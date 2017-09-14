detroytred написав:Британія -- ще сила. Стармер з Трампом говорив, як мінімум, на равних.
Балачки про мир, миротворців тощо продовжаться, допомога продовжиться, бойові дії продовжаться та посиляться взаємними ударами повітряними засобами ураження.
Слава Богу! Загинемо,як герої, у тому числі від повітряних засобів ураження. Краще героїчна смерть,ніж ганебний мир. Якщо в мене втелющится дрон, я загину з именами британських друзів на устах, почну з Джонсона,а може ще и Стармера встигну благословити.
Статистика рака в Украине Риск заболеть на рак в Украине имеет каждый 3 мужчина и каждая 5 женщина, до 30 % больных – лица работоспособного возраста. На учете онкологических учреждений находится около 1 миллиона больных, ежегодно регистрируется свыше 160 000 новых случаев рака (470 случаев ежедневно) и больше 85 000 лиц умирают от этого заболевания (250 смертей от рака ежедневно), среди заболевших свыше 1 200 детей. По прогнозным оценкам до 2020 года уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в стране достигнет 180 000 новых случаев, то есть увеличится на 15%.
85 тыс смертей в год это наверное больше чем потери ЗСУ в результате бд. неплохое "исключение". думаете всем им хватало средств на лечение? а сколько не диагностированных. Умер и всё, на диспансерном учёте не стоял, в статистику не попал.
Опять меняете тему. Речь, вроде, была о голоде. Начнём обсуждать проблему рака? Все эти 85 тыс. жили на 3 400 грн.? В 2021 всего умерших - 714 263, из них новообразования 74 347, в т.ч. злокачественные 73683 - 10% (https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/2021/). Сейчас ещё напишите, что столько умерших от рака из-за войны и голода.
detroytred написав:Британія -- ще сила. Стармер з Трампом говорив, як мінімум, на равних.
Балачки про мир, миротворців тощо продовжаться, допомога продовжиться, бойові дії продовжаться та посиляться взаємними ударами повітряними засобами ураження.
Слава Богу! Загинемо,як герої, у тому числі від повітряних засобів ураження. Краще героїчна смерть,ніж ганебний мир. Якщо в мене втелющится дрон, я загину з именами британських друзів на устах, почну з Джонсона,а може ще и Стармера встигну благословити.
)) *Стармер: "Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался".
ЛАД написав:Сейчас ещё напишите, что столько умерших от рака из-за войны и голода.
Деньги на его лечение у всех есть? С войной и инфляцией денег стало больше или меньше? война влияет или не влияет? до голода пока что не дошли. Но до него не так далеко как вы себе представляете. Оказалось без херсонской области цена помидоров приближается к европейской. По чесноку, арбузам и т.д. тоже самое. Не везде оно растёт.
до последнего украинца. кого не убьют на фронте, добьют болячки и стоимость жизни.
Когда я пишу, что мы бедная страна, меня тут клюют. Вы, с одной стороны, подтверждаете, что мы бедные. Но тут же рассказываете, что Путин хотел поиметь с Украины 500 млрд. Противоречия не замечаете?
А причины войны... Вполне обычные - изменение соотношения сил в мире и, в частности, в Европе. РФ слишком много потеряла в 90-е. Чересчур много. После восстановления начала требовать свой кусок пирога. Т.е. интересы вполне материальные, но не для удовлетворения требований элит из страха перед ними. Ну и + фантомные боли по утраченному могуществу и влиянию, не без этого.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 01:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Когда я пишу, что мы бедная страна, меня тут клюют. Вы, с одной стороны, подтверждаете, что мы бедные. Но тут же рассказываете, что Путин хотел поиметь с Украины 500 млрд. Противоречия не замечаете?
не вижу, 500 ярдов не одномоментная выплата а 50% налог на то, что мы добываем. Или мы ничего не добываем? Бедность никак не связана с добычей, идет несправедливое распределение благ. У каких то чиновников/прокуроров и др. пенсии зашкаливают.
В Украине наибольшую пенсию (без учета пожизненного денежного содержания судьи) назначили бывшему нардепу-регионалу Сергею Кивалову. Ежемесячно Пенсионный фонд платит особенному пенсионеру почти 246 тыс. грн. При этом еще несколько лет назад Кивалов получал большую по украинским меркам пенсию в 14 тыс. грн. Увеличить выплату в 17 раз экс-нардепу помогли судья из Одессы, а также справка из возглавляемого им университета. https://www.obozrevatel.com/ekonomika-g ... kordyi.htm