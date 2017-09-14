Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:04

Wirująświatła написав: Hotab я здесь родился почему я должен уезжать? в Украине живут люди без гражданства апатриды, это не запрещено. Но выйти из гражданства невозможно. Где то тут прячется рабство. Одним можно жить без гражданства, другим нельзя.









Источник: заседание парламента 16 июня, сайт ВР



Дословно ВР: "Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, которая в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/16/7255887/ Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2335 о процедуре признания людей лицами без гражданства в Украине.Источник: заседание парламента 16 июня, сайт ВРДословно ВР: "Законом устанавливается процедура признания лицом без гражданства, которая в дальнейшем позволит таким лицам законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины - вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу. я здесь родился почему я должен уезжать? в Украине живут люди без гражданства апатриды, это не запрещено. Но выйти из гражданства невозможно. Где то тут прячется рабство. Одним можно жить без гражданства, другим нельзя.

Стоило бы разобраться, какие права и обязанности у людей без гражданства, но заниматься этим не буду.Вообще-то, нормально, если нет каких-то обязанностей, то и прав меньше.Вам бы на необитаемый остров, к макакам.Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?Если всё равно, тогда понятно.Но вы, вроде, считаете, что государствовас защитить от агрессии. Но если государство в чём-то обязано вам, то, наверное, и вы имеете какие-то обязанности по отношению к государству. В частности, принимать участие в защите от агрессии.А с "рабством" у вас такая же путаница, как с диктатурой. Вы себе плохо представляете и то, и другое.