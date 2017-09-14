The Wall Street Journal Exclusive:Пленные северокорейцы рассказывают, что сражались на стороне России в противостоянии, которого они не понимали.▪️Их рассказы о жизненном пути — от ухода из дома воинственными подростками, проникнутыми культом личности Кима, до втягивания в жестокую борьбу за российскую территорию — дают редкое представление о тайном мире Северной Кореи и ее вооруженных силах, главном институте режима.▪️Они также проливают свет на углубление связей России с диктаторским режимом, который поставляет ей ракеты и около половины артиллерийских снарядов, используемых сейчас Москвой на линии фронта, по данным Украины. Участие северокорейских солдат отражает то, как конфликт, который идет уже четвертый год, приобретает глобальное измерение.▪️Солдаты, беседовавшие с WSJ — единственные северокорейцы, которые были захвачены живыми, по данным Украины. Южная Корея предложила принять этих людей, один из которых сказал журналу, что рассматривает возможность перебежать на Юг. Официальные лица в Киеве и Сеуле говорят, что переговоры ведутся.Пэка отправили в Россию без предупреждения. Его учили выполнять приказы, не задавая вопросов. В 17 лет Пэка призвали в спецназ Главного разведывательного бюро, которое готовит исполнителей для рейдов и диверсионных операций в Южной Корее. В КНДР действует обязательный военный призыв для мужчин на 10 лет.▪️Вооруженные силы насчитывают около 1,2 миллиона действующих солдат, но большинство из них плохо экипированы и проводят большую часть времени на сельскохозяйственных работах или строительных площадках, где не хватает продовольствия. Солдаты ежедневно проходят идеологическую подготовку, в ходе которой заучивают приказы Кима. С раннего возраста мальчикам внушают, что они должны быть готовы пожертвовать всем ради верховного лидера.▪️Пэк, стрелок, вспоминает о регулярных тренировках по обороне и командировках в другие регионы, где требовалась помощь в крупных строительных проектах. По его словам, день, когда он отправился на военную службу в мае 2021 года, был последним, когда он видел или слышал о своих родителях. Возвращайся здоровым, сказал ему в тот день отец.▪️У Пэка было приличное воспитание, ведь он был единственным ребенком врача и продавщицы, представителей привилегированного класса в Северной Корее, что позволило ему посещать школу. Он изучал английский язык и играл в школьной футбольной команде. Учителя внушали ему, что Россия — союзник.▪️Он и его одноклассники пользовались смартфонами, чтобы звонить друг другу и родителям, но телефоны были подключены только к внутренней сети страны, подвергавшейся жесткой цензуре. По словам Пэка, он рос с желанием путешествовать по миру, но знал, что это невозможно.▪️В ноябре прошлого года Пэка отправили поездом на Дальний Восток России, где ему выдали форму российской армии и российский военный билет. Незнакомый с кириллицей, он не смог прочесть имя. «Я не знал, что еду в Россию… Я понял это, только когда приехал», — сказал Пэк.▪️Он получил бронежилет и автомат и приступил к тренировкам. Учения были похожи на те, что он проходил в Северной Корее, но с одним ключевым отличием — в них были задействованы беспилотники. Русские инструкторы с помощью корейских переводчиков объясняли Пэку и его товарищам, как работают машины для убийства, используемые московскими войсками.▪️После многодневного путешествия на самолете, поезде и автобусе в Курск Пэк прибыл к границе России с Украиной и сразу же был направлен в сеть бункеров неподалеку от линии фронта. Именно в этот момент он осознал, что находится на войне▪️Бойцы попали под обстрел тяжелой артиллерии и беспилотников. Пэк почувствовал, как взрывы сотрясают землю, и увидел, что несколько его товарищей погибли. Упав на землю и не в силах пошевелить ногами, он понял, что в них застряли осколки. Он решил покончить жизнь самоубийством в соответствии с военным протоколом Северной Кореи.▪️Пэк потерял сознание прежде, чем у него появился шанс покончить с собой. Затем он пять дней лежал на холодной земле, истекая кровью. Остальные были либо убиты, либо отступили. К тому времени, как 9 января Пэка нашли вражеские солдаты, он пробыл на передовой всего неделю.▪️Люди, взявшие его в плен, оказались не южнокорейцами, как ожидал Пэк, а украинскими спецназовцами, направленными с явной целью взять его живым. Украинские военные рассказали в интервью, что при их приближении северокореец размахивал гранатой, угрожая взорвать себя.