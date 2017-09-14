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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12943129441294512946

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:38

  ЛАД написав:Трамп не собирается откупаться от Путина
он вам лично это сказал? Железный аргумент.
  ЛАД написав:Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия
вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило?

Хорошо, заключили с американцами договор, (не сегодня завтра Зеленский его подпишет), а Путин дальше воюет, что Трамп ему сделает, нападёт на рф или снова обиженно промолчит? как в этом смысле в вашем понимании работает "автоматическая безопасность"? Почему трамп не хочет прописать её механизмы отдельным пунктом? Ничего не прописано, никаких угроз для путина, тем не менее вы верите в чепуху, что он вдруг испугается и перестанет воевать. Думаю даже третьеклассник в такую сказку не поверил бы. Это весь ваш интеллектуальный уровень.

Далее не вижу смысла с вами спорить. Ваши аргументы ничем не лучше, кроме необоснованного самомнения, что вы всегда правы в них нет ничего.
Wirująświatła
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