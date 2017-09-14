Hotab написав:Оно то да, но в описанной гипотетической ситуации с ТЦК человек как раз видел, что кошелек у него достали, и на его глазах берут оттуда деньги.
Как достали, не видел. После кражи кошелек был немедленно передан полиции, что является явкой с повинной. Далее идёт работа полиции с вещдоком. Ну и взыскание долга попутно, когда кошелек у полиции на законных основаниях. 😁
Faceless написав:........ Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири. Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
Скумбрия по нынешним временам тоже дорогая (как и любая рыба). Лучше уж мясо купить - свинина практически столько же стоит, а курятина даже дешевле. А печень трески, то вже занадто, это уже деликатес. Не для пенсионера с пенсией 4000.
Вы про мясо забудьте . Наилучшим вариантом будет обычная морская рыба (хек, минтай ). Ну и самое полезное ферментированные овощи (квашенная капуста ,огурцы , яблокии т.д.)
холява написав:.......... ...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє . Тому його споживання обов'язкове.
Посмотрел. МОЗ рекомендует даже с 50 лет. Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12). Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. Заодно и наешься.
До речі Перших 10 000 заявок на підписання контракту від громадян 18-24 років - вже отримані в Рекрутингових центрах.
ПС Ми чомусь постійно забуваємо про жінок ( при чому несправедливо) Думаю що а - в цих 10 000 - мінімум 1000 це жінки б - ще років 15 тому коли ми з друзями бавились пейнболом - моя дружина перемагала. поки мужики активно бігали і стріляли -вони тихенько чекала поки коло неї хтось пробіжить... така собі китайська філософія, всі про це знали , але азарт і... вона в черговий раз перемогла.