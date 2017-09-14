Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:42

Banderlog написав: Hotab написав: Ну таке завжди було.

Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,

Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно. Ну таке завжди було.Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно. а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки.

воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко.

Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки...

Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства.

Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці. а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки.воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко.Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки...Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства.Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.

Здесь, конечно, несколько оторвался от жизни.В больших городах тоже проблематично "витиснути з квартири добавку на хліб з маслом", если, конечно, у пенсионера не хоромы."Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах" - а что, этого до сих пор не было?По-моему, уже давно. Чтобы убедиться, достаточно почитать даже наш форум. Многие себе не представляют, как можно жить даже на 10 тыс., не говоря уже о 3-4 тыс.Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.