Faceless написав:........ Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири. Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний
Скумбрия по нынешним временам тоже дорогая (как и любая рыба). Лучше уж мясо купить - свинина практически столько же стоит, а курятина даже дешевле. А печень трески, то вже занадто, это уже деликатес. Не для пенсионера с пенсией 4000.
Вы про мясо забудьте . Наилучшим вариантом будет обычная морская рыба (хек, минтай ). Ну и самое полезное ферментированные овощи (квашенная капуста ,огурцы , яблокии т.д.)
Верю. Но мясо сытнее при той же цене. А курятина ещё и дешевле. Рыбу люблю, но без мяса... Не, не выходит. А подчеревина... Или сало. Куда ж без них. А так вы ж знаете: "Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт".
Banderlog написав:А я для своєї родини включаючи троюрідних, дєспот і слєгка психопат, помішаний на грошах
и для нас тоже...
Вам можно, я на вас гроші і час не трачу Та і їм можно. Воно мені поки що на скорість не вліяє. )) от на старість траванути можуть, так шо схема з стаканом води така собі ідея. в мене іще план коварний - жити довго, і киданути державу на здорову купу бабла через виплату пенсій.
мой идеал потратить до конца жизни всё до копейки никому ничего не оставляя. это как пришел ни с чем и ушел ни с чем. Но для этого нужна точная дата смерти чтобы не потратить все на недельку раньше
я верю в перевоплощения и торчать здесь после 60 лет - напрасная трата времени. Лучше родиться еще раз, и побыстрее испытать детскую EQ радость, не омраченную работой IQ
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 17:58, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:У гражданских нормы были пониже, но тоже не обходились 300 г хлеба.
Я про 300 грам не розсказую ( це 10кг на людину в місяць) Алеж ви чомусь не хочете чути - у нас 1000КГ на 4 людей в місяць вами розглядається... Нюансик це в 25 разів більше ніж 300грам...
Для чего ж то вы о 300 г написали. А 1000 кг хлеба на 4 человек, конечно, много. Но я уверен, что вы так детей не кормили. И детям нужен не только хлеб, но и одежда, и обувь. Взрослым тоже, но взрослый может носить, пока не порвётся, а у детей есть такая неприятная особенность - они вырастают. Да и рвут чаще и быстрее. Я уж не говорю о других потребностях, которые выше в пирамиде Маслоу. Моя дочка ходила на гимнастику в школе, бесплатно. Внучка сейчас ходит, за деньги. Не очень дорого, но тем не менее, это только один пример. Не пойму, что вы хотите мне сказать - что 30 тыс. на четверых это хороший доход и можно хорошо жить, ни в чём себе не отказывая? И такую семью нельзя считать бедной?
А може не варто вмикати дурника і ніби не розуміти про що ти написав і що я відповів? 1 Я ніде не писав що 7500 на людину це багато. 2 Я просто звернув увагу плакальщиків про погану Україну яка все всім винна і над всіма знущається - що в нас є досвід існування в найсправедливішому суспільстві під назвою совок. Та от , в тому совку на четвертий рік війни обговорювали не кілограми хліба на день(в Україні сьогодні виходить від 10на пенсіонера до 50 на працюючого і до 100 на військового) - не дотягували навіть до 500 грам....
ЛАД написав:
budivelnik написав:
ЛАД написав:больше территории Союза, чем Путин у нас. Причём, захватили основные с/х территории.
Навіщо так зашкварюватись? Гітлер захопив всю Україну+всю Білорусію+частину педерації+Прибалтику Площа СРСР -22 403 000 км2 Захопили Україна ____603 628 Білорусія -_207 600 Прибалтика__175 000 Молдавія_____33 805 педеарція - 630 000 Всього______1 649 000, або /22403000=7,3% +Німці прострілювали всього 10% території союзу в той час коли педераційники прострілюють 100%.
Навіщо так зашкварюватись? За Уралом до войны было много населения? Там были бескрайние поля пшеницы, бродили в Сибири тучные стада коров? Европейская часть Союза составляла всего 1/4 общей площади и там жила бОльшая часть населения Союза. На оккупированных немцами территориях жила треть населения Союза. Так что, может, стоит сравнивать оккупированную территорию не со всей площадью, а только с европейской частью? И если сравнивать так, то "простреливалось" не 10%, а значительно больше? Да и разрушения были значительно больше. Много, простите, "простреливали" Львов или Ужгород? Не пойму, зачем вы начинаете эти сравнения с той войной?
Щось я не зрозумів 1 Львів обстрілювали з ПЕРШОГО дня війни... 2 Київ обстрілюють кожен день А тепер згадайте чи хоч одна бомба впала на Куйбишев(столиця совка) Свердловськ... Та я ще буду перечислювати довго.. Тому а педерація ВКРАЛА в нас 20+% території в той час коли совок втратив 7% території наявність території за уралом дала можливість совку втриматись і потім з допомого ленд-лінзу розбудувати свою промисловість яка збудувала і ті танки проти яких ми зараз воюємо.
Тому лад - завязуй вже з совкофільством... Не треба оправдувати монстра .. особливо якщо робиш це безплатно по поклику серця.. Бо совок не вмре він розвалиться і ти можеш вже їхати за Урал. Там точно не Харків і Жодної бомби не падає а міста розміром з Харків-Є . той самий Новосибірськ
Wirująświatła написав:мой идеал потратить до конца жизни всё до копейки никому ничего не оставляя. это как пришел ни с чем и ушел ни с чем. Но для этого нужна точная дата смерти чтобы не потратить все на недельку раньше
Навіщо так складно Все що є -потрать вже Після цього до дати смерті залишиться не так то вже й багато від місяця до пару років( в залежності від того як призвичаїшся до бомжування) Але і в цьому варіанті(померти бомжем) є виграш...Ти ж витратиш БІЛЬШЕ ніж заробив, тобто не тільки не залишиш - а й забереш....