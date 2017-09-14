RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12951129521295312954>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:13

  Hotab написав:При диктатурі, Вітах, яку ти десь бачиш, і ти б після публічного признання в укритті податків вже б на рудниках з кайлом був би. Але ж у нас отака лайтова диктатура.
давай я тебе книжку про сталина подарю, чтобы ты понял сколько лет ему понадобилось установить диктатуру. наши только в начале этого пути. Один доктор видит рак на 1й стадии, а другой говорит пустяк, само пройдёт. А на 4й стадии он же кричит куда вы смотрели?

с 8й главы

Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 15:16, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28548
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:14

  Успіх написав:
  Hotab написав:треба помовчати
Ти напевно пропустив це питання?>>>
  Успіх написав:Хотаб, а от саме таку примусову бусифікацію(побиття і всяке таке ми покищо опустимо), що людей просто виловлюють на вулицях - ти підтримуєш?
- і яка ефективність такого "процесу"?

Я ж не «Баден-Баден» щомісяця відповідати на одні і ті ж питання. :lol:

Wirująświatła

. Один доктор видит рак на 1й стадии,


А один пацієнт при температурі 37.2 пише заповіт.
Віьаль, ну який ти «доктор». Що ти мелеш після стількох невірних прогнозів лише на цьому форумі.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14288
З нами з: 15.02.09
Подякував: 378 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:16

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Сибарит

Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.


Крадіжка здається здійснюється таємно, а грабіж відкрито і зухвало))
Хз насправді що тут ближче)

Было употреблено слово "незаметно", что позволяет однозначно квалифицировать действие как тайное хищение, что соответствует определению кражи.
Ограбление связано с насилием.
я теж думав шо розбираюсь в тім.
Потом побєсєдував тут з слідчим)) там мінутне діло техніки змінити кваліфікацію . Достатньо знайти 2х свідків що бачили як той крав.
А в хорошого слідака пару свідків завжди є в кишені про запас.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:22

  Hotab написав:Що ти мелеш після стількох невірних прогнозів лише на цьому форумі.
какой ты наивный, я здесь не на зарплате, хочу даю верные прогнозы, хочу даю неверные. Найми себе аналитика и он будет давать тебе только верные прогнозы. Но нет ты хочешь на шару, поэтому жадно меня читаешь, а потом ещё обижаешься. Если я подарю тебе невыиграшный лотерейный билет ты тоже обидишься? как маленькая девочка...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 15:24, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28548
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:22

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Сибарит

Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁
Точно не грабитель.


Крадіжка здається здійснюється таємно, а грабіж відкрито і зухвало))
Хз насправді що тут ближче)

Было употреблено слово "незаметно", что позволяет однозначно квалифицировать действие как тайное хищение, что соответствует определению кражи.
Ограбление связано с насилием.


Отаке ще знайшов: Кража может быть переквалифицирована на грабеж, если в момент преступления владелец увидел злоумышленника, но тот отказался вернуть собственность.
Hotab
 
Повідомлень: 14288
З нами з: 15.02.09
Подякував: 378 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:24

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Що ти мелеш після стількох невірних прогнозів лише на цьому форумі.
какой ты наивный, я здесь не на зарплате, хочу даю верные прогнозы, хочу даю неверные. Найми себе аналитика и он будет давать тебе только верные прогнозы. Но нет ты хочешь на шару, поэтому жадно меня читаешь, а потом ещё обижаешься.


Віталя, мова про те, що ти поганий прогнозист і діагнозист, а не жадно чи не жадно я читаю, та чи ображаюсь я чи ні)))
Ти поганий прогнозист, це факт, тому твоє бачення «Вова через 10 років буде сталіним « має таку ж цінність, як «помощь до лєта»)). Тобто пук в цукрову пудру.

Щоб ображатись на твої несправджені прогнози, треба було б вірити в них спочатку. А віри і не було)) Про що тобі казали з моменту їх озвучення тобою))


Если я подарю тебе невыиграшный лотерейный билет


То я від цього білету і від тебе не буду очікувати нічого, навіть в якості туалетного паперу))
Бо знаю хто дарував))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 15:29, всього редагувалось 4 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 14288
З нами з: 15.02.09
Подякував: 378 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:25

Завтра вже весна! Що там "косяки"- на низькому старті?))

  Banderlog написав:в мене іще план коварний - жити довго, і киданути державу на здорову купу бабла через виплату пенсій.
Держава про цей план знає)) - тому Бандерлога буде тримати ще там довго, до перемоги... А там і до кінця відбудови :wink:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7684
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:26

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири.
Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
скумбрія кажете і пєчєнь тріски на 90 баксів в місяць?
І це не на харчі, це на ВСЕ.
Як там було в орлі і рєшці? Для бідних 100 баксів в день на мандри?
Слабаки. Я б подивився передачу про 90 баксів на місяць для 75р баби чайлдфрі)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:27

Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:
Banderlog написав:[quote="5830553:ЛАД"]

Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири.
Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
скумбрія кажете і пєчєнь тріски на 90 баксів в місяць?
І це не на харчі, це на ВСЕ.
Як там було в орлі і рєшці? Для бідних 100 баксів в день на мандри?
Слабаки. Я б подивився передачу про 90 баксів на місяць для 75р баби чайлдфрі)[/quote]Я схоже пропустив умову про ліміт 90 баксів. Скумбрію і печінку доведеться замінити на кільку чи мойву і оселедця.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35442
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 8143 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:39

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
На четвертому році війни обговорювати дохід еквівалентом в 1000 кг хліба а не розмір продпайка в 300 грамм/працюючий і 200грам/дитина - це вже показує наскільки Україна краща від того ж срср.

А зачем сравнивать с 1942 годом? Это как в Союзе до самого конца было сравнение с 1913.
Но вообще, вы всерьёз полагаете, что тогда выживали за эти 200-300 граммов?
К сожалению, гугл сходу не показывает продпаёк гражданского населения, а возиться с поиском не буду. Но вот есть сухпаёк красноармейца - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%91%D0%BA. У гражданских нормы были пониже, но тоже не обходились 300 г хлеба.
Ну и не забывайте, что немцы тогда захватили значительно больше территории Союза, чем Путин у нас. Причём, захватили основные с/х территории.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 12951129521295312954>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 88157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 262316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 908688
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7739)
28.02.2025 14:44
Revolut (67)
28.02.2025 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.