Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:38

ЛАД написав: Трамп не собирается откупаться от Путина Трамп не собирается откупаться от Путина

ЛАД написав: Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия

он вам лично это сказал? Железный аргумент.вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило?Хорошо, заключили с американцами договор, (не сегодня завтра Зеленский его подпишет), а Путин дальше воюет, что Трамп ему сделает, нападёт на рф или снова обиженно промолчит? как в этом смысле в вашем понимании работает "автоматическая безопасность"? Почему трамп не хочет прописать её механизмы отдельным пунктом? Ничего не прописано, никаких угроз для путина, тем не менее вы верите в чепуху, что он вдруг испугается и перестанет воевать. Думаю даже третьеклассник в такую сказку не поверил бы. Это весь ваш интеллектуальный уровень.Далее не вижу смысла с вами спорить. Ваши аргументы ничем не лучше, кроме необоснованного самомнения, что вы всегда правы в них нет ничего.