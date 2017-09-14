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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12947129481294912950

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:42

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Ну таке завжди було.
Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,
Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки.
воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко.
Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки...
Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства.
Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.

Здесь Hotab, конечно, несколько оторвался от жизни.
В больших городах тоже проблематично "витиснути з квартири добавку на хліб з маслом", если, конечно, у пенсионера не хоромы.
"Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах" - а что, этого до сих пор не было?
По-моему, уже давно. Чтобы убедиться, достаточно почитать даже наш форум. Многие себе не представляют, как можно жить даже на 10 тыс., не говоря уже о 3-4 тыс.
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:48

  flyman написав:...........
Казахстан, Грузія, колись Фінляндія. І що? До останньої берези/виноградного куща?
Эти примеры уже обсуждались.
Но об этом нужно было думать до 24.02. Порошенко этого не хотел. Зеленский, возможно, и хотел, но дальше слов не пошёл.
Что делать сегодня? Как заключить мир?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:48

  ЛАД написав:_hunter
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками [/quote] Да, "воєнний стан і війна" настали в один день и благодаря одному лицу - Путину.
Или войну начал кто-то другой?
И кто-то должен был "еще в доковидные времена" предвидеть, что 24.02.2022 Путин нападёт?[/quote]
И снова нет: первое -- необязательное следствие второго -- потому как нет закона "в случае СВО наступает ВП".

Согласен -- смешно звучит. Но именно это топикстартер пытается доказать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:05

_hunter

нет закона "в случае СВО наступает ВП".


Закон саме з таким формулюванням наперед прийнято не було, бо ніхто не знав як пітун назве вторгнення , СВО, чи КМБЛЕ, чи ЛГБТ
Проте на всяк випадок прийняли закон з загальною назвою, де визначили коли вводиться ВС , і що кому дозволеного робити в цьому випадку.
В Німеччині місцеві закони ще не вивчені, а українські про всяк випадок забуті.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:06

  Wirująświatła написав:Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет.

Я, конечно, историю в школе учил плохо, но мне всегда казалось, что рабов в войско привлекать принято не было.
Воевали обычно свободные люди. Настолько свободные, насколько это возможно в сообществе людей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:06

  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками
Да, "воєнний стан і війна" настали в один день и благодаря одному лицу - Путину.
Или войну начал кто-то другой?
И кто-то должен был "еще в доковидные времена" предвидеть, что 24.02.2022 Путин нападёт?

И снова нет: первое -- необязательное следствие второго -- потому как нет закона "в случае СВО наступает ВП".

Согласен -- смешно звучит. Но именно это топикстартер пытается доказать...

От того, что Путин назвал ВОЙНУ СВО что-то меняется?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
На четвертому році війни обговорювати дохід еквівалентом в 1000 кг хліба а не розмір продпайка в 300 грамм/працюючий і 200грам/дитина - це вже показує наскільки Україна краща від того ж срср.
budivelnik
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