Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:38

ЛАД написав: Трамп не собирается откупаться от Путина Трамп не собирается откупаться от Путина

ЛАД написав: Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия

он вам лично это сказал?вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило?вот заключили с американцами договор (не сегодня завтра Зеленский его подпишет), а Путин дальше воюет, что Трамп ему сделает, нападёт на рф или снова обиженно промолчит? Почему этим вообще занимается Президент США, там больше некому такого рода документы подписывать?Задайте себе простые вопросы, какие механизмы у "автоматической безопасности" Почему трамп громко анонсируя этот договор, не хочет явно прописать механизмы безопасности отдельным пунктом? что за тайна такая, "автоматическая безопасность" есть, но прописать не могу. и что будет если путин её нарушит?В моей версии есть ответы. В вашей чья то "святая вера", что путин больше не нападёт, не будучи лично заинтересован, чисто на испуге. До этого не боялся, а тут испугается.Даже третьеклассник в такую сказку не поверил бы, заподозрил что тут "что-то недоговаривают," то что нельзя прописать отдельным пунктом, но по задумке Трампа должно сработать.Более того, этого непрописанного "что то" до сих пор не было (поэтому война), но с его появлением война должна закончится. Инвестиций точно не было?