Киянин про ситуйовіну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:56
Це точно воєнна диктатура така? )))
Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚
Ну таке завжди було.
Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,
Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:03
О5-25... Соглашение -- двустороннее: если вежливые просьбы Партнера -- игнорируются, наверное соглашение становится недействительным?..
В смысле "проявили себя ненадёжным партнером"? -- "три из трех" -- действовали абсолютно логично и предсказуемо.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:05
когда мне не разрешают выезд заграницу и за мной бегает тцк это ближе к демократии или к диктатуре? Когда я говорю не хочу быть военным а меня заставляют, это нафиг што? можно приукрасить гавно вишенками и всбитыми сливками, но от этого оно не перестанет быть гавном. Просто в твоем случае совпали твоё желание быть летчиком и нежелание военного руководства отправлять летчиков в окоп. Поэтому кажется никакой диктатуры нет. Сталин в 20х годах тоже многим казался демократом, позволял с собой спорить, мирился с оппозицией Каменева/Зиновьева.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 11:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:06
) той золотий вік був лиш в окремих країнах... демократія жила в конкуренції з комунізмом. Після поразки комуністів потреби прикривати "звіріний оскал капіталізму" нема.)
З іншої сторони повернення бабла в центр цінностей приведе до повернення в колишніх ліберальнодемократичних країнах протестантської моралі.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:12
какая связь между баблом и моралью? недавно смотрел фильм пр-ва ГДР 1970г. Там чудаковатый мужик купил старую пожарную машину и вся детвора в округе ее восстанавливала, а потом на ней ездила. Сегодня этого чувака засудили бы в той же германии за экспуатацию детского труда и подверганию детей опасности (ездить в кузове грузовика). Ещё он там берет какого то мальчика на руки, а это вообще расстрельная статья.
современныеморальные нормы очень сильно отличаются от норм 70х.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 12:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:13
Wirująświatła
Це ближче до «в країні війна», а ти в цій країні військовозобовʼязаний, який своїм рішенням звільнив сете від цих обовʼязків.
А як ти собі бачив у випадку широкомасштабної війни?? 200т армії мирного часу (в цій цифрі і жінки, і строковики) якось самостійно все зроблять, а тебе ловити не треба??
В моєму випадку абсолютно нічого не співпало.
Льотчик літає в небі, танкіст сидить в танку, артилерист за 10-20 км від ЛБЗ в бліндажу чи в САУ.
Чому тебе клинить на окопі, хз. З усіх військових які є (були ) на цьому форумі, жодного нема окопного.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:18
Звичайно що нема!! Тебе «ловлять» у відповідності до ще довоєнних законів, які існують все життя цієї країни. І які +- такі ж як у всіх країнах світу. Ти явно до війни їх не читав, але це не означає що їх не було, а вимога до тебе їх дотримуватись - це по твоєму «диктатура»))
Це від знесилення написавши 35 постів за день?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:25
Так до війни тебе не ловили, бо закони прописані для воєнного стану і війни. Він настав і тебе почали ловити. Ти як громадянин мав знати ці закони, і або прийняти на себе обовʼязок їх виконувати, або поїхати туди, де тобі подобається законодавство інших кращих краін. Ти ж обрав цю державу, її громадянство, і відповідно вимоги виконувати закони цієї країни)))
Ти зараз дізнався щось нове?))))
Ти ж з твоїх слів займався рекрутингом.
«Рекрут» має виконувати внутрішні накази, розпорядження регламенти того місця, де він працює? Він або їх приймає і працює тут, або йде туди, де йому краще. А «я тут, але ваші накази мені до лампади, їх не боги писали » так же не буває, правда?))).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:27
расскажи как я могу отказаться от своего выбора? если никак может выбора и не было? отказаться от гражданства Украины практически невозможно.
ты как то меня по диагонали читаешь.
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