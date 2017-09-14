Господар Вельзевула написав:Ото кого пешеходом выловят с гражданской тачки- того и поймали.
ЛАД написав:А с "рабством" у вас такая же путаница, как с диктатурой. Вы себе плохо представляете и то, и другое.
двуличность лада в том что вам он это не напишет. у него для каждого форумчанина свои правила общения, свой этикет. с вами он ссориться не хочет поэтому в ответ на ваши посты - молчание. с другими он включает менторный тон какого то мудреца типа его мнение что то весит и на кого то здесь влияет.
Ссориться я не хочу ни с кем. Но ссориться и спорить несколько разные понятия. Если только оппонент не прибегает к передёргиваниям и личным выпадам. В цитате Господаря спорить не с чем, хотел посмотреть весь его пост, но он удалён. А с вашим "рабством и диктатурой" спорить можно и нужно. И ваши обвинения в "двуличности" и "менторском тоне" это уже не спор, а переход на личности. Уровень детского сада - "Сам дурак". Так что там насчёт "путинского требования 500 млрд." от Украины? И к чему ваша ссылка на книгу о Сталине? Вы серьёзно полагаете, что кто-то на форуме будет слушать 12 часов аудиокниги?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 14:31, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет.
Я, конечно, историю в школе учил плохо, но мне всегда казалось, что рабов в войско привлекать принято не было. Воевали обычно свободные люди. Настолько свободные, насколько это возможно в сообществе людей.
історія в школі це збірка казочок.) Були колись мамлюки і яничари, но там рабство специфічне)
Wirująświatła написав:до войны меня не ловили) а в законах можно прописать что угодно. их не Боги выдумывают, любые глупости. Моральные ценности выше закона. Люди не рабы и не собственность государства. Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет. А потом бахвалится и хорохорится какой он успешный раб патриот
Так до війни тебе не ловили, бо закони прописані для воєнного стану і війни. Він настав і тебе почали ловити.
знову по десятому колу. в яких таких законах прописано що всл можуть затримувати чи викрадати цивільних, бити, влаштовувати "епідемії епілепсій"? Покажіть відповідні статті законів і я посиплю голову попілом. По закону має бути так: -Добрий день, ваші військово-облікові документи -немаю і резерву+ теж немаю -пройдімо в тцк для проходження влк і т.д. -відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації -добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня -і вам гарного дня
Может вам такая аналогия подойдёт? Сосед не платит за коммуналку, из принципа. Приезжает к нему полиция и начинает нудно уговаривать его таки уже заплатить. Он тупо отказывается. Пока он ругается с ними, вы заходите ему за спину, незаметно залазите ему в карман, достаёте кошелёк и передаёте полицаю. Полиция забирает деньги, выдаёт квитанцию об уплате, и уезжает. Вопрос: вы кто - грабитель? Полиция кто - сообщники? Сосед кто - жертва режима? Если не уверены с ответом, можете начать с основ: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D1%8F
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 28 лют, 2025 14:51, всього редагувалось 2 разів.
Закон саме з таким формулюванням наперед прийнято не було
Спасибо за подтверждение очевидных вещей
Звертайтесь, якщо знов забудете законодавство держави, з якої ви, зрадивши, накивали пʼятами )) Треба ж хоч якісь закони знати, поки німецькі , в сфері оборони держави і військового обовʼязку, не вивчені))
Зранку обшуки відбувають в офісах (вони ж і виробничі приміщення) корпорації "Артеріум", АТ "Фармак" та фармацевтичної компанії "Дарниця".
"Ті, хто проводить обшуки, запитують інформацію, яку можна було б отримати елементарно надіславши запит. Обшуки проводяться як на заводах, так і в будинках працівників. Все нагадує "кейс Мазепи", – розповідає співрозмовник ЕП.
Hotab написав:Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚
Для мене показник пенсіонери, що продають старий хлам на вулицях.
Ну таке завжди було. Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу., Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
Це не про голод. Но у среднего класса, когда бизнес схлопнулся, запасов хватает не очень надолго. На 3 года мало у кого есть. А дальше. если не нашёл работу, то ... грустно становится. А "десятки мільярдів від Заходу" идут на выплату пенсий и всяких пособий., т.е. выплат, положенных по закону. Иногда, но довольно редко на что-то дополнительно. Гуманитарка очень сильно упала. По сравнению с началом войны, можно считать, просто исчезла. Так что население в массе таки беднеет. Хотя, конечно, есть исключения. Кто-то заметно богатеет. И я даже не говорю о военнослужащих, у многих из которых (даже у тыловиков) зарплата сильно выросла по сравнению с тем, что было на гражданке.