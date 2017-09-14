Hotab написав:Ну таке завжди було. Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу., Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки. воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко. Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки... Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства. Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.
Здесь Hotab, конечно, несколько оторвался от жизни. В больших городах тоже проблематично "витиснути з квартири добавку на хліб з маслом", если, конечно, у пенсионера не хоромы. "Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах" - а что, этого до сих пор не было? По-моему, уже давно. Чтобы убедиться, достаточно почитать даже наш форум. Многие себе не представляют, как можно жить даже на 10 тыс., не говоря уже о 3-4 тыс. Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы. Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками [/quote] Да, "воєнний стан і війна" настали в один день и благодаря одному лицу - Путину. Или войну начал кто-то другой? И кто-то должен был "еще в доковидные времена" предвидеть, что 24.02.2022 Путин нападёт?[/quote] И снова нет: первое -- необязательное следствие второго -- потому как нет закона "в случае СВО наступает ВП".
Согласен -- смешно звучит. Но именно это топикстартер пытается доказать...
Закон саме з таким формулюванням наперед прийнято не було, бо ніхто не знав як пітун назве вторгнення , СВО, чи КМБЛЕ, чи ЛГБТ Проте на всяк випадок прийняли закон з загальною назвою, де визначили коли вводиться ВС , і що кому дозволеного робити в цьому випадку. В Німеччині місцеві закони ще не вивчені, а українські про всяк випадок забуті.
Wirująświatła написав:Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет.
Я, конечно, историю в школе учил плохо, но мне всегда казалось, что рабов в войско привлекать принято не было. Воевали обычно свободные люди. Настолько свободные, насколько это возможно в сообществе людей.
Настал -- это если "сам собой". В крайнем случае -- "еще в доковидные времена договорились в 22м году его ввести". А если вполне конкретное лицо его _ввело_ да еще и одним днем -- все начинает играть несколько иными красками
Да, "воєнний стан і війна" настали в один день и благодаря одному лицу - Путину. Или войну начал кто-то другой? И кто-то должен был "еще в доковидные времена" предвидеть, что 24.02.2022 Путин нападёт?
И снова нет: первое -- необязательное следствие второго -- потому как нет закона "в случае СВО наступает ВП".
Согласен -- смешно звучит. Но именно это топикстартер пытается доказать...
От того, что Путин назвал ВОЙНУ СВО что-то меняется?
ЛАД написав:Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
На четвертому році війни обговорювати дохід еквівалентом в 1000 кг хліба а не розмір продпайка в 300 грамм/працюючий і 200грам/дитина - це вже показує наскільки Україна краща від того ж срср.
Wirująświatła написав:до войны меня не ловили) а в законах можно прописать что угодно. их не Боги выдумывают, любые глупости. Моральные ценности выше закона. Люди не рабы и не собственность государства. Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет. А потом бахвалится и хорохорится какой он успешный раб патриот
Так до війни тебе не ловили, бо закони прописані для воєнного стану і війни. Він настав і тебе почали ловити.
знову по десятому колу. в яких таких законах прописано що всл можуть затримувати чи викрадати цивільних, бити, влаштовувати "епідемії епілепсій"? Покажіть відповідні статті законів і я посиплю голову попілом. По закону має бути так: -Добрий день, ваші військово-облікові документи -немаю і резерву+ теж немаю -пройдімо в тцк для проходження влк і т.д. -відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації -добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня -і вам гарного дня
треба організовувати екскурсії на окуповані території, щоб оця маячня з голови вийшла, й прийшло розуміння, навіщо потрібна мобілізація...
Закон не напишут такой. Негласные распоряжения и ответственность на торпедах. Это и безопасность и популизм.Царь хороший,ТЦК плохие. Есть люди, утверждающие,что Зеленский не знает об этом. На полном серьезе. Блаженное лицемерие ради сохранения удовлетворяющей картинки мира.
Знає він чи не знає діла не міняє. Будь там хоть мумія на верху, яка різниця маленькому українцю? Він не з президентом общається. Странно іще нема викрадень бізнесменів під відом тцк. Та і серед самих тцкашників про обортнів в погонах щось не чути.... [Господар Вельзевула"] Машины с себя скинули,квартиры скинули,карты пустые,прав пусть лишают-глухое пассивное сопротивление. Ото кого пешеходом выловят с гражданской тачки- того и поймали.[] в мене друг дитинства, з рідного села вже півроку за подвіря не виходить, хіба зрідка лиш до церкви. Каже- кругом окупанти. Так там не скинули квартири, хати... він різноробочий. Жінка прибиральниця в школі, двоє дітей підлітків... ще й умудряється курити і часом підбухнути якимсь контрафактом. Думаю в жінки мінімалка. На цю кодлу. Шо характєрно, він в жінки і мами пенсіонерки хароший... А я для своєї родини включаючи троюрідних, дєспот і слєгка психопат, помішаний на грошах