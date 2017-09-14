Hotab написав:Ти ж обрав цю державу, її громадянство, і відповідно вимоги виконувати закони цієї країни))) Ти зараз дізнався щось нове?))))
расскажи как я могу отказаться от своего выбора? если никак может выбора и не было? отказаться от гражданства Украины практически невозможно.
Зайди на гілку «еміграція/заробітчаснсво». Найкращих приклад Коля зі США., Оцінив ризики війни, знає законодавство (що буде якщо почнеться) , забрав сімʼю і поїхав. Саме подалі від майбутньої гіпотетичної війни, усвідомлюючи законодавство України і дії влади у випадку агресії. От і все. І до нього жодних питань.,
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab я здесь родился почему я должен уезжать? в Украине живут люди без гражданства апатриды, это не запрещено. Но выйти из гражданства невозможно. Где то тут прячется рабство. Одним можно жить без гражданства, другим нельзя.
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2335 о процедуре признания людей лицами без гражданства в Украине.
Источник: заседание парламента 16 июня, сайт ВР
Дословно ВР: "Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, которая в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255887/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ти просто або тут і живеш по цим законам,
здесь и по этим законам в частности по этому закону хочу жить.
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2335 о процедуре признания людей лицами без гражданства в Украине.
Источник: заседание парламента 16 июня, сайт ВР
Дословно ВР: "Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, которая в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.
государство не дает мне возможности жить по его законам. неужели ты этого не видишь? к одним применяются одни законы, к другим - другие. Украина рассматривает гражданство как рабство, выйти из которого невозможно.
Hotab написав:Станом на сьогодні ніхто нікуди не «чкурнув». І я якраз на відміну від тебе «захисник». А завтра і війни може не буде. Тримай себе в руках без хамства
не надо сразу обижаться, пошутить нельзя? То что защитник - молодец, увижу Драпатого попрошу для тебя медальку. И чкурнуть куда угодно - твоё право. Привыкай быть свободным, хотя бы на форуме.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Де ти побачив «обіжацца»? Я тобі вказав лише на брехню і хамство.
Тепер щодо твого «хочу жити по цьому закону, але мені не дають». А що ти зробив щоб по ньому жити? Ти хотів стати «особою без громадянства»? Що ти зробив для цього до війни?
Привыкай быть свободным, хотя бы на форуме.
Віталь, одне з перших правил психолога - надавати психологічну допомогу лише по запиту)) Так ссо як і твоя тяга до діагностики психологічних проблем по почерку на форумі)) По-перше некомпетентність, по-друге - порушення етики психолога))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Тепер щодо твого «хочу жити по цьому закону, але мені не дають». А що ти зробив щоб по ньому жити? Ти хотів стати «особою без громадянства»? Що ти зробив для цього до війни?
тебе прям в подробностях рассказать, или всё же найдёшь уважение к персональной информации, от которой зависит моя безопасность? поищи в интернете кейсы по выходу из гражданства Украины, если мне не веришь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Тебе «ловлять» у відповідності до ще довоєнних законів, які існують все життя цієї країни.
до войны меня не ловили) а в законах можно прописать что угодно. их не Боги выдумывают, любые глупости. Моральные ценности выше закона. Люди не рабы и не собственность государства. Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет. А потом бахвалится и хорохорится какой он успешный раб патриот
Так до війни тебе не ловили, бо закони прописані для воєнного стану і війни. Він настав і тебе ...
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками
fox767676 написав:Так що ,"свідки півруки", завтра наш зайчик буде Трампа біля WC чатувати як Юля 2017?
*Кир Стармер должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. На встрече, в частности, он будет пытаться повлиять на отношение американского президента к Украине. Эта встреча может быть полезна Зеленскому.
Экспосол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала отметил, что важно, чтобы украинская делегация и президент Украины получили обратную связь в Вашингтоне от премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это поможет использовать достигнутые договоренности между Великобританией и США в переговорах с Трампом. Он добавил, что президент Украины может встретиться с премьер-министром Британии перед переговорами с Трампом.
Запланировать двустороннюю встречу с британским премьером, возможно, другие мероприятия, а уже потом более подготовленным выходить на переговоры с президентом США, – сказал Валерий Чалый.
Переводжу: Зе більш прямо скаже Трампу те, що дипломатично не зміг сказати-пояснити Трампу Стармер.
Як каже Чалий "сейчас пора показать настоящее лидерство")))))))))))))
Тому може завтра півруки перетворяться в ... від плеча. А може навпаки - ужмуться до середнього пальця))
Послідовність: Макрон, Стармер, Зе. Макрон прозондував Трампа. *Президент Франции Эмманюэль Макрон после возвращения из Вашингтона поговорил с британским премьером Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.* https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/25/7500125/ Зі Стармером прийдуть до рішення (точніше не прийдуть, бо протиріччя повне). Заявляють про все окей і блаблабла, працювати на майбутнє. Навіщо їде Зе? Хз.
поищи в интернете кейсы по выходу из гражданства Украины.
До війни така опція працювала. Ти пробував скористатись, чи теж «11 років мрію про філіппінку»?))
тебе прям в подробностях рассказать, или всё же найдёшь уважение к персональной информации,
Оцей пил в очі, пафос і надуті щоки ні до чого, Жодну персональну інформацію у тебе не запитували, ніякі номери звернень і скріни докумментів також. Питання було просте: ти звертався з цим, чи просто мріяв, і зараз кажеш «хочу по оцьому закону»??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.