Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:48

ЛАД написав: Сейчас ещё напишите, что столько умерших от рака из-за войны и голода. Сейчас ещё напишите, что столько умерших от рака из-за войны и голода.

Деньги на его лечение у всех есть? С войной и инфляцией денег стало больше или меньше? война влияет или не влияет? до голода пока что не дошли. Но до него не так далеко как вы себе представляете. Оказалось без херсонской области цена помидоров приближается к европейской. По чесноку, арбузам и т.д. тоже самое. Не везде оно растёт.