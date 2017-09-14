Hotab написав:Оно то да, но в описанной гипотетической ситуации с ТЦК человек как раз видел, что кошелек у него достали, и на его глазах берут оттуда деньги.
Как достали, не видел. После кражи кошелек был немедленно передан полиции, что является явкой с повинной. Далее идёт работа полиции с вещдоком. Ну и взыскание долга попутно, когда кошелек у полиции на законных основаниях. 😁
Faceless написав:........ Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири. Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
Скумбрия по нынешним временам тоже дорогая (как и любая рыба). Лучше уж мясо купить - свинина практически столько же стоит, а курятина даже дешевле. А печень трески, то вже занадто, это уже деликатес. Не для пенсионера с пенсией 4000.
Вы про мясо забудьте . Наилучшим вариантом будет обычная морская рыба (хек, минтай ). Ну и самое полезное ферментированные овощи (квашенная капуста ,огурцы , яблокии т.д.)
холява написав:.......... ...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє . Тому його споживання обов'язкове.
Посмотрел. МОЗ рекомендует даже с 50 лет. Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12). Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. Заодно и наешься.
До речі Перших 10 000 заявок на підписання контракту від громадян 18-24 років - вже отримані в Рекрутингових центрах.
ПС Ми чомусь постійно забуваємо про жінок ( при чому несправедливо) Думаю що а - в цих 10 000 - мінімум 1000 це жінки б - ще років 15 тому коли ми з друзями бавились пейнболом - моя дружина перемагала. поки мужики активно бігали і стріляли -вони тихенько чекала поки коло неї хтось пробіжить... така собі китайська філософія, всі про це знали , але азарт і... вона в черговий раз перемогла.
ЛАД написав: Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
при образі жизні нашого населення, лікарства треба вже в 40. Напевно 2/3 населення болящі. А на нижньому рівні ще й алкоголь популярний, безпорядочне статеві звязки та і різні неякісні продукти, що вжиті протягом життя в старості вилазять боком. хз, я собі погано уявляю такий раціон, особливо для старої людини. Це в середньому віці можно кормити чим попало, а старий на такій дієті бистро загнеться. Без риби, молочки, кормити старого не можно. Хоть рибій жир і гематоген треба докупляти... жаль, цін на продукти я зараз не знаю, но здається хліб з маслом, це вже майже розкіш.
Не знаю, не пробовал жить на таком рационе. Но если и загнётся, то всё же не от голода. Хлеб с маслом позволить себе можно, но при сегодняшней цене масла (порядка 100 грн за 200 г) не каждый день. Посмотрел рыбий жир - жидкий примерно 100 грн за 100 г, капсулы есть и по 70 грн за 30 шт. и за 90 за 60 шт. Есть и дороже. В чём разница, не знаю. Может, и надо и рыбий жир, и гематоген, не знаю, пока обхожусь.
я мав на увазі шо якщо на самій крупі сидіти. ) рибій жир беріть. В нас багато жінок на заробітках по італіях. Там старшим обовязково прописують, не дивлячись на те що риби вони зїдають побільше українця. Взагалі довголіття італійців багато в чому завдяки фармакології. Продають в нас ворований омегу 3 капсулами. Купляв батькам, не можу уболтати щоденно приймати. І бджолиний пилок щось їм не йде... Да, 125 грн за кільку це круто. Років 25 її не купляв... схоже для малоімущих з рибою не склалось, доведеться їм лососнуть тунця. Подивився, можно вродь, рибій жир заміняти лляною олією. P/s раджу Вам книжку Амосова роздуми про здоровя, там є багато про геронтологію. Він стверджував, що людина запрограмована на 115 років. Но довести свою теорію не зміг, помер в 89. )
ЛАД написав:У гражданских нормы были пониже, но тоже не обходились 300 г хлеба.
Я про 300 грам не розсказую ( це 10кг на людину в місяць) Алеж ви чомусь не хочете чути - у нас 1000КГ на 4 людей в місяць вами розглядається... Нюансик це в 25 разів більше ніж 300грам...
Для чего ж то вы о 300 г написали. А 1000 кг хлеба на 4 человек, конечно, много. Но я уверен, что вы так детей не кормили. И детям нужен не только хлеб, но и одежда, и обувь. Взрослым тоже, но взрослый может носить, пока не порвётся, а у детей есть такая неприятная особенность - они вырастают. Да и рвут чаще и быстрее. Я уж не говорю о других потребностях, которые выше в пирамиде Маслоу. Моя дочка ходила на гимнастику в школе, бесплатно. Внучка сейчас ходит, за деньги. Не очень дорого, но тем не менее, это только один пример. Не пойму, что вы хотите мне сказать - что 30 тыс. на четверых это хороший доход и можно хорошо жить, ни в чём себе не отказывая? И такую семью нельзя считать бедной?
ЛАД написав:Ну и не забывайте, что немцы тогда захватили значительно больше территории Союза, чем Путин у нас. Причём, захватили основные с/х территории.
Навіщо так зашкварюватись? Гітлер захопив всю Україну+всю Білорусію+частину педерації+Прибалтику Площа СРСР -22 403 000 км2 Захопили Україна ____603 628 Білорусія -_207 600 Прибалтика__175 000 Молдавія_____33 805 педеарція - 630 000 Всього______1 649 000, або /22403000=7,3% +Німці прострілювали всього 10% території союзу в той час коли педераційники прострілюють 100%.
Навіщо так зашкварюватись? За Уралом до войны было много населения? Там были бескрайние поля пшеницы, бродили в Сибири тучные стада коров? Европейская часть Союза составляла всего 1/4 общей площади и там жила бОльшая часть населения Союза. На оккупированных немцами территориях жила треть населения Союза. Так что, может, стоит сравнивать оккупированную территорию не со всей площадью, а только с европейской частью? И если сравнивать так, то "простреливалось" не 10%, а значительно больше? Да и разрушения были значительно больше. Много, простите, "простреливали" Львов или Ужгород? Не пойму, зачем вы начинаете эти сравнения с той войной?