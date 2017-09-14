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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:56
anduzenko написав:
Пока он ругается с ними, вы заходите ему за спину, незаметно залазите ему в карман, достаёте кошелёк и передаёте полицаю.
Полиция забирает деньги, выдаёт квитанцию об уплате, и уезжает.
Вопрос: вы кто - грабитель? Полиция кто - сообщники? Сосед кто - жертва режима?
Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.
Это я не придираюсь, а обращаю внимание на важность правильной квалификации преступления. Иногда это бывает весьма нетривиальной задачей.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:57
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
нет закона "в случае СВО наступает ВП".
Закон саме з таким формулюванням наперед прийнято не було
Спасибо за подтверждение очевидных вещей
Звертайтесь
Если мне когда-то понадобится подтверждение очевидных вещей -- обязательно
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 28 лют, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:57
ЛАД написав:
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:58
Сибарит
Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.
Крадіжка здається здійснюється таємно, а грабіж відкрито і зухвало))
Хз насправді що тут ближче)
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:04
Wirująświatła написав:
зато UA пропал надолго как вы и хотели.
Очень интересный дописувач. И Бетон не пишет.
Наши ряды редеют.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:06
Wirująświatła написав: Hotab написав:
А лише доба з тобою працює погано.
зато UA пропал надолго как вы и хотели.
Самоочистка. Так само як спіймавши Сенса на непорядності (або брехні про себе, такий варіант також можливий) , він зрозумів що треба помовчати про себе. Бо так і до суду з штрафами та поверненням незаконно отриманого від держави недалеко.
При диктатурі, Вітах, яку ти десь бачиш, і ти б після публічного признання в укритті податків вже б на рудниках з кайлом був би. Але ж у нас отака лайтова диктатура.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:08
Banderlog написав: ЛАД написав:
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири.
Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:08
Hotab написав:Сибарит
Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.
Крадіжка здається здійснюється таємно, а грабіж відкрито і зухвало))
Хз насправді що тут ближче)
Было употреблено слово "незаметно", что позволяет однозначно квалифицировать действие как тайное хищение, что соответствует определению кражи.
Ограбление связано с насилием.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:09
Hotab написав:
треба помовчати
Ти напевно пропустив це питання?>>>
Успіх написав:
Хотаб, а от саме таку примусову бусифікацію(побиття і всяке таке ми покищо опустимо), що людей просто виловлюють на вулицях - ти підтримуєш?
- і яка ефективність такого "процесу"?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:09
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
А я для своєї родини включаючи троюрідних, дєспот і слєгка психопат, помішаний на грошах
и для нас тоже...
Вам можно, я на вас гроші і час не трачу
Та і їм можно. Воно мені поки що на скорість не вліяє. )) от на старість траванути можуть, так шо схема з стаканом води така собі ідея.
в мене іще план коварний - жити довго, і киданути державу на здорову купу бабла через виплату пенсій.
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