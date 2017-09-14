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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12952129531295412955>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:47

  Успіх написав: тому Бандерлога буде тримати ще там довго, до перемоги...
вони іще трохи побаловаються і я як стану майором! :lol:
будут коли вмру в 105 років іще должни оркестр і салют :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:56

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если только оппонент не прибегает к передёргиваниям и личным выпадам.
это был не личный выпад или вам можно?

  ЛАД написав:А с "рабством" у вас такая же путаница, как с диктатурой. Вы себе плохо представляете и то, и другое.
с хамством такая же картина, то вы жалуетесь что вам хамят и тут же через 1-2 страницы хамите сами.

Это не личный выпад.
Вы таки слабо понимаете, что такое рабство и диктатура.
Но это никак не характеризует вашу личность. Ну, не знает человек чего-то, так что?
Если я скажу, что вы не знаете квантовую механику (а вы её наверняка не знаете) это тоже "хамство" и "личный выпад"?
Если мне напишут, что я не разбираюсь... ну, хотя бы в сортах пшеницы или в психологии, или в гештальт-терапии, или в морском деле - это правда, но не затрагивает никакие личные качества.
Странные у вас понятия (это уже можете рассматривать как личный выпад :) ).
И я не жалуюсь.

Да, так что там с "путинскими" 500 млрд. с Украины?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:02

ЛАД

Странные у вас понятия (это уже можете рассматривать как личный выпад :) ).


Це десь як на питання «чи звертався ти задля позбавлення себе громадянства України, чи це були просто мрії і пусті розсосолювання», він образився, що я витягую з нього персональну інформацію, яка може його ідентифікувати :D . Он як))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:06

Київ/Україна - Фейслеса!©)))

  Faceless написав:Я схоже пропустив умову про ліміт 90 баксів. Скумбрію і печінку доведеться замінити на кільку чи мойву і оселедця.
Хі-хі ©
А ціна оселедця від скумбрії далеко втекла?
В нас на базарі 2тижні тому бачив морожену скумбрію і оселедця - в одну ціну!(180грн/кг)
Сам був здивувався, чому однакова ціна?

Та і кілька "пряного посолу" - 125грн - але ж скільки відходів від неї?!

Так що ще помідори по ціні трошки не дотягують до кільки!😁
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:16

  Hotab написав:Отаке ще знайшов: Кража может быть переквалифицирована на грабеж, если в момент преступления владелец увидел злоумышленника, но тот отказался вернуть собственность.

С таким же успехом я могу утверждать, что кража может быть переквалифицированы в убийство, если пойманный за руку вор ударил хозяина ножом.
Это не переквалификация, а изменение состава преступления в ходе его совершения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:31

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.

Не знаю, не пробовал жить на таком рационе. Но если и загнётся, то всё же не от голода. :)
Хлеб с маслом позволить себе можно, но при сегодняшней цене масла (порядка 100 грн за 200 г) не каждый день.
Посмотрел рыбий жир - жидкий примерно 100 грн за 100 г, капсулы есть и по 70 грн за 30 шт. и за 90 за 60 шт. Есть и дороже. В чём разница, не знаю.
Может, и надо и рыбий жир, и гематоген, не знаю, пока обхожусь.
И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:32

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Отаке ще знайшов: Кража может быть переквалифицирована на грабеж, если в момент преступления владелец увидел злоумышленника, но тот отказался вернуть собственность.

С таким же успехом я могу утверждать, что кража может быть переквалифицированы в убийство, если пойманный за руку вор ударил хозяина ножом.
Это не переквалификация, а изменение состава преступления в ходе его совершения.

Оно то да, но в описанной гипотетической ситуации с ТЦК человек как раз видел, что кошелек у него достали, и на его глазах берут оттуда деньги. Можно конечно предположить , что он промолчит и не скажет «верните мой кошелек, ироды!!» ))), но скорее всего все что произошло на глазах жертвы попадает скорее под грабеж, чем под кражу. По типу как кластческий гопстоп с вырыванием из рук кошелька или дамской сумочки с последующим убеганием является «грабежом». Хотя насилия то и не было.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:37

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком.
хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться.
Без риби, молочки, кормити старого не можно.
Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.

Не знаю, не пробовал жить на таком рационе. Но если и загнётся, то всё же не от голода. :)
Хлеб с маслом позволить себе можно, но при сегодняшней цене масла (порядка 100 грн за 200 г) не каждый день.
Посмотрел рыбий жир - жидкий примерно 100 грн за 100 г, капсулы есть и по 70 грн за 30 шт. и за 90 за 60 шт. Есть и дороже. В чём разница, не знаю.
Может, и надо и рыбий жир, и гематоген, не знаю, пока обхожусь.


...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє .
Тому його споживання обов'язкове.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:42

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
На четвертому році війни обговорювати дохід еквівалентом в 1000 кг хліба а не розмір продпайка в 300 грамм/працюючий і 200грам/дитина - це вже показує наскільки Україна краща від того ж срср.
А зачем сравнивать с 1942 годом? Это как в Союзе до самого конца было сравнение с 1913.
1 З 1913 це москалі придумали щоб падіння після 1917 не показувати
2 Яка фіг різниця? ну порівнюйте з 1945... що думаєте пайки були еквівалентні 1000 кг хліба на сімю? А я скажу що навіть до 100 кг на сімю не дотягували
  ЛАД написав:Но вообще, вы всерьёз полагаете, что тогда выживали за эти 200-300 граммов?
К сожалению, гугл сходу не показывает продпаёк гражданского населения, а возиться с поиском не буду. Но вот есть сухпаёк красноармейца - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%91%D0%BA.
А що в нас є військові з зарплатою 7500 грн ?
Мінімальна і то в пару разів більша+вдягають +годують
  ЛАД написав:У гражданских нормы были пониже, но тоже не обходились 300 г хлеба.
Я про 300 грам не розсказую ( це 10кг на людину в місяць)
Алеж ви чомусь не хочете чути - у нас 1000КГ на 4 людей в місяць вами розглядається...
Нюансик це в 25 разів більше ніж 300грам...
  ЛАД написав:Ну и не забывайте, что немцы тогда захватили значительно больше территории Союза, чем Путин у нас. Причём, захватили основные с/х территории.
Навіщо так зашкварюватись?
Гітлер захопив всю Україну+всю Білорусію+частину педерації+Прибалтику
Площа СРСР -22 403 000 км2
Захопили
Україна ____603 628
Білорусія -_207 600
Прибалтика__175 000
Молдавія_____33 805
педеарція - 630 000
Всього______1 649 000, або /22403000=7,3%
+Німці прострілювали всього 10% території союзу в той час коли педераційники прострілюють 100%.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 28 лют, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:44

  Faceless написав:........
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири.
Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний

Скумбрия по нынешним временам тоже дорогая (как и любая рыба). Лучше уж мясо купить - свинина практически столько же стоит, а курятина даже дешевле.
А печень трески, то вже занадто, это уже деликатес. Не для пенсионера с пенсией 4000.
ЛАД
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