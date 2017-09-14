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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12954129551295612957

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:17

  Banderlog написав:...........
схоже для малоімущих з рибою не склалось, доведеться їм лососнуть тунця.
Подивився, можно вродь, рибій жир заміняти лляною олією.
P/s раджу Вам книжку Амосова роздуми про здоровя, там є багато про геронтологію. Він стверджував, що людина запрограмована на 115 років. Но довести свою теорію не зміг, помер в 89. )

Тунець то добре. Люблю его, периодически покупаю. И треска хороша. Раньше, правда, ел только жареную рыбу, а сейчас полюбил в духовке.
Льняное масло вряд ли заменяет рыбий жир.
Амосова когда-то читал, не помню, эту ли книгу. Когда-то даже делал его гимнастику.
Но вот почему-то с доказательством теорий о долгожительстве у теоретиков-специалистов не складывается. Мечников, которого некоторые считают "отцом геронтологии", проповедовал кефир. Но дожил только до 71 года. А живут долго "практики", которые о специалистах и не слышали. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:20

  ЛАД написав:Вообще-то, нормально, если нет каких-то обязанностей, то и прав меньше.

Я лично Вас точно спрашивал почему у граждан Украины обязанности отличаются, но права одинаковые? Даже не так - у тех, у кого обязанностей больше, прав меньше, чем у тех, у кого обязанностей нет. Ваше мнение как-то странно меняется в зависимости от того, кому и на что Вы отвечаете.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:26

  ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.

У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:27

  ЛАД написав:
  холява написав:..........
...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє .
Тому його споживання обов'язкове.

Посмотрел.
МОЗ рекомендует даже с 50 лет. :)
Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12).
Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. :) Заодно и наешься.

Організм (людини) і до 70 років його не виробляє. А після 70 хіба погіршується його засвоєння.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:30

.

  АндрейМ написав:Ваше мнение как-то странно меняется в зависимости от того, кому и на что Вы отвечаете.
я эту омерику давным давно открыл
viewtopic.php?p=5830550#p5830550
Wirująświatła
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