ЛАД написав:Когда я пишу, что мы бедная страна, меня тут клюют. Вы, с одной стороны, подтверждаете, что мы бедные. Но тут же рассказываете, что Путин хотел поиметь с Украины 500 млрд. Противоречия не замечаете?
не вижу, 500 ярдов не одномоментная выплата а 50% налог на то, что мы добываем.
Где и когда о "500 ярдах" говорил Путин? Вы его с Трампом не путаете?
Или мы ничего не добываем? Бедность никак не связана с добычей, идет несправедливое распределение благ. У каких то чиновников/прокуроров и др. пенсии зашкаливают.
В Украине наибольшую пенсию (без учета пожизненного денежного содержания судьи) назначили бывшему нардепу-регионалу Сергею Кивалову. Ежемесячно Пенсионный фонд платит особенному пенсионеру почти 246 тыс. грн. ...... https://www.obozrevatel.com/ekonomika-g ... kordyi.htm
И к чему это? Да есть такое. Но тут будивельник не один раз выкладывал расчёты, на сколько увеличились бы пенсии пересичных, если бы даже все пенсии больше 10 тыс. перераспределили. Если всё, что больше 10 тыс. (таких пенсий 1,26 млн.) перераспределить на остальных 9,08 млн пенсионеров, то добавка составила бы 750 грн. Можно ещё вспомнить и миллионные зарплаты и премии. Несправедливо - да. Что это причина бедности - нет.
ЛАД написав:Где и когда о "500 ярдах" говорил Путин?
где я писал что это говорил путин?! вероятно эту сумму предложил путину трамп, что и было пресловутым "планом" закончить войну. Именно Трамп наезжал на Зеленского, когда он не подписал, а не путин. Именно трамп отказался включить гарантии безопасности в договор, намекая что сам договор и есть этой гарантией (типа если путин согласиться принять деньги, война автоматически закончится)
“It’s a great deal for Ukraine too, because they get us over there, and we’re going to be working over there,” Trump said. “We’ll be on the land, and, you know, in that way, it’s this sort of automatic security*, because nobody’s going to be messing around with our people when we’re there.”
Пророчества праведного отрока Вячеслава Крашенинникова о нашем времени и грядущих страшных антихристовых временах, в т.ч. и в России, Вячесла́в Серге́евич Крашени́нников (22.03.1982 — 17.03.1993, Чебаркуль, Челябинская обл.) — мальчик, умерший от заболевания крови в возрасте неполных 11 лет, которого многие считают чудотворцем и прорицателем, продолжающим творить чудеса и после своей смерти. https://www.youtube.com/watch?v=V8-mDnl7o0U
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 01:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Сейчас ещё напишите, что столько умерших от рака из-за войны и голода.
Деньги на его лечение у всех есть? С войной и инфляцией денег стало больше или меньше? война влияет или не влияет? до голода пока что не дошли. Но до него не так далеко как вы себе представляете. Оказалось без херсонской области цена помидоров приближается к европейской. По чесноку, арбузам и т.д. тоже самое. Не везде оно растёт.
Голод не определяется помидорами, чесноком и арбузами.
ЛАД написав:Где и когда о "500 ярдах" говорил Путин?
где я писал что это говорил путин?!
На войну пошли огромные деньги и те кто на этом нагрел руки вероятно очень довольны. Но это не все элиты. Нужно остальных покормить. И суммы там не 5-10 ярдов, ес/сша давно бы скинулись и война закончилась. Аппетит путина на порядок больше. Озвучили 500 ярдом и то это может быть не окончательная сумма, которую он хочет получить с Украины. Сейчас не те времена когда элиту можно было накормить квартирами и должностями по партийной линии. Всем нужен кеш ведущих экономик мира.
вероятно эту сумму предложил путину трамп, что и было пресловутым "планом" закончить войну. Именно Трамп наезжал на Зеленского, когда он не подписал, а не путин. Именно трамп отказался включить гарантии безопасности в договор, намекая что сам договор и есть этой гарантией (типа если путин согласиться принять деньги, война автоматически закончится)
“It’s a great deal for Ukraine too, because they get us over there, and we’re going to be working over there,” Trump said. “We’ll be on the land, and, you know, in that way, it’s this sort of automatic security*, because nobody’s going to be messing around with our people when we’re there.”
*автоматическая безопасность я понимаю это словосочетание как "после заключения даннооо договора путин перестанет нападать" остаётся выяснить какой у него интерес.
судя по всему решения по перемирию пока ещё не принято. Путин думает хватит ли ему 500 ярдов или надо требовать больше.
Так исказить логику надо суметь. Трамп не собирается откупаться от Путина. Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия. В этом смысле договор является гарантией по мысли Трампа.