Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:58

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: У гражданских нормы были пониже, но тоже не обходились 300 г хлеба. У гражданских нормы были пониже, но тоже не обходились 300 г хлеба. Я про 300 грам не розсказую ( це 10кг на людину в місяць)

Алеж ви чомусь не хочете чути - у нас 1000КГ на 4 людей в місяць вами розглядається...

Нюансик це в 25 разів більше ніж 300грам... Я про 300 грам не розсказую ( це 10кг на людину в місяць)Алеж ви чомусь не хочете чути - у нас 1000КГ на 4 людей в місяць вами розглядається...Нюансик це в 25 разів більше ніж 300грам... Для чего ж то вы о 300 г написали.

А 1000 кг хлеба на 4 человек, конечно, много. Но я уверен, что вы так детей не кормили. И детям нужен не только хлеб, но и одежда, и обувь. Взрослым тоже, но взрослый может носить, пока не порвётся, а у детей есть такая неприятная особенность - они вырастают. Да и рвут чаще и быстрее. Я уж не говорю о других потребностях, которые выше в пирамиде Маслоу. Моя дочка ходила на гимнастику в школе, бесплатно. Внучка сейчас ходит, за деньги. Не очень дорого, но тем не менее, это только один пример.

Не пойму, что вы хотите мне сказать - что 30 тыс. на четверых это хороший доход и можно хорошо жить, ни в чём себе не отказывая?

И такую семью нельзя считать бедной? Для чего ж то вы о 300 г написали.А 1000 кг хлеба на 4 человек, конечно, много. Но я уверен, что вы так детей не кормили. И детям нужен не только хлеб, но и одежда, и обувь. Взрослым тоже, но взрослый может носить, пока не порвётся, а у детей есть такая неприятная особенность - они вырастают. Да и рвут чаще и быстрее. Я уж не говорю о других потребностях, которые выше в пирамиде Маслоу. Моя дочка ходила на гимнастику в школе, бесплатно. Внучка сейчас ходит, за деньги. Не очень дорого, но тем не менее, это только один пример.Не пойму, что вы хотите мне сказать - что 30 тыс. на четверых это хороший доход и можно хорошо жить, ни в чём себе не отказывая?И такую семью нельзя считать бедной?

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: больше территории Союза, чем Путин у нас. Причём, захватили основные с/х территории. больше территории Союза, чем Путин у нас. Причём, захватили основные с/х территории. Навіщо так зашкварюватись?

Гітлер захопив всю Україну+всю Білорусію+частину педерації+Прибалтику

Площа СРСР -22 403 000 км2

Захопили

Україна ____603 628

Білорусія -_207 600

Прибалтика__175 000

Молдавія_____33 805

педеарція - 630 000

Всього______1 649 000, або /22403000=7,3%

+Німці прострілювали всього 10% території союзу в той час коли педераційники прострілюють 100%. Навіщо так зашкварюватись?Гітлер захопив всю Україну+всю Білорусію+частину педерації+ПрибалтикуПлоща СРСР -22 403 000 км2ЗахопилиУкраїна ____603 628Білорусія -_207 600Прибалтика__175 000Молдавія_____33 805педеарція - 630 000Всього______1 649 000, або /22403000=+Німці прострілювали всього 10% території союзу в той час коли педераційники прострілюють 100%. Навіщо так зашкварюватись?

За Уралом до войны было много населения?

Там были бескрайние поля пшеницы, бродили в Сибири тучные стада коров?

Европейская часть Союза составляла всего 1/4 общей площади и там жила бОльшая часть населения Союза. На оккупированных немцами территориях жила треть населения Союза.

Так что, может, стоит сравнивать оккупированную территорию не со всей площадью, а только с европейской частью?

И если сравнивать так, то "простреливалось" не 10%, а значительно больше? Да и разрушения были значительно больше.

Много, простите, "простреливали" Львов или Ужгород?

Не пойму, зачем вы начинаете эти сравнения с той войной? Навіщо так зашкварюватись?За Уралом до войны было много населения?Там были бескрайние поля пшеницы, бродили в Сибири тучные стада коров?Европейская часть Союза составляла всего 1/4 общей площади и там жила бОльшая часть населения Союза. На оккупированных немцами территориях жила треть населения Союза.Так что, может, стоит сравнивать оккупированную территорию не со всей площадью, а только с европейской частью?И если сравнивать так, то "простреливалось" не 10%, а значительно больше? Да и разрушения были значительно больше.Много, простите, "простреливали" Львов или Ужгород?Не пойму, зачем вы начинаете эти сравнения с той войной?

А може не варто вмикати дурника і ніби не розуміти про що ти написав і що я відповів?1 Я ніде не писав що 7500 на людину це багато.2 Я просто звернув увагу плакальщиків про погану Україну яка все всім винна і над всіма знущається - що в нас є досвід існування в найсправедливішому суспільстві під назвою совок.Та от , в тому совку на четвертий рік війни обговорювали не кілограми хліба на день(в Україні сьогодні виходить від 10на пенсіонера до 50 на працюючого і до 100 на військового) - не дотягували навіть до 500 грам....Щось я не зрозумів1 Львів обстрілювали з ПЕРШОГО дня війни...2 Київ обстрілюють кожен деньА тепер згадайте чи хоч одна бомба впала на Куйбишев(столиця совка) Свердловськ...Та я ще буду перечислювати довго..Томуа педерація ВКРАЛА в нас 20+% територіїв той час коли совок втратив 7% територіїнаявність території за уралом дала можливість совку втриматись і потім з допомого ленд-лінзу розбудувати свою промисловість яка збудувала і ті танки проти яких ми зараз воюємо.Тому лад - завязуй вже з совкофільством...Не треба оправдувати монстра .. особливо якщо робиш це безплатно по поклику серця..Бо совок не вмре він розвалиться і ти можеш вже їхати за Урал.Там точно не Харків і Жодної бомби не падає а міста розміром з Харків-Є . той самий Новосибірськ