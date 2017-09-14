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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1294412945129461294712948>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 07:38

  ЛАД написав:Трамп не собирается откупаться от Путина
он вам лично это сказал?
  ЛАД написав:Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия
вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило?

вот заключили с американцами договор (не сегодня завтра Зеленский его подпишет), а Путин дальше воюет, что Трамп ему сделает, нападёт на рф или снова обиженно промолчит? Почему этим вообще занимается Президент США, там больше некому такого рода документы подписывать?

Задайте себе простые вопросы, какие механизмы у "автоматической безопасности" Почему трамп громко анонсируя этот договор, не хочет явно прописать механизмы безопасности отдельным пунктом? что за тайна такая, "автоматическая безопасность" есть, но прописать не могу. и что будет если путин её нарушит?

В моей версии есть ответы. В вашей чья то "святая вера", что путин больше не нападёт, не будучи лично заинтересован, чисто на испуге. До этого не боялся, а тут испугается.

Даже третьеклассник в такую сказку не поверил бы, заподозрил что тут "что-то недоговаривают," то что нельзя прописать отдельным пунктом, но по задумке Трампа должно сработать.

Более того, этого непрописанного "что то" до сих пор не было (поэтому война), но с его появлением война должна закончится. Инвестиций точно не было?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:11

Стармер животворящий..

"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его (Зеленского). Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - сообщил Трамп...

Факт:
- перша зустріч з Зе, а не з пу (до того ж з яким начебто до кінця лютого збирався).
- після 6,5 год. в Стамбулі Штати-рф мовчки розішлись.
- НАТО, ЄС, Британія обіцяють підтримку (зброю, гроші).

Цікавий сьогодні день може бути.
Особливо якщо угоди буде не одна, а дві.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 28 лют, 2025 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:14

  detroytred написав:Раджу послухати бачення Портнікова.
Останні 5 хв. -- з 33.50 до 39.00.

Нюанс -- оті перелічені критерії-умови ще треба реалізувати.
Власне і скукоження розмірів (кордони, в яких буде опинятися Україна) будуть корелювати з реалізацією наголошених умов.

Фортеця на десяток або більше років...

І крах по сирійському сценарію, якщо держава буде йти в такому ж напрямку побудови репресійного апарату і штовхати населення до зневіри та ненависті до влади, і, як результат - небажання захищати таку державу... :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:21

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Раджу послухати бачення Портнікова.
Останні 5 хв. -- з 33.50 до 39.00.

Нюанс -- оті перелічені критерії-умови ще треба реалізувати.
Власне і скукоження розмірів (кордони, в яких буде опинятися Україна) будуть корелювати з реалізацією наголошених умов.

Фортеця на десяток або більше років...

І крах по сирійському сценарію, якщо держава буде йти в такому ж напрямку побудови репресійного апарату і штовхати населення до зневіри та ненависті до влади... :evil:

Все можливо.
Але всі експерти найгіршим варіантом вбачають не сирійський варіант (тобто повний крах), а лише втрату ще частини територій і якісь обмеження.

Кулеба визначив найгірший та найкращий сценарій... Більш ймовірно, що буде щось посередині.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але всі експерти найгіршим варіантом вбачають не сирійський варіант (тобто повний крах), а лише втрату ще частини територій і якісь обмеження.
Кулеба визначив найгірший та найкращий сценарій... Більш ймовірно, що буде щось посередині.

не живий ні мертвий, бренне тіло в реанімації на довічному ШВЛ
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:*Стармер: "Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался".

переосмислення "1984" : "запорука миру в Європі - це продовження війни в Україні"
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:45

Скандал із МСЕК: прокурори, яких нібито звільнили через схему з пенсіям, отримали нові посади :lol:

Також п'ять прокурорів, які були фігурантами скандалу минулого року, зберегли високі зарплати і високі пенсії. 8)

Серед 61 прокурора, які отримали собі високі пенсії завдяки МСЕК і статусу особи з інвалідністю, підозри отримало тільки двоє. Однак і вони зберігають свої робочі місця в прокуратурі. :lol:

Насправді жоден керівник обласної прокуратури не був торік звільнений. Усіх їх просто перевели на інші посади.

На посадах залишаються навіть ті прокурори, проти яких уже відкрили кримінальне провадження і слідством доведено факт фальшування інвалідності. :lol:
https://focus.ua/uk/ukraine/695864-skan ... cho-vidomo


20 жовтня, 2024
Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів
«На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба», – Зеленський :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:08

  detroytred написав:після 6,5 год. в Стамбулі Штати-рф мовчки розішлись.
- НАТО, ЄС, Британія обіцяють підтримку (зброю, гроші).
убедили трампа что мир/перемирие Европе не нужно?Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:13

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«Я не ТЦК, не бійтеся, і не відвертайтеся»: таке звернення начепив на себе військовий і їздив так у громадському транспорті :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:після 6,5 год. в Стамбулі Штати-рф мовчки розішлись.
- НАТО, ЄС, Британія обіцяють підтримку (зброю, гроші).
убедили трампа что мир/перемирие Европе не нужно?

Вмовили Трампа, як мінімум, не заважати битися "за покращення перемовних позицій".

Чим саме вмовили?
Пересічним не доводять.
Але точно не колебанням голосовими зв'язками повітря.
detroytred
 
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