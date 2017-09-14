Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:22

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Трамп не собирается откупаться от Путина Трамп не собирается откупаться от Путина он вам лично это сказал? он вам лично это сказал?

ЛАД написав: Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия Он имеет ввиду, что Путин не решится нападать на Украину, если здесь будет американский капитал и американские предприятия вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило? вы бы для интереса загуглили сколько уже американцы инвестировали в Украину на 2025 год. Сильно это Путина остановило?

вот заключили с американцами договор (не сегодня завтра Зеленский его подпишет), а Путин дальше воюет, что Трамп ему сделает, нападёт на рф или снова обиженно промолчит? Почему этим вообще занимается Президент США, там больше некому такого рода документы подписывать?

В моей версии есть ответы. В вашей чья то "святая вера", что путин больше не нападёт, не будучи лично заинтересован, чисто на испуге. До этого не боялся, а тут испугается.



Даже третьеклассник в такую сказку не поверил бы, заподозрил что тут "что-то недоговаривают," то что нельзя прописать отдельным пунктом, но по задумке Трампа должно сработать.



Более того, этого непрописанного "что то" до сих пор не было (поэтому война), но с его появлением война должна закончится. Инвестиций точно не было?

Умнее вопроса не придумали?А вам он или Путин лично сказали, что Путин хочет 500 млрд., чтобы отстать от Украины?Трамп не хочет (во всяком случае, пока) давать прямые военные гарантии, поэтому придумывает отговорки, которые, конечно, ничего особо не гарантируют, но и не лишены смысла.Вы постоянно подменяете тему. Сегодня это войну не прекратит. Так сегодня и нет амер. инвестиций.Трамп говорит о будущем, когда война закончится, здесь будут американские капиталы, предприятия, персонал. И он говорит (думает?), что в такой ситуации Путин не решится снова напасть.А что, у нас много американских инвестиций?Я что-то прозевал и в Ирпене давно работает сборочный завод Форда, в Киеве на базе Антонова выпускают Боинги, а в Харькове на базе ХТЗ работает Катерпиллер?И, кстати, я вам привёл вашу цитату, где вы утверждали, что Путин хочет получить с Украины 500 млрд. Вы опять "не заметили"?И о "смерти от голода" из-за нехватки помидоров и арбузов тоже?Спорить, действительно, бессмысленно. Когда вы окончательно утонете в споре, вы расскажете, что вбросили всю эту ересь "ради оживления умирающего форума".