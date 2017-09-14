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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12945129461294712948>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:14

  detroytred написав:Стармер животворящий..
Визит Стармера к Трампу стал «отрезвляющим» для Украины

Что насторожило на переговорах премьера Великобритании и американского президента? Перечисляет издание Politico:

📍Трамп остался невозмутимым перед отчаянным призывом Стармера укрепить американскую поддержку Украины.

📍Стармер просил поддержать европейские усилия по защите Украины от любого будущего вторжения со стороны РФ — например, о воздушном наблюдении США и прикрытии с воздуха. Но Трамп отказал во всём.

📍 Также он отмахнулся от вопросов о том, что будет, если Путин снова нападёт.

📍При этом, замечает издание, Трамп всё чаще подхватывает тезисы российского диктатора и стремится к альянсу с государством-изгоем.
Трамп всему этому сказал «нет».

«Я так не думаю», — сказал Трамп рядом со Стармером в Овальном кабинете. «Я думаю, когда у нас будет сделка, это будет сделка».

Такая жесткая позиция стала отрезвляющим предварительным сигналом для европейских союзников, надеющихся на благоприятный момент перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу, когда он, как ожидается, передаст большую часть украинских редкоземельных металлов американским инвесторам в надежде склонить Трампа на свою сторону.

Трамп, сидевший рядом со Стармером в четверг, отмахнулся от вопросов о том, что, если что-то и будет, США сделают, чтобы сдержать президента России Владимира Путина, и сказал, что доверяет бывшему агенту КГБ, что он не откажется от потенциального мирного соглашения. Он предположил, что экономического соглашения, которое он подпишет с Зеленским, будет достаточно, чтобы сдержать Россию.

«Это, можно сказать, подстраховка», — сказал Трамп о сделке по минералам, переняв язык Стармера. «Я не думаю, что кто-то будет играть, если мы будем там с большим количеством рабочих».

«Я не думаю, что у нас будут какие-либо причины для этого. Я думаю, что у нас будет очень успешный мир, и я думаю, что это будет длительный мир. И я думаю, что это произойдет, надеюсь, быстро. Если это не произойдет быстро, этого может не произойти вообще».

https://www.politico.com/news/2025/02/2 ... e-00206543

один вопрос к трампу, что должно такого случится, что вдруг наступит мир и почему он 3 года не наступил? путин 3 года не боялся западной военной помощи, а сейчас испугается её сокращения со стороны штатов?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:21

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Стармер животворящий..
Визит Стармера к Трампу стал «отрезвляющим» для Украины

Что насторожило на переговорах премьера Великобритании и американского президента? Перечисляет издание Politico:

📍Трамп остался невозмутимым перед отчаянным призывом Стармера укрепить американскую поддержку Украины.

📍Стармер просил поддержать европейские усилия по защите Украины от любого будущего вторжения со стороны РФ — например, о воздушном наблюдении США и прикрытии с воздуха. Но Трамп отказал во всём.

📍 Также он отмахнулся от вопросов о том, что будет, если Путин снова нападёт.

📍При этом, замечает издание, Трамп всё чаще подхватывает тезисы российского диктатора и стремится к альянсу с государством-изгоем.

Це кут зору)))
Що від Трампа добивалися допомоги.

Але є кут зору інший.
Що від Трампа добиваються не заважати.
Чим?
Да хоча б отим шпурлянням в Зе і Ко, яке було.
І підтримувати ... морально та офіційно.

В принципі, того ж самого, але трохи меншого хоче від Трампа рфія -- тільки не заважати сильно.

Ділок Трамп стриже всіх лише за те, що нічого не буде робити. Ні на чию сторону ставати. Майстер...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 28 лют, 2025 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:25

  detroytred написав:Що від Трампа добиваються не заважати.
Чим?
Да хоча б отим шпурлянням в Зе і Ко, яке було.
І підтримувати ... морально та офіційно.

В принципі, того ж самого, але трохи меншого хоче від Трампа рфія -- тільки не заважати сильно.

предыдущие тоже мешали, кем там байден называл путина? "Байден снова оскорбил Путина, назвав его «мясником» https://rtvi.com/news/bajden-snova-osko ... myasnikom/" как то это не сильно беспокоило европейцев.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:27

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Що від Трампа добиваються не заважати.
Чим?
Да хоча б отим шпурлянням в Зе і Ко, яке було.
І підтримувати ... морально та офіційно.

В принципі, того ж самого, але трохи меншого хоче від Трампа рфія -- тільки не заважати сильно.

предыдущие тоже мешали, кем там байден называл путина? "Байден снова оскорбил Путина, назвав его «мясником» https://rtvi.com/news/bajden-snova-osko ... myasnikom/" как то это не сильно беспокоило европейцев.

Не заважати рфії - це не збільшувати допомогу Україні і (або) санкції проти рфії.

Що там Трамп співав про засиплю Україну зброєю і укатаю рфію санкціями...

До чого паралель про стурбованість європейців образами пу Байденом - ?)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 28 лют, 2025 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:29

Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной

Соглашение на 10 лет предусматривает создание и поддержание обороны и потенциала сдерживания Украины, ускорение ее евроатлантической интеграции и является «мостом» к ее членству в НАТО

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписали историческое двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной.

США назвали соглашение «мощным сигналом для решительной поддержки Украины со стороны США сегодня и в будущем».

«Благодаря этому соглашению Соединенные Штаты будут работать с партнерами, чтобы укрепить способность Украины защищать себя в настоящий момент и сдерживать агрессию в будущем, – говорится в совместном заявлении, опубликованном после подписания соглашения. - Таким образом мы укрепим безопасность Украины, которая имеет центральное значение для европейской и американской безопасности».

С подписанием этого 10-летнего соглашения США и Украина будут сотрудничать в целях создания и поддержания надежной обороны и потенциала сдерживания Украины, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также в целях ускорения евроатлантической интеграции Украины и достижения справедливого мира.

«В соглашении, которое мы с президентом Зеленским только что подписали, также изложено наше общее видение справедливого мира, мира, основанного на Уставе ООН и принципах суверенитета и территориальной целостности, мира с глобальной базой поддержки, который заставит Россию ответить за ущерб, нанесенный ею в этой войне, – сказал Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским после подписания документа. – Мы увидим убедительное подтверждение этого на исторической мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии в эти выходные, где вице-президент Харрис будет представлять Соединенные Штаты».

«Это соглашение ускоряет интеграцию Украины в европейское, атлантическое и трансатлантическое сообщества. Оно включает основные обязательства Украины по проведению демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности в соответствии с целями вступления в Европейский союз и программами НАТО», – подчеркнул Байден.

https://www.golosameriki.com/a/presiden ... 54519.html


и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
  detroytred написав:До чого паралель про стурбованість європейців образами пу Байденом - ?)))
к тому что ранее данной проблемы "не было", а тут она "появилась".
  detroytred написав:Не заважати рфії - це не збільшувати допомогу Україні і (або) санкції проти рфії.
так уже написали западные сми в военной помощи Украине трамп снова отказал.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:38

  Wirująświatła написав:

и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.

Дивно правда? Виявилось що консервативні західні цінності це просто бабло)))
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:41

The Wall Street Journal Exclusive:

Пленные северокорейцы рассказывают, что сражались на стороне России в противостоянии, которого они не понимали.

▪️Их рассказы о жизненном пути — от ухода из дома воинственными подростками, проникнутыми культом личности Кима, до втягивания в жестокую борьбу за российскую территорию — дают редкое представление о тайном мире Северной Кореи и ее вооруженных силах, главном институте режима.

▪️Они также проливают свет на углубление связей России с диктаторским режимом, который поставляет ей ракеты и около половины артиллерийских снарядов, используемых сейчас Москвой на линии фронта, по данным Украины. Участие северокорейских солдат отражает то, как конфликт, который идет уже четвертый год, приобретает глобальное измерение.

▪️Солдаты, беседовавшие с WSJ — единственные северокорейцы, которые были захвачены живыми, по данным Украины. Южная Корея предложила принять этих людей, один из которых сказал журналу, что рассматривает возможность перебежать на Юг. Официальные лица в Киеве и Сеуле говорят, что переговоры ведутся.


Пэка отправили в Россию без предупреждения. Его учили выполнять приказы, не задавая вопросов. В 17 лет Пэка призвали в спецназ Главного разведывательного бюро, которое готовит исполнителей для рейдов и диверсионных операций в Южной Корее. В КНДР действует обязательный военный призыв для мужчин на 10 лет.

▪️Вооруженные силы насчитывают около 1,2 миллиона действующих солдат, но большинство из них плохо экипированы и проводят большую часть времени на сельскохозяйственных работах или строительных площадках, где не хватает продовольствия. Солдаты ежедневно проходят идеологическую подготовку, в ходе которой заучивают приказы Кима. С раннего возраста мальчикам внушают, что они должны быть готовы пожертвовать всем ради верховного лидера.

▪️Пэк, стрелок, вспоминает о регулярных тренировках по обороне и командировках в другие регионы, где требовалась помощь в крупных строительных проектах. По его словам, день, когда он отправился на военную службу в мае 2021 года, был последним, когда он видел или слышал о своих родителях. Возвращайся здоровым, сказал ему в тот день отец.

▪️У Пэка было приличное воспитание, ведь он был единственным ребенком врача и продавщицы, представителей привилегированного класса в Северной Корее, что позволило ему посещать школу. Он изучал английский язык и играл в школьной футбольной команде. Учителя внушали ему, что Россия — союзник.

▪️Он и его одноклассники пользовались смартфонами, чтобы звонить друг другу и родителям, но телефоны были подключены только к внутренней сети страны, подвергавшейся жесткой цензуре. По словам Пэка, он рос с желанием путешествовать по миру, но знал, что это невозможно.

▪️В ноябре прошлого года Пэка отправили поездом на Дальний Восток России, где ему выдали форму российской армии и российский военный билет. Незнакомый с кириллицей, он не смог прочесть имя. «Я не знал, что еду в Россию… Я понял это, только когда приехал», — сказал Пэк.

▪️Он получил бронежилет и автомат и приступил к тренировкам. Учения были похожи на те, что он проходил в Северной Корее, но с одним ключевым отличием — в них были задействованы беспилотники. Русские инструкторы с помощью корейских переводчиков объясняли Пэку и его товарищам, как работают машины для убийства, используемые московскими войсками.

▪️После многодневного путешествия на самолете, поезде и автобусе в Курск Пэк прибыл к границе России с Украиной и сразу же был направлен в сеть бункеров неподалеку от линии фронта. Именно в этот момент он осознал, что находится на войне

▪️Бойцы попали под обстрел тяжелой артиллерии и беспилотников. Пэк почувствовал, как взрывы сотрясают землю, и увидел, что несколько его товарищей погибли. Упав на землю и не в силах пошевелить ногами, он понял, что в них застряли осколки. Он решил покончить жизнь самоубийством в соответствии с военным протоколом Северной Кореи.

▪️Пэк потерял сознание прежде, чем у него появился шанс покончить с собой. Затем он пять дней лежал на холодной земле, истекая кровью. Остальные были либо убиты, либо отступили. К тому времени, как 9 января Пэка нашли вражеские солдаты, он пробыл на передовой всего неделю.

▪️Люди, взявшие его в плен, оказались не южнокорейцами, как ожидал Пэк, а украинскими спецназовцами, направленными с явной целью взять его живым. Украинские военные рассказали в интервью, что при их приближении северокореец размахивал гранатой, угрожая взорвать себя.

https://www.wsj.com/world/north-korean- ... _lead_pos8
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:50

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:

и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.

Дивно правда? Виявилось що консервативні західні цінності це просто бабло)))

мое мнение другое, демократия после 2мв пережила подъём и "золотой век". как прошли "золотые века" живописи, литературы, театра и т.д. так прошел и "золотой век" западной демократии. к власти снова пришли политики с эгоцетричными идеями, игнорирующие интересы соседей и вообще всего человечества. В этом смысле нет разницы между путиным, трампом, зеленским, си, моди, орбаном и др. Каждого из них интересует только его страна и его политическая карьера. То что там когото убивают 3 года, Наверное неприятно.

В течение Золотого века (который на самом деле длился менее девяноста лет) в Нидерландах творили более тысячи художников. Они создали бесчисленные шедевры — закалённые трудом голландцы буквально обожали живопись. Большинству из нас знакомы имена таких колоссов, как Рембрандт ван Рейн и Ян Вермеер, однако это движение в искусстве — гораздо больше, чем они.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:54

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Чому в Сільпо вигрібають елітний алкоголь, коли знижки? Їсти ж нема чого

Сначала выгребают алкоголь чуть дороже совсем дешёвого (ничего элитного в сельпо отродясь не было), будучи не в силах устоять перед скидкой, а потом нечего есть.
Не вижу противоречий - все логично.
покупці сільпо не показник. Є дешевші мерережі. Одразу націлені на пенсіонерів і бідних студентів. Для мене показник пенсіонери, що продають старий хлам на вулицях.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:55

Киянин про ситуйовіну

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