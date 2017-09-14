по крайне мере ты не споришь что рабство существует.
А ще я не сперечаюсь з тобою про плоскість землі і трьох слонах, на яких вона стоїть. Бо ти цього не заявляв, і тому нема предмету суперечки, правда ж?
как и бесплатная медицина
Не знаю, давно не звертався нікуди. Але в 2021 році указом президента 1.5к осіб було позбавлено громадянства по їх заяві і з доотримання вимог до такого звернення. А там є перелік вимог. І якщо ти постійно живеш в Ірпені і не маєш інших документів на громадянство чи процедуру його отримання в інших країнах, то тобі відмовлять. Треба не мріяти було, а читати закони , які вимоги, і діяти. Якщо звичайно ти хотів, а не просто флудиш зараз. Поте ми відволіклись. Розмова була про те, що ти вирішив бути громадянином цієї країни, а дотримуватись законів мабуть планети обізян. Але точно не цієї держави.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ну таке завжди було. Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу., Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки. воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко. Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки... Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства. Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.
ЛАД написав:Трамп не собирается откупаться от Путина
он вам лично это сказал?
Умнее вопроса не придумали? А вам он или Путин лично сказали, что Путин хочет 500 млрд., чтобы отстать от Украины?
ЛАД написав:Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия
вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило?
Трамп не хочет (во всяком случае, пока) давать прямые военные гарантии, поэтому придумывает отговорки, которые, конечно, ничего особо не гарантируют, но и не лишены смысла.
вот заключили с американцами договор (не сегодня завтра Зеленский его подпишет), а Путин дальше воюет, что Трамп ему сделает, нападёт на рф или снова обиженно промолчит? Почему этим вообще занимается Президент США, там больше некому такого рода документы подписывать?
Вы постоянно подменяете тему. Сегодня это войну не прекратит. Так сегодня и нет амер. инвестиций. Трамп говорит о будущем, когда война закончится, здесь будут американские капиталы, предприятия, персонал. И он говорит (думает?), что в такой ситуации Путин не решится снова напасть.
В моей версии есть ответы. В вашей чья то "святая вера", что путин больше не нападёт, не будучи лично заинтересован, чисто на испуге. До этого не боялся, а тут испугается.
Даже третьеклассник в такую сказку не поверил бы, заподозрил что тут "что-то недоговаривают," то что нельзя прописать отдельным пунктом, но по задумке Трампа должно сработать.
Более того, этого непрописанного "что то" до сих пор не было (поэтому война), но с его появлением война должна закончится. Инвестиций точно не было?
А что, у нас много американских инвестиций? Я что-то прозевал и в Ирпене давно работает сборочный завод Форда, в Киеве на базе Антонова выпускают Боинги, а в Харькове на базе ХТЗ работает Катерпиллер?
И, кстати, я вам привёл вашу цитату, где вы утверждали, что Путин хочет получить с Украины 500 млрд. Вы опять "не заметили"? И о "смерти от голода" из-за нехватки помидоров и арбузов тоже? Спорить, действительно, бессмысленно. Когда вы окончательно утонете в споре, вы расскажете, что вбросили всю эту ересь "ради оживления умирающего форума".
▪️Европейцы хотят, чтобы Трамп предоставил воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие США в качестве последнего средства для помощи европейским миротворческим войскам, если они подвергнутся нападению со стороны российских сил после заключения мирного соглашения.
▪️На пресс-конференции со Стармером в Вашингтоне Трамп отказался дать такую гарантию, хотя, когда на него надавили, сказал: «Если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами».
The Europeans want Trump to offer US aerial intelligence, surveillance and air cover as a last resort to assist European peace-keeping troops should they come under attack from Russian forces after any peace deal.
In a press conference alongside Starmer in Washington on Thursday, Trump declined to offer such a guarantee, although when pushed he did say: “If they need help I will always be with the British.”
Banderlog написав:З іншої сторони повернення бабла в центр цінностей приведе до повернення в колишніх ліберальнодемократичних країнах протестантської моралі.
какая связь между баблом и моралью? недавно смотрел фильм пр-ва ГДР 1970г.
современныеморальные нормы очень сильно отличаются от норм 70х.
прямий звязок, служіння момоні теж вимагає дисципліни і порядності) Не всі живуть за тими "сучасними" нормами. Ідеологія потрєбля*ства навязується пропагандою, но зараз забагато каналів інформації, феноменів бітлз чи мерлін монро вже бути не може)