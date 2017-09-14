ЛАД написав:Трамп не собирается откупаться от Путина
он вам лично это сказал?
ЛАД написав:Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия
вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило?
вот заключили с американцами договор (не сегодня завтра Зеленский его подпишет), а Путин дальше воюет, что Трамп ему сделает, нападёт на рф или снова обиженно промолчит? Почему этим вообще занимается Президент США, там больше некому такого рода документы подписывать?
Задайте себе простые вопросы, какие механизмы у "автоматической безопасности" Почему трамп громко анонсируя этот договор, не хочет явно прописать механизмы безопасности отдельным пунктом? что за тайна такая, "автоматическая безопасность" есть, но прописать не могу. и что будет если путин её нарушит?
В моей версии есть ответы. В вашей чья то "святая вера", что путин больше не нападёт, не будучи лично заинтересован, чисто на испуге. До этого не боялся, а тут испугается.
Даже третьеклассник в такую сказку не поверил бы, заподозрил что тут "что-то недоговаривают," то что нельзя прописать отдельным пунктом, но по задумке Трампа должно сработать.
Более того, этого непрописанного "что то" до сих пор не было (поэтому война), но с его появлением война должна закончится. Инвестиций точно не было?
"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его (Зеленского). Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - сообщил Трамп...
Факт: - перша зустріч з Зе, а не з пу (до того ж з яким начебто до кінця лютого збирався). - після 6,5 год. в Стамбулі Штати-рф мовчки розішлись. - НАТО, ЄС, Британія обіцяють підтримку (зброю, гроші).
Цікавий сьогодні день може бути. Особливо якщо угоди буде не одна, а дві.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 28 лют, 2025 09:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Раджу послухати бачення Портнікова. Останні 5 хв. -- з 33.50 до 39.00.
Нюанс -- оті перелічені критерії-умови ще треба реалізувати. Власне і скукоження розмірів (кордони, в яких буде опинятися Україна) будуть корелювати з реалізацією наголошених умов.
Фортеця на десяток або більше років...
І крах по сирійському сценарію, якщо держава буде йти в такому ж напрямку побудови репресійного апарату і штовхати населення до зневіри та ненависті до влади, і, як результат - небажання захищати таку державу...
detroytred написав:Але всі експерти найгіршим варіантом вбачають не сирійський варіант (тобто повний крах), а лише втрату ще частини територій і якісь обмеження. Кулеба визначив найгірший та найкращий сценарій... Більш ймовірно, що буде щось посередині.
не живий ні мертвий, бренне тіло в реанімації на довічному ШВЛ
detroytred написав:*Стармер: "Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался".
переосмислення "1984" : "запорука миру в Європі - це продовження війни в Україні"