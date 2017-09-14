RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12945129461294712948

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:56

Це точно воєнна диктатура така? )))

Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚

Для мене показник пенсіонери, що продають старий хлам на вулицях.


Ну таке завжди було.
Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,
Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
Hotab
 
Повідомлень: 14271
З нами з: 15.02.09
Подякував: 378 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:03

  Wirująświatła написав:
Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной
///


и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.

О5-25... Соглашение -- двустороннее: если вежливые просьбы Партнера -- игнорируются, наверное соглашение становится недействительным?..

В смысле "проявили себя ненадёжным партнером"? -- "три из трех" -- действовали абсолютно логично и предсказуемо.
_hunter
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:05

Це точно воєнна диктатура така? )))
когда мне не разрешают выезд заграницу и за мной бегает тцк это ближе к демократии или к диктатуре? Когда я говорю не хочу быть военным а меня заставляют, это нафиг што? можно приукрасить гавно вишенками и всбитыми сливками, но от этого оно не перестанет быть гавном. Просто в твоем случае совпали твоё желание быть летчиком и нежелание военного руководства отправлять летчиков в окоп. Поэтому кажется никакой диктатуры нет. Сталин в 20х годах тоже многим казался демократом, позволял с собой спорить, мирился с оппозицией Каменева/Зиновьева.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 11:08, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28536
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:06

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:

и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.

Дивно правда? Виявилось що консервативні західні цінності це просто бабло)))

мое мнение другое, демократия после 2мв пережила подъём и "золотой век". как прошли "золотые века" живописи, литературы, театра и т.д. так прошел и "золотой век" западной демократии. к власти снова пришли политики с эгоцетричными идеями, игнорирующие интересы соседей и вообще всего человечества. В этом смысле нет разницы между путиным, трампом, зеленским, си, моди, орбаном и др. Каждого из них интересует только его страна и его политическая карьера. То что там когото убивают 3 года, Наверное неприятно.

В течение Золотого века (который на самом деле длился менее девяноста лет) в Нидерландах творили более тысячи художников. Они создали бесчисленные шедевры — закалённые трудом голландцы буквально обожали живопись. Большинству из нас знакомы имена таких колоссов, как Рембрандт ван Рейн и Ян Вермеер, однако это движение в искусстве — гораздо больше, чем они.
) той золотий вік був лиш в окремих країнах... демократія жила в конкуренції з комунізмом. Після поразки комуністів потреби прикривати "звіріний оскал капіталізму" нема.)
З іншої сторони повернення бабла в центр цінностей приведе до повернення в колишніх ліберальнодемократичних країнах протестантської моралі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2119
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12945129461294712948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Banderlog, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3223)
28.02.2025 09:41
Ринок ОВДП (7732)
28.02.2025 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.