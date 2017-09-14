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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:55

Киянин про ситуйовіну

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:56

Це точно воєнна диктатура така? )))

Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚

Для мене показник пенсіонери, що продають старий хлам на вулицях.


Ну таке завжди було.
Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,
Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:03

  Wirująświatła написав:
Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной
///


и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.

О5-25... Соглашение -- двустороннее: если вежливые просьбы Партнера -- игнорируются, наверное соглашение становится недействительным?..

В смысле "проявили себя ненадёжным партнером"? -- "три из трех" -- действовали абсолютно логично и предсказуемо.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:05

Це точно воєнна диктатура така? )))
когда мне не разрешают выезд заграницу и за мной бегает тцк это ближе к демократии или к диктатуре? Когда я говорю не хочу быть военным а меня заставляют, это нафиг што? можно приукрасить гавно вишенками и всбитыми сливками, но от этого оно не перестанет быть гавном. Просто в твоем случае совпали твоё желание быть летчиком и нежелание военного руководства отправлять летчиков в окоп. Поэтому кажется никакой диктатуры нет. Сталин в 20х годах тоже многим казался демократом, позволял с собой спорить, мирился с оппозицией Каменева/Зиновьева.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 11:08, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:06

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:

и чего теперь стоят подписи на этой бумажке, штаты проявили себя ненадёжным партнером, между деньгами и демократией выбрав деньги. Между деньгами и безопасностью тоже выбрав деньги, между моралью и деньгами снова выбрав деньги.

Дивно правда? Виявилось що консервативні західні цінності це просто бабло)))

мое мнение другое, демократия после 2мв пережила подъём и "золотой век". как прошли "золотые века" живописи, литературы, театра и т.д. так прошел и "золотой век" западной демократии. к власти снова пришли политики с эгоцетричными идеями, игнорирующие интересы соседей и вообще всего человечества. В этом смысле нет разницы между путиным, трампом, зеленским, си, моди, орбаном и др. Каждого из них интересует только его страна и его политическая карьера. То что там когото убивают 3 года, Наверное неприятно.

В течение Золотого века (который на самом деле длился менее девяноста лет) в Нидерландах творили более тысячи художников. Они создали бесчисленные шедевры — закалённые трудом голландцы буквально обожали живопись. Большинству из нас знакомы имена таких колоссов, как Рембрандт ван Рейн и Ян Вермеер, однако это движение в искусстве — гораздо больше, чем они.
) той золотий вік був лиш в окремих країнах... демократія жила в конкуренції з комунізмом. Після поразки комуністів потреби прикривати "звіріний оскал капіталізму" нема.)
З іншої сторони повернення бабла в центр цінностей приведе до повернення в колишніх ліберальнодемократичних країнах протестантської моралі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:12

  Banderlog написав:З іншої сторони повернення бабла в центр цінностей приведе до повернення в колишніх ліберальнодемократичних країнах протестантської моралі.
какая связь между баблом и моралью? недавно смотрел фильм пр-ва ГДР 1970г. Там чудаковатый мужик купил старую пожарную машину и вся детвора в округе ее восстанавливала, а потом на ней ездила. Сегодня этого чувака засудили бы в той же германии за экспуатацию детского труда и подверганию детей опасности (ездить в кузове грузовика). Ещё он там берет какого то мальчика на руки, а это вообще расстрельная статья.

https://archive.org/details/1970_20250226

современныеморальные нормы очень сильно отличаются от норм 70х.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 12:38, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:13

Wirująświatła


когда мне не разрешают выезд заграницу и за мной бегает тцк это ближе к демократии или к диктатуре? Когда я говорю не хочу быть военным а меня заставляют, это нафиг што? можно приукрасить гавно вишенками и всбитыми сливками, но от этого оно не перестанет быть гавном


Це ближче до «в країні війна», а ти в цій країні військовозобовʼязаний, який своїм рішенням звільнив сете від цих обовʼязків.
А як ти собі бачив у випадку широкомасштабної війни?? 200т армії мирного часу (в цій цифрі і жінки, і строковики) якось самостійно все зроблять, а тебе ловити не треба??


Просто в твоем случае совпали


В моєму випадку абсолютно нічого не співпало.
Льотчик літає в небі, танкіст сидить в танку, артилерист за 10-20 км від ЛБЗ в бліндажу чи в САУ.
Чому тебе клинить на окопі, хз. З усіх військових які є (були ) на цьому форумі, жодного нема окопного.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:18

  Wirująświatła написав:Hotab так есть диктатура или нет?
  Hotab написав:який своїм рішенням звільнив сете від цих обовʼязків.
да потому что я сам привык за себя решать что мне делать, мне командиры не нужны. Это решение было принято в 2016м году. "Ребенок вырос и далее не хочет жить по правилам своих родителей".

Звичайно що нема!! Тебе «ловлять» у відповідності до ще довоєнних законів, які існують все життя цієї країни. І які +- такі ж як у всіх країнах світу. Ти явно до війни їх не читав, але це не означає що їх не було, а вимога до тебе їх дотримуватись - це по твоєму «диктатура»))


и погибшие на форуме


Це від знесилення написавши 35 постів за день?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:25

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Тебе «ловлять» у відповідності до ще довоєнних законів, які існують все життя цієї країни.
до войны меня не ловили) а в законах можно прописать что угодно. их не Боги выдумывают, любые глупости. Моральные ценности выше закона. Люди не рабы и не собственность государства. Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет. А потом бахвалится и хорохорится какой он успешный раб патриот

Так до війни тебе не ловили, бо закони прописані для воєнного стану і війни. Він настав і тебе почали ловити. Ти як громадянин мав знати ці закони, і або прийняти на себе обовʼязок їх виконувати, або поїхати туди, де тобі подобається законодавство інших кращих краін. Ти ж обрав цю державу, її громадянство, і відповідно вимоги виконувати закони цієї країни)))
Ти зараз дізнався щось нове?))))

Ти ж з твоїх слів займався рекрутингом.
«Рекрут» має виконувати внутрішні накази, розпорядження регламенти того місця, де він працює? Він або їх приймає і працює тут, або йде туди, де йому краще. А «я тут, але ваші накази мені до лампади, їх не боги писали :lol: » так же не буває, правда?))).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:27

  Hotab написав:Ти ж обрав цю державу, її громадянство, і відповідно вимоги виконувати закони цієї країни)))
Ти зараз дізнався щось нове?))))
расскажи как я могу отказаться от своего выбора? если никак может выбора и не было? отказаться от гражданства Украины практически невозможно.
  Hotab написав:Ти ж з твоїх слів займався рекрутингом.
«Рекрут» має виконувати внутрішні накази, розпорядження регламенти того місця, де він працює?
ты как то меня по диагонали читаешь.
Wirująświatła
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