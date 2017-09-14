Визит Стармера к Трампу стал «отрезвляющим» для Украины
Что насторожило на переговорах премьера Великобритании и американского президента? Перечисляет издание Politico:
📍Трамп остался невозмутимым перед отчаянным призывом Стармера укрепить американскую поддержку Украины.
📍Стармер просил поддержать европейские усилия по защите Украины от любого будущего вторжения со стороны РФ — например, о воздушном наблюдении США и прикрытии с воздуха. Но Трамп отказал во всём.
📍 Также он отмахнулся от вопросов о том, что будет, если Путин снова нападёт.
📍При этом, замечает издание, Трамп всё чаще подхватывает тезисы российского диктатора и стремится к альянсу с государством-изгоем.
Трамп всему этому сказал «нет».
«Я так не думаю», — сказал Трамп рядом со Стармером в Овальном кабинете. «Я думаю, когда у нас будет сделка, это будет сделка».
Такая жесткая позиция стала отрезвляющим предварительным сигналом для европейских союзников, надеющихся на благоприятный момент перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу, когда он, как ожидается, передаст большую часть украинских редкоземельных металлов американским инвесторам в надежде склонить Трампа на свою сторону.
Трамп, сидевший рядом со Стармером в четверг, отмахнулся от вопросов о том, что, если что-то и будет, США сделают, чтобы сдержать президента России Владимира Путина, и сказал, что доверяет бывшему агенту КГБ, что он не откажется от потенциального мирного соглашения. Он предположил, что экономического соглашения, которое он подпишет с Зеленским, будет достаточно, чтобы сдержать Россию.
«Это, можно сказать, подстраховка», — сказал Трамп о сделке по минералам, переняв язык Стармера. «Я не думаю, что кто-то будет играть, если мы будем там с большим количеством рабочих».
«Я не думаю, что у нас будут какие-либо причины для этого. Я думаю, что у нас будет очень успешный мир, и я думаю, что это будет длительный мир. И я думаю, что это произойдет, надеюсь, быстро. Если это не произойдет быстро, этого может не произойти вообще».
один вопрос к трампу, что должно такого случится, что вдруг наступит мир и почему он 3 года не наступил? путин 3 года не боялся западной военной помощи, а сейчас испугается её сокращения со стороны штатов?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной
Соглашение на 10 лет предусматривает создание и поддержание обороны и потенциала сдерживания Украины, ускорение ее евроатлантической интеграции и является «мостом» к ее членству в НАТО
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписали историческое двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной.
США назвали соглашение «мощным сигналом для решительной поддержки Украины со стороны США сегодня и в будущем».
«Благодаря этому соглашению Соединенные Штаты будут работать с партнерами, чтобы укрепить способность Украины защищать себя в настоящий момент и сдерживать агрессию в будущем, – говорится в совместном заявлении, опубликованном после подписания соглашения. - Таким образом мы укрепим безопасность Украины, которая имеет центральное значение для европейской и американской безопасности».
С подписанием этого 10-летнего соглашения США и Украина будут сотрудничать в целях создания и поддержания надежной обороны и потенциала сдерживания Украины, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также в целях ускорения евроатлантической интеграции Украины и достижения справедливого мира.
«В соглашении, которое мы с президентом Зеленским только что подписали, также изложено наше общее видение справедливого мира, мира, основанного на Уставе ООН и принципах суверенитета и территориальной целостности, мира с глобальной базой поддержки, который заставит Россию ответить за ущерб, нанесенный ею в этой войне, – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским после подписания документа. – Мы увидим убедительное подтверждение этого на исторической мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в эти выходные, где вице-президент Харрис будет представлять Соединенные Штаты».
«Это соглашение ускоряет интеграцию Украины в европейское, атлантическое и трансатлантическое сообщества. Оно включает основные обязательства Украины по проведению демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности в соответствии с целями вступления в Европейский союз и программами НАТО», – подчеркнул Байден.
и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
detroytred написав:До чого паралель про стурбованість європейців образами пу Байденом - ?)))
к тому что ранее данной проблемы "не было", а тут она "появилась".
detroytred написав:Не заважати рфії - це не збільшувати допомогу Україні і (або) санкції проти рфії.
так уже написали западные сми в военной помощи Украине трамп снова отказал.
и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
Дивно правда? Виявилось що консервативні західні цінності це просто бабло)))
Пленные северокорейцы рассказывают, что сражались на стороне России в противостоянии, которого они не понимали.
▪️Их рассказы о жизненном пути — от ухода из дома воинственными подростками, проникнутыми культом личности Кима, до втягивания в жестокую борьбу за российскую территорию — дают редкое представление о тайном мире Северной Кореи и ее вооруженных силах, главном институте режима.
▪️Они также проливают свет на углубление связей России с диктаторским режимом, который поставляет ей ракеты и около половины артиллерийских снарядов, используемых сейчас Москвой на линии фронта, по данным Украины. Участие северокорейских солдат отражает то, как конфликт, который идет уже четвертый год, приобретает глобальное измерение.
▪️Солдаты, беседовавшие с WSJ — единственные северокорейцы, которые были захвачены живыми, по данным Украины. Южная Корея предложила принять этих людей, один из которых сказал журналу, что рассматривает возможность перебежать на Юг. Официальные лица в Киеве и Сеуле говорят, что переговоры ведутся.
Пэка отправили в Россию без предупреждения. Его учили выполнять приказы, не задавая вопросов. В 17 лет Пэка призвали в спецназ Главного разведывательного бюро, которое готовит исполнителей для рейдов и диверсионных операций в Южной Корее. В КНДР действует обязательный военный призыв для мужчин на 10 лет.
▪️Вооруженные силы насчитывают около 1,2 миллиона действующих солдат, но большинство из них плохо экипированы и проводят большую часть времени на сельскохозяйственных работах или строительных площадках, где не хватает продовольствия. Солдаты ежедневно проходят идеологическую подготовку, в ходе которой заучивают приказы Кима. С раннего возраста мальчикам внушают, что они должны быть готовы пожертвовать всем ради верховного лидера.
▪️Пэк, стрелок, вспоминает о регулярных тренировках по обороне и командировках в другие регионы, где требовалась помощь в крупных строительных проектах. По его словам, день, когда он отправился на военную службу в мае 2021 года, был последним, когда он видел или слышал о своих родителях. Возвращайся здоровым, сказал ему в тот день отец.
▪️У Пэка было приличное воспитание, ведь он был единственным ребенком врача и продавщицы, представителей привилегированного класса в Северной Корее, что позволило ему посещать школу. Он изучал английский язык и играл в школьной футбольной команде. Учителя внушали ему, что Россия — союзник.
▪️Он и его одноклассники пользовались смартфонами, чтобы звонить друг другу и родителям, но телефоны были подключены только к внутренней сети страны, подвергавшейся жесткой цензуре. По словам Пэка, он рос с желанием путешествовать по миру, но знал, что это невозможно.
▪️В ноябре прошлого года Пэка отправили поездом на Дальний Восток России, где ему выдали форму российской армии и российский военный билет. Незнакомый с кириллицей, он не смог прочесть имя. «Я не знал, что еду в Россию… Я понял это, только когда приехал», — сказал Пэк.
▪️Он получил бронежилет и автомат и приступил к тренировкам. Учения были похожи на те, что он проходил в Северной Корее, но с одним ключевым отличием — в них были задействованы беспилотники. Русские инструкторы с помощью корейских переводчиков объясняли Пэку и его товарищам, как работают машины для убийства, используемые московскими войсками.
▪️После многодневного путешествия на самолете, поезде и автобусе в Курск Пэк прибыл к границе России с Украиной и сразу же был направлен в сеть бункеров неподалеку от линии фронта. Именно в этот момент он осознал, что находится на войне
▪️Бойцы попали под обстрел тяжелой артиллерии и беспилотников. Пэк почувствовал, как взрывы сотрясают землю, и увидел, что несколько его товарищей погибли. Упав на землю и не в силах пошевелить ногами, он понял, что в них застряли осколки. Он решил покончить жизнь самоубийством в соответствии с военным протоколом Северной Кореи.
▪️Пэк потерял сознание прежде, чем у него появился шанс покончить с собой. Затем он пять дней лежал на холодной земле, истекая кровью. Остальные были либо убиты, либо отступили. К тому времени, как 9 января Пэка нашли вражеские солдаты, он пробыл на передовой всего неделю.
▪️Люди, взявшие его в плен, оказались не южнокорейцами, как ожидал Пэк, а украинскими спецназовцами, направленными с явной целью взять его живым. Украинские военные рассказали в интервью, что при их приближении северокореец размахивал гранатой, угрожая взорвать себя.
и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
Дивно правда? Виявилось що консервативні західні цінності це просто бабло)))
мое мнение другое, демократия после 2мв пережила подъём и "золотой век". как прошли "золотые века" живописи, литературы, театра и т.д. так прошел и "золотой век" западной демократии. к власти снова пришли политики с эгоцетричными идеями, игнорирующие интересы соседей и вообще всего человечества. В этом смысле нет разницы между путиным, трампом, зеленским, си, моди, орбаном и др. Каждого из них интересует только его страна и его политическая карьера. То что там когото убивают 3 года, Наверное неприятно.
В течение Золотого века (который на самом деле длился менее девяноста лет) в Нидерландах творили более тысячи художников. Они создали бесчисленные шедевры — закалённые трудом голландцы буквально обожали живопись. Большинству из нас знакомы имена таких колоссов, как Рембрандт ван Рейн и Ян Вермеер, однако это движение в искусстве — гораздо больше, чем они.