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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1295012951129521295312954>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:56

  anduzenko написав:Пока он ругается с ними, вы заходите ему за спину, незаметно залазите ему в карман, достаёте кошелёк и передаёте полицаю.
Полиция забирает деньги, выдаёт квитанцию об уплате, и уезжает.
Вопрос: вы кто - грабитель? Полиция кто - сообщники? Сосед кто - жертва режима?

Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.

Это я не придираюсь, а обращаю внимание на важность правильной квалификации преступления. Иногда это бывает весьма нетривиальной задачей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:57

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

нет закона "в случае СВО наступает ВП".

Закон саме з таким формулюванням наперед прийнято не було

Спасибо за подтверждение очевидных вещей :wink:

Звертайтесь

Если мне когда-то понадобится подтверждение очевидных вещей -- обязательно :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 28 лют, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:57

  ЛАД написав:
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:58

Сибарит

Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.


Крадіжка здається здійснюється таємно, а грабіж відкрито і зухвало))
Хз насправді що тут ближче)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:04

  Wirująświatła написав:зато UA пропал надолго как вы и хотели.


Очень интересный дописувач. И Бетон не пишет.
Наши ряды редеют.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:06

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А лише доба з тобою працює погано.
зато UA пропал надолго как вы и хотели.

Самоочистка. Так само як спіймавши Сенса на непорядності (або брехні про себе, такий варіант також можливий) , він зрозумів що треба помовчати про себе. Бо так і до суду з штрафами та поверненням незаконно отриманого від держави недалеко.
При диктатурі, Вітах, яку ти десь бачиш, і ти б після публічного признання в укритті податків вже б на рудниках з кайлом був би. Але ж у нас отака лайтова диктатура.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири.
Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:08

  Hotab написав:Сибарит

Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.


Крадіжка здається здійснюється таємно, а грабіж відкрито і зухвало))
Хз насправді що тут ближче)

Было употреблено слово "незаметно", что позволяет однозначно квалифицировать действие как тайное хищение, что соответствует определению кражи.
Ограбление связано с насилием.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:09

Як всі, то всі!©(або як ніхто, то ніхто!)

  Hotab написав:треба помовчати
Ти напевно пропустив це питання?>>>
  Успіх написав:Хотаб, а от саме таку примусову бусифікацію(побиття і всяке таке ми покищо опустимо), що людей просто виловлюють на вулицях - ти підтримуєш?
- і яка ефективність такого "процесу"?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:09

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А я для своєї родини включаючи троюрідних, дєспот і слєгка психопат, помішаний на грошах
и для нас тоже...
Вам можно, я на вас гроші і час не трачу :lol:
Та і їм можно. Воно мені поки що на скорість не вліяє. )) от на старість траванути можуть, так шо схема з стаканом води така собі ідея. :lol: в мене іще план коварний - жити довго, і киданути державу на здорову купу бабла через виплату пенсій.
Banderlog
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