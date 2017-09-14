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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12954129551295612957>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:41

  холява написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Якраз нормальний раціон. Перловка - повільні вуглеводи і клітковина. Плюс недорогу рибу, туж скумбрію, печінку тріски іноді - ось вам і омега жири.
Гематоген то бєсполєзна хрєнь. Хоч і смачний

Скумбрия по нынешним временам тоже дорогая (как и любая рыба). Лучше уж мясо купить - свинина практически столько же стоит, а курятина даже дешевле.
А печень трески, то вже занадто, это уже деликатес. Не для пенсионера с пенсией 4000.


Вы про мясо забудьте .
Наилучшим вариантом будет обычная морская рыба (хек, минтай ).
Ну и самое полезное ферментированные овощи (квашенная капуста ,огурцы , яблокии т.д.)
Верю.
Но мясо сытнее при той же цене. А курятина ещё и дешевле.
Рыбу люблю, но без мяса... Не, не выходит.
А подчеревина... Или сало. Куда ж без них. :)
А так вы ж знаете: "Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:49

  budivelnik написав:До речі
Перших 10 000 заявок на підписання контракту від громадян 18-24 років - вже отримані в Рекрутингових центрах.
.........

Ссылку можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:55

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:А я для своєї родини включаючи троюрідних, дєспот і слєгка психопат, помішаний на грошах
и для нас тоже...
Вам можно, я на вас гроші і час не трачу :lol:
Та і їм можно. Воно мені поки що на скорість не вліяє. )) от на старість траванути можуть, так шо схема з стаканом води така собі ідея. :lol: в мене іще план коварний - жити довго, і киданути державу на здорову купу бабла через виплату пенсій.

мой идеал потратить до конца жизни всё до копейки никому ничего не оставляя. это как пришел ни с чем и ушел ни с чем. Но для этого нужна точная дата смерти чтобы не потратить все на недельку раньше :D

я верю в перевоплощения и торчать здесь после 60 лет - напрасная трата времени. Лучше родиться еще раз, и побыстрее испытать детскую EQ радость, не омраченную работой IQ
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 17:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:57

  холява написав:...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє .
Тому його споживання обов'язкове.
краще розкажіть вітаміни групи Б треба пити в активних формах чи будь-які варіанти підійдуть .
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:У гражданских нормы были пониже, но тоже не обходились 300 г хлеба.
Я про 300 грам не розсказую ( це 10кг на людину в місяць)
Алеж ви чомусь не хочете чути - у нас 1000КГ на 4 людей в місяць вами розглядається...
Нюансик це в 25 разів більше ніж 300грам...
Для чего ж то вы о 300 г написали.
А 1000 кг хлеба на 4 человек, конечно, много. Но я уверен, что вы так детей не кормили. И детям нужен не только хлеб, но и одежда, и обувь. Взрослым тоже, но взрослый может носить, пока не порвётся, а у детей есть такая неприятная особенность - они вырастают. Да и рвут чаще и быстрее. Я уж не говорю о других потребностях, которые выше в пирамиде Маслоу. Моя дочка ходила на гимнастику в школе, бесплатно. Внучка сейчас ходит, за деньги. Не очень дорого, но тем не менее, это только один пример.
Не пойму, что вы хотите мне сказать - что 30 тыс. на четверых это хороший доход и можно хорошо жить, ни в чём себе не отказывая?
И такую семью нельзя считать бедной?
А може не варто вмикати дурника і ніби не розуміти про що ти написав і що я відповів?
1 Я ніде не писав що 7500 на людину це багато.
2 Я просто звернув увагу плакальщиків про погану Україну яка все всім винна і над всіма знущається - що в нас є досвід існування в найсправедливішому суспільстві під назвою совок.
Та от , в тому совку на четвертий рік війни обговорювали не кілограми хліба на день(в Україні сьогодні виходить від 10на пенсіонера до 50 на працюючого і до 100 на військового) - не дотягували навіть до 500 грам....
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:больше территории Союза, чем Путин у нас. Причём, захватили основные с/х территории.
Навіщо так зашкварюватись?
Гітлер захопив всю Україну+всю Білорусію+частину педерації+Прибалтику
Площа СРСР -22 403 000 км2
Захопили
Україна ____603 628
Білорусія -_207 600
Прибалтика__175 000
Молдавія_____33 805
педеарція - 630 000
Всього______1 649 000, або /22403000=7,3%
+Німці прострілювали всього 10% території союзу в той час коли педераційники прострілюють 100%.
Навіщо так зашкварюватись?
За Уралом до войны было много населения?
Там были бескрайние поля пшеницы, бродили в Сибири тучные стада коров?
Европейская часть Союза составляла всего 1/4 общей площади и там жила бОльшая часть населения Союза. На оккупированных немцами территориях жила треть населения Союза.
Так что, может, стоит сравнивать оккупированную территорию не со всей площадью, а только с европейской частью?
И если сравнивать так, то "простреливалось" не 10%, а значительно больше? Да и разрушения были значительно больше.
Много, простите, "простреливали" Львов или Ужгород?
Не пойму, зачем вы начинаете эти сравнения с той войной?
Щось я не зрозумів
1 Львів обстрілювали з ПЕРШОГО дня війни...
2 Київ обстрілюють кожен день
А тепер згадайте чи хоч одна бомба впала на Куйбишев(столиця совка) Свердловськ...
Та я ще буду перечислювати довго..
Тому
а педерація ВКРАЛА в нас 20+% території
в той час коли совок втратив 7% території
наявність території за уралом дала можливість совку втриматись і потім з допомого ленд-лінзу розбудувати свою промисловість яка збудувала і ті танки проти яких ми зараз воюємо.

Тому лад - завязуй вже з совкофільством...
Не треба оправдувати монстра .. особливо якщо робиш це безплатно по поклику серця..
Бо совок не вмре він розвалиться і ти можеш вже їхати за Урал.
Там точно не Харків і Жодної бомби не падає а міста розміром з Харків-Є . той самий Новосибірськ
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:58

Wirująświatła

Но для этого нужна точная дата смерти


Давай договір: я тобі даю точну дату, але мені залишається все, що не встигнеш витратити :lol:

Моя надана тобі дата , на відміну від твоїх прогнозів, збудеться, це мій фінансовий інтерес 😅
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда Трамп назвал Зеленского диктатором, то свидетели секты святого Трампония и полезные хомячка, аж из штанов выпрыгивали, так хотели рознести это по форуму

Как же, найвеличнийший Трамп это сказал ... веруем ... веруем ...

Зеленський вже не диктатор, а мир може і не настати. Головне із зустрічі Стармера і Трампа
У четвер кореспондент ВВС Кріс Мейсон запитав Трампа у присутності Стармера, чи вважає він президента Зеленського, як і раніше, диктатором.

"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати", - відповів Трамп.


Так что, Зеленский уже не диктатор ?

Где там Бетон, номерной фокс, хотелось бы услышать их новые оправдания (новую брехню) )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:01

  Wirująświatła написав:мой идеал потратить до конца жизни всё до копейки никому ничего не оставляя. это как пришел ни с чем и ушел ни с чем. Но для этого нужна точная дата смерти чтобы не потратить все на недельку раньше
Навіщо так складно
Все що є -потрать вже
Після цього до дати смерті залишиться не так то вже й багато від місяця до пару років( в залежності від того як призвичаїшся до бомжування)
Але і в цьому варіанті(померти бомжем) є виграш...Ти ж витратиш БІЛЬШЕ ніж заробив, тобто не тільки не залишиш - а й забереш....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:04

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:До речі
Перших 10 000 заявок на підписання контракту від громадян 18-24 років - вже отримані в Рекрутингових центрах.
.........
Ссылку можно?
Телемарафон-армія ТБ-начальник якогось там пресвідділу...
Завтра передрукують всі кому не лінь..
ПС
а тобі це навіщо?
Ти ж все одно без поіменного списку завіреного натаріально в це не повіриш..

А я тиждень тому написав
Буде 30 000 підписантів тільки у віковій категорії 24+ 25-
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:13

  Wirująświatła написав:я верю в перевоплощения и торчать здесь после 60 лет - напрасная трата времени. Лучше родиться еще раз, и побыстрее испытать детскую EQ радость, не омраченную работой IQ

Как я люблю такие рассказы, сколько я таких повидал ... "я до пенсии не доживу", "мне пенсия не нужна, я жить после 60 не собираюсь" и всё такое прочее )

Потом ... хренак ... 60 лет и даже здоровья немного есть
Пенсия маленькая, потому что работа была в чёрную и накоплений нет.

И вот тогда начинаются вопли во всю глотку ... "я же работал, почему такая мизерная пенсия", "пенсионеров унижают, хотят в гроб загнать"
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