Hotab написав:Ну таке завжди було. Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу., Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки. воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко. Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки... Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства. Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.
Здесь Hotab, конечно, несколько оторвался от жизни. В больших городах тоже проблематично "витиснути з квартири добавку на хліб з маслом", если, конечно, у пенсионера не хоромы. "Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах" - а что, этого до сих пор не было? По-моему, уже давно. Чтобы убедиться, достаточно почитать даже наш форум. Многие себе не представляют, как можно жить даже на 10 тыс., не говоря уже о 3-4 тыс. Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы. Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками [/quote] Да, "воєнний стан і війна" настали в один день и благодаря одному лицу - Путину. Или войну начал кто-то другой? И кто-то должен был "еще в доковидные времена" предвидеть, что 24.02.2022 Путин нападёт?[/quote] И снова нет: первое -- необязательное следствие второго -- потому как нет закона "в случае СВО наступает ВП".
Согласен -- смешно звучит. Но именно это топикстартер пытается доказать...
Закон саме з таким формулюванням наперед прийнято не було, бо ніхто не знав як пітун назве вторгнення , СВО, чи КМБЛЕ, чи ЛГБТ Проте на всяк випадок прийняли закон з загальною назвою, де визначили коли вводиться ВС , і що кому дозволеного робити в цьому випадку. В Німеччині місцеві закони ще не вивчені, а українські про всяк випадок забуті.
Wirująświatła написав:Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет.
Я, конечно, историю в школе учил плохо, но мне всегда казалось, что рабов в войско привлекать принято не было. Воевали обычно свободные люди. Настолько свободные, насколько это возможно в сообществе людей.
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками
Да, "воєнний стан і війна" настали в один день и благодаря одному лицу - Путину. Или войну начал кто-то другой? И кто-то должен был "еще в доковидные времена" предвидеть, что 24.02.2022 Путин нападёт?
И снова нет: первое -- необязательное следствие второго -- потому как нет закона "в случае СВО наступает ВП".
Согласен -- смешно звучит. Но именно это топикстартер пытается доказать...
От того, что Путин назвал ВОЙНУ СВО что-то меняется?
ЛАД написав:Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
На четвертому році війни обговорювати дохід еквівалентом в 1000 кг хліба а не розмір продпайка в 300 грамм/працюючий і 200грам/дитина - це вже показує наскільки Україна краща від того ж срср.