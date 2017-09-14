Euronews: Сколько еще солдат и инвестиций требуется Европе, чтобы обеспечить свою защиту без участия США.



В новом аналитическом отчете сообщается, что Европа может столкнуться с новой агрессией в течение следующего десятилетия. Вот что ей нужно, чтобы защитить себя без американцев.



▪️Новый совместный доклад аналитического центра Bruegel и Кильского института предупреждает, что новая российская агрессия в Европе «вероятна», ссылаясь на заявления НАТО о том, что Москва может быть «готова к нападению в течение трех-десяти лет».



▪️По официальным данным, на континенте находится более 80 000 американских военнослужащих, численность которых в случае иностранной агрессии будет увеличена как минимум втрое.



▪️Однако ухудшение трансатлантических связей в последнее время вызывает опасения по поводу американского отдаления, особенно после того, как Вашингтон отодвинул европейских лидеров на второй план в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине.



▪️Хотя новый госсекретарь США Марко Рубио отверг предположения о выводе войск, давление на Европу с целью увеличения ее военной автономии сохраняется.



▪️Национальные армии Европы имеют общую численность около 1,5 миллиона человек — гораздо больше, чем нынешние вооруженные силы США в Европе. В докладе говорится, что, если Вашингтон выведет войска, Европе потребуется дополнительно 300 000 военнослужащих или около 50 бригад.



▪️Огромная концентрация сухопутных войск необходима в Прибалтике. Чтобы сдержать гипотетический российский прорыв в Прибалтике, европейской армии потребуется 1400 танков, 2000 боевых машин пехоты и 700 артиллерийских орудий, а также миллион 155-миллиметровых снарядов на первые три месяца интенсивных боев.



▪️Это, однако, превышает нынешнюю боевую мощь французских, немецких, итальянских и британских сухопутных войск вместе взятых, говорится в докладе Брейгеля-Киля.



▪️Производство беспилотников также необходимо будет увеличить примерно до 2000 барражирующих боеприпасов большой дальности в год, чтобы соответствовать показателям России.



▪️Но простого увеличения численности войск может быть недостаточно, указывает Euronews Луиджи Скацциери из Центра европейских реформ. «Европейцам необходимо усилить оборону независимо от того, уйдут американцы или нет».



▪️«Чтобы создать надежное сдерживание, нужно иметь больше возможностей, особенно тех, в которых мы больше всего полагаемся на США: например, ракеты дальнего радиуса действия, средства воздушной обороны, воздушное снабжение, воздушное наблюдение и транспортировка», — добавил Скацциери.



▪️Согласование европейских оборонных усилий посредством коллективных закупок вооружений, общего вооружения, единой логистики и интегрированных военных подразделений имеет большое значение, но без этих возможностей и численности, по мнению аналитика, этого будет недостаточно.



▪️Однако в отношении создания реальной европейской армии Скацциери настроен пессимистично. «Это очень сложно. Но это может быть скорее армия европейцев, чем настоящая европейская армия»



▪️Однако не все согласны с тем, что Европе необходимо увеличить численность своих войск. «При 1,5 миллионах солдат на службе вам не нужно еще 300 000, вам нужно использовать их в правильных местах», — говорит Euronews Николя Грос-Верхейд, журналист, пишущий об обороне и внешней политике.



▪️«Европейцы могли бы рассмотреть возможность преобразования своего ротационного присутствия в качестве сил НАТО в постоянные военные базы в странах, расположенных ближе всего к России».



▪️«Почему бы не создать морскую базу в Констанце (Румыния) и сухопутную базу между Польшей и Литвой, в районе Сувалкского коридора? Также было бы полезно спланировать присутствие в Молдове против российских сил в Приднестровье».



▪️Еще одним способом усиления европейского сдерживания было бы расширение французского ядерного щита, считает он. «В том же духе Франция должна прекратить сопротивление проекту противоракетной обороны, запущенному немцами (European Sky Shield Initiative). Эти два проекта полностью совместимы».



▪️Франция, однако, оспаривает эту инициативу, заявляя, что нынешний план «Европейский щит неба» слишком сильно зависит от неевропейского оборудования и технологий.



▪️В отчете Брейгеля-Киля предлагается, что для такого увеличения вооружений Европы необходимо в краткосрочной перспективе увеличить военный бюджет на 125–250 млрд евро в год (или 3,5% ВВП).



▪️Увеличение расходов будет финансироваться за счет долговых инициатив. Германия, второй по величине член НАТО, должна сыграть ключевую роль, взяв на себя как минимум половину этого бюджета, увеличив свои расходы на оборону с 80 до 140 миллиардов евро в год.



▪️Несмотря на первоначальный всплеск военных расходов, авторы доклада настаивают на том, что скоординированный европейский подход в долгосрочной перспективе приведет к снижению цен.



▪️«Крупные заказы должны означать, что производственные процессы станут более эффективными, что приведет к снижению цен на единицу продукции. Однако быстрое увеличение спроса, безусловно, приведет к росту цен в краткосрочной перспективе», — говорится в докладе.



▪️«Неспособность координировать действия означает гораздо более высокие затраты, а индивидуальные усилия, скорее всего, окажутся недостаточными для сдерживания российских военных».



▪️Существующим инструментом для совместных военных закупок является EDIRPA, Европейская программа усиления оборонной промышленности, которая в декабре 2025 года будет заменена Европейской программой оборонной промышленности.



▪️Ожидается, что выделенный бюджет составит 1,5 миллиарда евро. Однако Европейская аудиторская палата призвала к более существенному финансированию, чтобы агентство смогло достичь поставленных целей