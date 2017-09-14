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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12947129481294912950>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:46

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Тебе «ловлять» у відповідності до ще довоєнних законів, які існують все життя цієї країни.
до войны меня не ловили) а в законах можно прописать что угодно. их не Боги выдумывают, любые глупости. Моральные ценности выше закона. Люди не рабы и не собственность государства. Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет. А потом бахвалится и хорохорится какой он успешный раб патриот

Так до війни тебе не ловили, бо закони прописані для воєнного стану і війни. Він настав і тебе почали ловити.

знову по десятому колу. в яких таких законах прописано що всл можуть затримувати чи викрадати цивільних, бити, влаштовувати "епідемії епілепсій"? Покажіть відповідні статті законів і я посиплю голову попілом.
По закону має бути так:
-Добрий день, ваші військово-облікові документи
-немаю і резерву+ теж немаю
-пройдімо в тцк для проходження влк і т.д.
-відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації
-добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня
-і вам гарного дня
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:50

  Banderlog написав:........
той золотий вік був лиш в окремих країнах... демократія жила в конкуренції з комунізмом. Після поразки комуністів потреби прикривати "звіріний оскал капіталізму" нема.)

+ немеряно бабла у США. После 1945 они были чуть ли не богаче всего остального мира вместе взятого.

З іншої сторони повернення бабла в центр цінностей приведе до повернення в колишніх ліберальнодемократичних країнах протестантської моралі.

Вполне возможно. Лишь бы не зашли слишком далеко, до фанатизма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:00

  Letusrock написав:знову по десятому колу. в яких таких законах прописано що всл можуть затримувати чи викрадати цивільних, бити, влаштовувати "епідемії епілепсій"? Покажіть відповідні статті законів і я посиплю голову попілом.
По закону має бути так:
-Добрий день, ваші військово-облікові документи
-немаю і резерву+ теж немаю
-пройдімо в тцк для проходження влк і т.д.
-відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації
-добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня
-і вам гарного дня


Закон не напишут такой.
Негласные распоряжения и ответственность на торпедах.
Это и безопасность и популизм.Царь хороший,ТЦК плохие.
Есть люди, утверждающие,что Зеленский не знает об этом. На полном серьезе.
Блаженное лицемерие ради сохранения удовлетворяющей картинки мира.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:02

  Wirująświatła написав:

современныеморальные нормы очень сильно отличаются от норм 70х.
ви колись бачили як тренуються діти майбутні олімпійські чемпіони?
Там нема місцю "сучасним нормам" https://youtu.be/1nfCYAKopdU?si=4rPjUnSPmsSdC7Pv
Колись читав як виховується еліта британії в закритих школах інтернатах, там теж умови далеко не тепличні. І булінг є нормою свідомо культивованою :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:04

  Wirująświatła написав:Hotab я здесь родился почему я должен уезжать? в Украине живут люди без гражданства апатриды, это не запрещено. Но выйти из гражданства невозможно. Где то тут прячется рабство. Одним можно жить без гражданства, другим нельзя.


Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2335 о процедуре признания людей лицами без гражданства в Украине.

Источник: заседание парламента 16 июня, сайт ВР

Дословно ВР: "Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, которая в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255887/

Стоило бы разобраться, какие права и обязанности у людей без гражданства, но заниматься этим не буду.
Вообще-то, нормально, если нет каких-то обязанностей, то и прав меньше.
Вам бы на необитаемый остров, к макакам.

Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
Но вы, вроде, считаете, что государство обязано вас защитить от агрессии. Но если государство в чём-то обязано вам, то, наверное, и вы имеете какие-то обязанности по отношению к государству. В частности, принимать участие в защите от агрессии.

А с "рабством" у вас такая же путаница, как с диктатурой. Вы себе плохо представляете и то, и другое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:10

  detroytred написав:Все можливо.
Але всі експерти найгіршим варіантом вбачають не сирійський варіант (тобто повний крах), а лише втрату ще частини територій і якісь обмеження.

Кулеба визначив найгірший та найкращий сценарій... Більш ймовірно, що буде щось посередині.

Цікаво, чи ті хто топлять за "прострілювати коліна", "зайшла бригада - набрала новобранців", "розстрілювати на вулицях" і т.д. задумуються про наслідки такого курсу?

Тоді ж фактор умовного бурята і Бучі, перестане працювати, і порівняння призведе до прозріння і сиріїзації широких мас, банально щоб вижити... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:11

_hunter
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками
Да, "воєнний стан і війна" настали в один день и благодаря одному лицу - Путину.
Или войну начал кто-то другой?
И кто-то должен был "еще в доковидные времена" предвидеть, что 24.02.2022 Путин нападёт?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 14:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:19

Letusrock


знову по десятому колу. в яких таких законах прописано що всл можуть затримувати чи викрадати цивільних, бити, влаштовувати "епідемії епілепсій"? Покажіть відповідні статті законів і я посиплю голову попілом.


Можете починати сипати.
Розмова була про те, що Віталія начебто ловить ТЦК і ганяється за ним.
Про те, що його ще і бʼють і доводять до епілепсії він не заявляв. Коли скаже - поговоримо ще і про це.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:29

  Господар Вельзевула написав:Ото кого пешеходом выловят с гражданской тачки- того и поймали.
  ЛАД написав:А с "рабством" у вас такая же путаница, как с диктатурой. Вы себе плохо представляете и то, и другое.
двуличность лада в том что вам он это не напишет. у него для каждого форумчанина свои правила общения, свой этикет. с вами он ссориться не хочет поэтому в ответ на ваши посты - молчание. с другими он включает менторный тон какого то мудреца типа его мнение что то весит и на кого то здесь влияет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:36

Wirująświatła
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