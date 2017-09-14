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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:49

  Hotab написав:Оно то да, но в описанной гипотетической ситуации с ТЦК человек как раз видел, что кошелек у него достали, и на его глазах берут оттуда деньги.

Как достали, не видел.
После кражи кошелек был немедленно передан полиции, что является явкой с повинной.
Далее идёт работа полиции с вещдоком. Ну и взыскание долга попутно, когда кошелек у полиции на законных основаниях.
😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:50

  Успіх написав:Та і кілька "пряного посолу" - 125грн - але ж скільки відходів від неї?!

які відходи ? он в консервах все разом і нічого ! так що їжте без відходів :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:52

  Faceless написав:........
Я схоже пропустив умову про ліміт 90 баксів. Скумбрію і печінку доведеться замінити на кільку чи мойву і оселедця.

В начале 90=х был анекдот.
Сидит инженер, обедает чёрной икрой.
- Слушай, при твоей зарплате ты должен мойвой питаться!
- Правильно, так это глазки от неё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:54

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири.
Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний

Скумбрия по нынешним временам тоже дорогая (как и любая рыба). Лучше уж мясо купить - свинина практически столько же стоит, а курятина даже дешевле.
А печень трески, то вже занадто, это уже деликатес. Не для пенсионера с пенсией 4000.


Вы про мясо забудьте .
Наилучшим вариантом будет обычная морская рыба (хек, минтай ).
Ну и самое полезное ферментированные овощи (квашенная капуста ,огурцы , яблокии т.д.)
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:04

  холява написав:..........
...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє .
Тому його споживання обов'язкове.

Посмотрел.
МОЗ рекомендует даже с 50 лет. :)
Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12).
Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. :) Заодно и наешься.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:05

До речі
Перших 10 000 заявок на підписання контракту від громадян 18-24 років - вже отримані в Рекрутингових центрах.

ПС
Ми чомусь постійно забуваємо про жінок ( при чому несправедливо)
Думаю що
а - в цих 10 000 - мінімум 1000 це жінки
б - ще років 15 тому коли ми з друзями бавились пейнболом - моя дружина перемагала.
поки мужики активно бігали і стріляли -вони тихенько чекала поки коло неї хтось пробіжить... така собі китайська філософія, всі про це знали , але азарт і... вона в черговий раз перемогла.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:06

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки чоловіків можуть виїхати за кордон після закінчення війни: три сценарії
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:09

  flyman написав: вже пророцтва Нечая не згадує?

Да щаз))
Нечай в нього однозначно.
Справа лише у сценарії: швидко чи довго і нудно.

Остання версія, що зараз спеціально обрано довго і нудно.
Бо якщо швидко, то ймовірне відродження.
Тому довге зтирання до точки неповернення.
detroytred
 
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