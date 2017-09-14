detroytred написав:

fox767676 написав: Так що ,"свідки півруки", завтра наш зайчик буде Трампа біля WC чатувати як Юля 2017? Так що ,"свідки півруки", завтра наш зайчик буде Трампа біля WC чатувати як Юля 2017?

*Кир Стармер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На встрече, в частности, он будет пытаться повлиять на отношение американского президента к Украине. Эта встреча может быть полезна Зеленскому.Экспосол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала отметил, что важно, чтобы украинская делегация и президент Украины получили обратную связь в Вашингтоне от премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это поможет использовать достигнутые договоренности между Великобританией и США в переговорах с Трампом.Он добавил, что президент Украины может встретиться с премьер-министром Британии перед переговорами с Трампом.Запланировать двустороннюю встречу с британским премьером, возможно, другие мероприятия, а уже потом более подготовленным выходить на переговоры с президентом США,– сказал Валерий Чалый.Также он отметил, что сейчас пора показать настоящее лидерство, и это может оказаться непростым вызовом даже для британского руководства."Переводжу: Зе більш прямо скаже Трампу те, що дипломатично не зміг сказати-пояснити Трампу Стармер.Як каже Чалий "сейчас пора показать настоящее лидерство")))))))))))))Тому може завтра півруки перетворяться в ... від плеча.А може навпаки - ужмуться до середнього пальця))Послідовність: Макрон, Стармер, Зе.Макрон прозондував Трампа.*Президент Франции Эмманюэль Макрон после возвращения из Вашингтона поговорил с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.*Зі Стармером прийдуть до рішення (точніше не прийдуть, бо протиріччя повне). Заявляють про все окей і блаблабла, працювати на майбутнє.Навіщо їде Зе? Хз.