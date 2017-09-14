Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:56

Hotab написав: Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚



Для мене показник пенсіонери, що продають старий хлам на вулицях.





Ну таке завжди було.

Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,

Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно. Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚Ну таке завжди було.Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.

Це не про голод.Но у среднего класса, когда бизнес схлопнулся, запасов хватает не очень надолго. На 3 года мало у кого есть. А дальше. если не нашёл работу, то ... грустно становится.А "десятки мільярдів від Заходу" идут на выплату пенсий и всяких пособий., т.е. выплат, положенных по закону. Иногда, но довольно редко на что-то дополнительно. Гуманитарка очень сильно упала. По сравнению с началом войны, можно считать, просто исчезла. Так что население в массе таки беднеет. Хотя, конечно, есть исключения. Кто-то заметно богатеет. И я даже не говорю о военнослужащих, у многих из которых (даже у тыловиков) зарплата сильно выросла по сравнению с тем, что было на гражданке.