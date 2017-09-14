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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1294912950129511295212953>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:24

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Ото кого пешеходом выловят с гражданской тачки- того и поймали.
  ЛАД написав:А с "рабством" у вас такая же путаница, как с диктатурой. Вы себе плохо представляете и то, и другое.
двуличность лада в том что вам он это не напишет. у него для каждого форумчанина свои правила общения, свой этикет. с вами он ссориться не хочет поэтому в ответ на ваши посты - молчание. с другими он включает менторный тон какого то мудреца типа его мнение что то весит и на кого то здесь влияет.

Ссориться я не хочу ни с кем.
Но ссориться и спорить несколько разные понятия. Если только оппонент не прибегает к передёргиваниям и личным выпадам.
В цитате Господаря спорить не с чем, хотел посмотреть весь его пост, но он удалён.
А с вашим "рабством и диктатурой" спорить можно и нужно.
И ваши обвинения в "двуличности" и "менторском тоне" это уже не спор, а переход на личности. Уровень детского сада - "Сам дурак".
Так что там насчёт "путинского требования 500 млрд." от Украины? :)
И к чему ваша ссылка на книгу о Сталине?
Вы серьёзно полагаете, что кто-то на форуме будет слушать 12 часов аудиокниги?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 14:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:28

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет.

Я, конечно, историю в школе учил плохо, но мне всегда казалось, что рабов в войско привлекать принято не было.
Воевали обычно свободные люди. Настолько свободные, насколько это возможно в сообществе людей.
історія в школі це збірка казочок.)
Були колись мамлюки і яничари, но там рабство специфічне)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:29

  Banderlog написав:А я для своєї родини включаючи троюрідних, дєспот і слєгка психопат, помішаний на грошах
и для нас тоже...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:36

  ЛАД написав:Ссориться я не хочу ни с кем.
Но ссориться и спорить несколько разные понятия. Если только оппонент не прибегает к передёргиваниям и личным выпадам.


Вот тут согласен.
Если мнения расходятся радикально-проще не трогать друг-друга,чем устраивать срачи.
Я тоже не хочу ссорится, не мил кому- то иди себе своей дорогой,а я своей.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:43

  ЛАД написав:Если только оппонент не прибегает к передёргиваниям и личным выпадам.
это был не личный выпад или вам можно?

  ЛАД написав:А с "рабством" у вас такая же путаница, как с диктатурой. Вы себе плохо представляете и то, и другое.
с хамством такая же картина, то вы жалуетесь что вам хамят и тут же через 1-2 страницы хамите сами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:44

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:до войны меня не ловили) а в законах можно прописать что угодно. их не Боги выдумывают, любые глупости. Моральные ценности выше закона. Люди не рабы и не собственность государства. Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет. А потом бахвалится и хорохорится какой он успешный раб патриот

Так до війни тебе не ловили, бо закони прописані для воєнного стану і війни. Він настав і тебе почали ловити.

знову по десятому колу. в яких таких законах прописано що всл можуть затримувати чи викрадати цивільних, бити, влаштовувати "епідемії епілепсій"? Покажіть відповідні статті законів і я посиплю голову попілом.
По закону має бути так:
-Добрий день, ваші військово-облікові документи
-немаю і резерву+ теж немаю
-пройдімо в тцк для проходження влк і т.д.
-відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації
-добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня
-і вам гарного дня

Может вам такая аналогия подойдёт?
Сосед не платит за коммуналку, из принципа.
Приезжает к нему полиция и начинает нудно уговаривать его таки уже заплатить.
Он тупо отказывается.
Пока он ругается с ними, вы заходите ему за спину, незаметно залазите ему в карман, достаёте кошелёк и передаёте полицаю.
Полиция забирает деньги, выдаёт квитанцию об уплате, и уезжает.
Вопрос: вы кто - грабитель? Полиция кто - сообщники? Сосед кто - жертва режима?
Если не уверены с ответом, можете начать с основ: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D1%8F
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 28 лют, 2025 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:треба організовувати екскурсії на окуповані території, щоб оця маячня з голови вийшла, й прийшло розуміння, навіщо потрібна мобілізація...

Цікаво коли ти це зрозумієш і підеш мобілізуватись?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:47

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

нет закона "в случае СВО наступает ВП".


Закон саме з таким формулюванням наперед прийнято не було

Спасибо за подтверждение очевидных вещей :wink:

Звертайтесь, якщо знов забудете законодавство держави, з якої ви, зрадивши, накивали пʼятами ))
Треба ж хоч якісь закони знати, поки німецькі , в сфері оборони держави і військового обовʼязку, не вивчені))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:47

зелена гопота відтискає бізнес :shock:

На фармацевтичних заводах проходять обшуки

Зранку обшуки відбувають в офісах (вони ж і виробничі приміщення) корпорації "Артеріум", АТ "Фармак" та фармацевтичної компанії "Дарниця".

"Ті, хто проводить обшуки, запитують інформацію, яку можна було б отримати елементарно надіславши запит. Обшуки проводяться як на заводах, так і в будинках працівників. Все нагадує "кейс Мазепи", – розповідає співрозмовник ЕП.

За його словами, такі дії виглядають "як спроба тиску на фармацевтичну галузь через прагнення влади знизити ціни на ліки". Оперативний супровід обшуків здійснює Служба безпеки України.
https://epravda.com.ua/biznes/na-farmac ... ki-803816/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:56

  Hotab написав:Посони , у нас тут «воєнна диктатура у воюючій країні»!!! Сьогодні лише пʼятниця, зовсім не вихідний!! Може ви з патронного заводу (щоб заробити на хлібину і трохи цукру) між змінами пишете по 25 сторінок з пустого в порожнє щодня? 😚

Для мене показник пенсіонери, що продають старий хлам на вулицях.


Ну таке завжди було.
Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,
Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
Це не про голод.
Но у среднего класса, когда бизнес схлопнулся, запасов хватает не очень надолго. На 3 года мало у кого есть. А дальше. если не нашёл работу, то ... грустно становится.
А "десятки мільярдів від Заходу" идут на выплату пенсий и всяких пособий., т.е. выплат, положенных по закону. Иногда, но довольно редко на что-то дополнительно. Гуманитарка очень сильно упала. По сравнению с началом войны, можно считать, просто исчезла. Так что население в массе таки беднеет. Хотя, конечно, есть исключения. Кто-то заметно богатеет. И я даже не говорю о военнослужащих, у многих из которых (даже у тыловиков) зарплата сильно выросла по сравнению с тем, что было на гражданке.
ЛАД
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