало средств на лечение? а сколько не диагностированных. Умер и всё, на диспансерном учёте не стоял, в статистику не попал.

Опять меняете тему.
Речь, вроде, была о голоде.
Начнём обсуждать проблему рака?
Все эти 85 тыс. жили на 3 400 грн.?
В 2021 всего умерших - 714 263, из них новообразования 74 347, в т.ч. злокачественные 73683 - 10% (https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/2021/).
Сейчас ещё напишите, что столько умерших от рака из-за войны и голода.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33188
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:48

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Британія -- ще сила.
Стармер з Трампом говорив, як мінімум, на равних.

Балачки про мир, миротворців тощо продовжаться, допомога продовжиться, бойові дії продовжаться та посиляться взаємними ударами повітряними засобами ураження.


Слава Богу!
Загинемо,як герої, у тому числі від повітряних засобів ураження.
Краще героїчна смерть,ніж ганебний мир.
Якщо в мене втелющится дрон, я загину з именами британських друзів на устах, почну з Джонсона,а може ще и Стармера встигну благословити.

))
*Стармер: "Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался".
detroytred
 
Повідомлень: 23402
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:48

  ЛАД написав:Сейчас ещё напишите, что столько умерших от рака из-за войны и голода.
Деньги на его лечение у всех есть? С войной и инфляцией денег стало больше или меньше? война влияет или не влияет? до голода пока что не дошли. Но до него не так далеко как вы себе представляете. Оказалось без херсонской области цена помидоров приближается к европейской. По чесноку, арбузам и т.д. тоже самое. Не везде оно растёт.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:52

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła


85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд.


А ти кажеш «війна до останнього українця» . У нас «рак до останнього українця» , скоріше.

рак это та же война которую мы проигрываем. нужны финансы, высококвалифицированные врачи, инфраструктура. С той разницей что врачей не бусифицируют, хотя медицина работает на запределе возможностей
В Украине около 50% больных раком детей умирают, в ЕС и США – 15%.
https://forbes.ua/ru/inside/v-ukraini-b ... 22022-3667
до последнего украинца. кого не убьют на фронте, добьют болячки и стоимость жизни.

Когда я пишу, что мы бедная страна, меня тут клюют.
Вы, с одной стороны, подтверждаете, что мы бедные.
Но тут же рассказываете, что Путин хотел поиметь с Украины 500 млрд.
Противоречия не замечаете?

А причины войны...
Вполне обычные - изменение соотношения сил в мире и, в частности, в Европе. РФ слишком много потеряла в 90-е. Чересчур много. После восстановления начала требовать свой кусок пирога. Т.е. интересы вполне материальные, но не для удовлетворения требований элит из страха перед ними. Ну и + фантомные боли по утраченному могуществу и влиянию, не без этого.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 01:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33188
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:57

  ЛАД написав:Когда я пишу, что мы бедная страна, меня тут клюют.
Вы, с одной стороны, подтверждаете, что мы бедные.
Но тут же рассказываете, что Путин хотел поиметь с Украины 500 млрд.
Противоречия не замечаете?
не вижу, 500 ярдов не одномоментная выплата а 50% налог на то, что мы добываем. Или мы ничего не добываем? Бедность никак не связана с добычей, идет несправедливое распределение благ. У каких то чиновников/прокуроров и др. пенсии зашкаливают.
В Украине наибольшую пенсию (без учета пожизненного денежного содержания судьи) назначили бывшему нардепу-регионалу Сергею Кивалову. Ежемесячно Пенсионный фонд платит особенному пенсионеру почти 246 тыс. грн. При этом еще несколько лет назад Кивалов получал большую по украинским меркам пенсию в 14 тыс. грн. Увеличить выплату в 17 раз экс-нардепу помогли судья из Одессы, а также справка из возглавляемого им университета.
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-g ... kordyi.htm

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12942129431294412945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262302
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7729)
28.02.2025 00:35
Sense Bank (13679)
28.02.2025 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.