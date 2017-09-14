Аналогия интересная, на не стоит путать кражу с ограблением 😁 Точно не грабитель.
Крадіжка здається здійснюється таємно, а грабіж відкрито і зухвало)) Хз насправді що тут ближче)
Было употреблено слово "незаметно", что позволяет однозначно квалифицировать действие как тайное хищение, что соответствует определению кражи. Ограбление связано с насилием.
я теж думав шо розбираюсь в тім. Потом побєсєдував тут з слідчим)) там мінутне діло техніки змінити кваліфікацію . Достатньо знайти 2х свідків що бачили як той крав. А в хорошого слідака пару свідків завжди є в кишені про запас.
Hotab написав:Що ти мелеш після стількох невірних прогнозів лише на цьому форумі.
какой ты наивный, я здесь не на зарплате, хочу даю верные прогнозы, хочу даю неверные. Найми себе аналитика и он будет давать тебе только верные прогнозы. Но нет ты хочешь на шару, поэтому жадно меня читаешь, а потом ещё обижаешься. Если я подарю тебе невыиграшный лотерейный билет ты тоже обидишься? как маленькая девочка...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 15:24, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Що ти мелеш після стількох невірних прогнозів лише на цьому форумі.
какой ты наивный, я здесь не на зарплате, хочу даю верные прогнозы, хочу даю неверные. Найми себе аналитика и он будет давать тебе только верные прогнозы. Но нет ты хочешь на шару, поэтому жадно меня читаешь, а потом ещё обижаешься.
Віталя, мова про те, що ти поганий прогнозист і діагнозист, а не жадно чи не жадно я читаю, та чи ображаюсь я чи ні))) Ти поганий прогнозист, це факт, тому твоє бачення «Вова через 10 років буде сталіним « має таку ж цінність, як «помощь до лєта»)). Тобто пук в цукрову пудру.
Щоб ображатись на твої несправджені прогнози, треба було б вірити в них спочатку. А віри і не було)) Про що тобі казали з моменту їх озвучення тобою))
Если я подарю тебе невыиграшный лотерейный билет
То я від цього білету і від тебе не буду очікувати нічого, навіть в якості туалетного паперу)) Бо знаю хто дарував))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 15:29, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав: Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком. хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться. Без риби, молочки, кормити старого не можно. Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири. Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
скумбрія кажете і пєчєнь тріски на 90 баксів в місяць? І це не на харчі, це на ВСЕ. Як там було в орлі і рєшці? Для бідних 100 баксів в день на мандри? Слабаки. Я б подивився передачу про 90 баксів на місяць для 75р баби чайлдфрі)
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком. хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться. Без риби, молочки, кормити старого не можно. Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири. Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
скумбрія кажете і пєчєнь тріски на 90 баксів в місяць? І це не на харчі, це на ВСЕ. Як там було в орлі і рєшці? Для бідних 100 баксів в день на мандри? Слабаки. Я б подивився передачу про 90 баксів на місяць для 75р баби чайлдфрі)[/quote]Я схоже пропустив умову про ліміт 90 баксів. Скумбрію і печінку доведеться замінити на кільку чи мойву і оселедця.
ЛАД написав:Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
На четвертому році війни обговорювати дохід еквівалентом в 1000 кг хліба а не розмір продпайка в 300 грамм/працюючий і 200грам/дитина - це вже показує наскільки Україна краща від того ж срср.
У нас захопили південь Херсонщини і Запорізької, так подорожчали помідори, і Вітаха побачив наближення голоду. Якщо прогноз знов не збудеться, так він же безкоштовний, не треба у нього нічого питати. Вітах, якщо штани заправити в панчохи, а светр в штани, оточуючі не будуть очікувати від вас зайвого» (можна взагалі молоти що хочеш)