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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:56
Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚
Для мене показник пенсіонери, що продають старий хлам на вулицях.
Ну таке завжди було.
Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,
Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:03
Wirująświatła написав:
Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной
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и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
О5-25... Соглашение -- двустороннее: если вежливые просьбы Партнера -- игнорируются, наверное соглашение становится недействительным?..
В смысле "проявили себя ненадёжным партнером"? -- "три из трех" -- действовали абсолютно логично и предсказуемо.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:05
Це точно воєнна диктатура така? )))
когда мне не разрешают выезд заграницу и за мной бегает тцк это ближе к демократии или к диктатуре? Когда я говорю не хочу быть военным а меня заставляют, это нафиг што? можно приукрасить гавно вишенками и всбитыми сливками, но от этого оно не перестанет быть гавном. Просто в твоем случае совпали твоё желание быть летчиком и нежелание военного руководства отправлять летчиков в окоп. Поэтому кажется никакой диктатуры нет. Сталин в 20х годах тоже многим казался демократом, позволял с собой спорить, мирился с оппозицией Каменева/Зиновьева.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 28 лют, 2025 11:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:06
Wirująświatła написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав:
и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.
Дивно правда? Виявилось що консервативні західні цінності це просто бабло)))
мое мнение другое, демократия после 2мв пережила подъём и "золотой век". как прошли "золотые века" живописи, литературы, театра и т.д. так прошел и "золотой век" западной демократии. к власти снова пришли политики с эгоцетричными идеями, игнорирующие интересы соседей и вообще всего человечества. В этом смысле нет разницы между путиным, трампом, зеленским, си, моди, орбаном и др. Каждого из них интересует только его страна и его политическая карьера. То что там когото убивают 3 года, Наверное неприятно.
В течение Золотого века (который на самом деле длился менее девяноста лет) в Нидерландах творили более тысячи художников. Они создали бесчисленные шедевры — закалённые трудом голландцы буквально обожали живопись. Большинству из нас знакомы имена таких колоссов, как Рембрандт ван Рейн и Ян Вермеер, однако это движение в искусстве — гораздо больше, чем они.
) той золотий вік був лиш в окремих країнах... демократія жила в конкуренції з комунізмом. Після поразки комуністів потреби прикривати "звіріний оскал капіталізму" нема.)
З іншої сторони повернення бабла в центр цінностей приведе до повернення в колишніх ліберальнодемократичних країнах протестантської моралі.
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