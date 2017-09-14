Banderlog написав:........... схоже для малоімущих з рибою не склалось, доведеться їм лососнуть тунця. Подивився, можно вродь, рибій жир заміняти лляною олією. P/s раджу Вам книжку Амосова роздуми про здоровя, там є багато про геронтологію. Він стверджував, що людина запрограмована на 115 років. Но довести свою теорію не зміг, помер в 89. )
Тунець то добре. Люблю его, периодически покупаю. И треска хороша. Раньше, правда, ел только жареную рыбу, а сейчас полюбил в духовке. Льняное масло вряд ли заменяет рыбий жир. Амосова когда-то читал, не помню, эту ли книгу. Когда-то даже делал его гимнастику. Но вот почему-то с доказательством теорий о долгожительстве у теоретиков-специалистов не складывается. Мечников, которого некоторые считают "отцом геронтологии", проповедовал кефир. Но дожил только до 71 года. А живут долго "практики", которые о специалистах и не слышали.
ЛАД написав:Вообще-то, нормально, если нет каких-то обязанностей, то и прав меньше.
Я лично Вас точно спрашивал почему у граждан Украины обязанности отличаются, но права одинаковые? Даже не так - у тех, у кого обязанностей больше, прав меньше, чем у тех, у кого обязанностей нет. Ваше мнение как-то странно меняется в зависимости от того, кому и на что Вы отвечаете.
ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
холява написав:.......... ...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє . Тому його споживання обов'язкове.
Посмотрел. МОЗ рекомендует даже с 50 лет. Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12). Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. Заодно и наешься.
Організм (людини) і до 70 років його не виробляє. А після 70 хіба погіршується його засвоєння.