Banderlog написав:........... схоже для малоімущих з рибою не склалось, доведеться їм лососнуть тунця. Подивився, можно вродь, рибій жир заміняти лляною олією. P/s раджу Вам книжку Амосова роздуми про здоровя, там є багато про геронтологію. Він стверджував, що людина запрограмована на 115 років. Но довести свою теорію не зміг, помер в 89. )
Тунець то добре. Люблю его, периодически покупаю. И треска хороша. Раньше, правда, ел только жареную рыбу, а сейчас полюбил в духовке. Льняное масло вряд ли заменяет рыбий жир. Амосова когда-то читал, не помню, эту ли книгу. Когда-то даже делал его гимнастику. Но вот почему-то с доказательством теорий о долгожительстве у теоретиков-специалистов не складывается. Мечников, которого некоторые считают "отцом геронтологии", проповедовал кефир. Но дожил только до 71 года. А живут долго "практики", которые о специалистах и не слышали.
ЛАД написав:Вообще-то, нормально, если нет каких-то обязанностей, то и прав меньше.
Я лично Вас точно спрашивал почему у граждан Украины обязанности отличаются, но права одинаковые? Даже не так - у тех, у кого обязанностей больше, прав меньше, чем у тех, у кого обязанностей нет. Ваше мнение как-то странно меняется в зависимости от того, кому и на что Вы отвечаете.
ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
холява написав:.......... ...я перепрошую , що вліз в розмову , ще треба вітамін В12 тому що після десь 70 років організм його не виробляє . Тому його споживання обов'язкове.
Посмотрел. МОЗ рекомендует даже с 50 лет. Но пишет, что: "Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці" (https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-vitamin-b12). Так лучше есть печёнку. Хотя бы куриную, можно и свиную. Заодно и наешься.
Організм (людини) і до 70 років його не виробляє. А після 70 хіба погіршується його засвоєння.
Euronews: Сколько еще солдат и инвестиций требуется Европе, чтобы обеспечить свою защиту без участия США.
В новом аналитическом отчете сообщается, что Европа может столкнуться с новой агрессией в течение следующего десятилетия. Вот что ей нужно, чтобы защитить себя без американцев.
▪️Новый совместный доклад аналитического центра Bruegel и Кильского института предупреждает, что новая российская агрессия в Европе «вероятна», ссылаясь на заявления НАТО о том, что Москва может быть «готова к нападению в течение трех-десяти лет».
▪️По официальным данным, на континенте находится более 80 000 американских военнослужащих, численность которых в случае иностранной агрессии будет увеличена как минимум втрое.
▪️Однако ухудшение трансатлантических связей в последнее время вызывает опасения по поводу американского отдаления, особенно после того, как Вашингтон отодвинул европейских лидеров на второй план в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине.
▪️Хотя новый госсекретарь США Марко Рубио отверг предположения о выводе войск, давление на Европу с целью увеличения ее военной автономии сохраняется.
▪️Национальные армии Европы имеют общую численность около 1,5 миллиона человек — гораздо больше, чем нынешние вооруженные силы США в Европе. В докладе говорится, что, если Вашингтон выведет войска, Европе потребуется дополнительно 300 000 военнослужащих или около 50 бригад.
▪️Огромная концентрация сухопутных войск необходима в Прибалтике. Чтобы сдержать гипотетический российский прорыв в Прибалтике, европейской армии потребуется 1400 танков, 2000 боевых машин пехоты и 700 артиллерийских орудий, а также миллион 155-миллиметровых снарядов на первые три месяца интенсивных боев.
▪️Это, однако, превышает нынешнюю боевую мощь французских, немецких, итальянских и британских сухопутных войск вместе взятых, говорится в докладе Брейгеля-Киля.
▪️Производство беспилотников также необходимо будет увеличить примерно до 2000 барражирующих боеприпасов большой дальности в год, чтобы соответствовать показателям России.
▪️Но простого увеличения численности войск может быть недостаточно, указывает Euronews Луиджи Скацциери из Центра европейских реформ. «Европейцам необходимо усилить оборону независимо от того, уйдут американцы или нет».
▪️«Чтобы создать надежное сдерживание, нужно иметь больше возможностей, особенно тех, в которых мы больше всего полагаемся на США: например, ракеты дальнего радиуса действия, средства воздушной обороны, воздушное снабжение, воздушное наблюдение и транспортировка», — добавил Скацциери.
▪️Согласование европейских оборонных усилий посредством коллективных закупок вооружений, общего вооружения, единой логистики и интегрированных военных подразделений имеет большое значение, но без этих возможностей и численности, по мнению аналитика, этого будет недостаточно.
▪️Однако в отношении создания реальной европейской армии Скацциери настроен пессимистично. «Это очень сложно. Но это может быть скорее армия европейцев, чем настоящая европейская армия»
▪️Однако не все согласны с тем, что Европе необходимо увеличить численность своих войск. «При 1,5 миллионах солдат на службе вам не нужно еще 300 000, вам нужно использовать их в правильных местах», — говорит Euronews Николя Грос-Верхейд, журналист, пишущий об обороне и внешней политике.
▪️«Европейцы могли бы рассмотреть возможность преобразования своего ротационного присутствия в качестве сил НАТО в постоянные военные базы в странах, расположенных ближе всего к России».
▪️«Почему бы не создать морскую базу в Констанце (Румыния) и сухопутную базу между Польшей и Литвой, в районе Сувалкского коридора? Также было бы полезно спланировать присутствие в Молдове против российских сил в Приднестровье».
▪️Еще одним способом усиления европейского сдерживания было бы расширение французского ядерного щита, считает он. «В том же духе Франция должна прекратить сопротивление проекту противоракетной обороны, запущенному немцами (European Sky Shield Initiative). Эти два проекта полностью совместимы».
▪️Франция, однако, оспаривает эту инициативу, заявляя, что нынешний план «Европейский щит неба» слишком сильно зависит от неевропейского оборудования и технологий.
▪️В отчете Брейгеля-Киля предлагается, что для такого увеличения вооружений Европы необходимо в краткосрочной перспективе увеличить военный бюджет на 125–250 млрд евро в год (или 3,5% ВВП).
▪️Увеличение расходов будет финансироваться за счет долговых инициатив. Германия, второй по величине член НАТО, должна сыграть ключевую роль, взяв на себя как минимум половину этого бюджета, увеличив свои расходы на оборону с 80 до 140 миллиардов евро в год.
▪️Несмотря на первоначальный всплеск военных расходов, авторы доклада настаивают на том, что скоординированный европейский подход в долгосрочной перспективе приведет к снижению цен.
▪️«Крупные заказы должны означать, что производственные процессы станут более эффективными, что приведет к снижению цен на единицу продукции. Однако быстрое увеличение спроса, безусловно, приведет к росту цен в краткосрочной перспективе», — говорится в докладе.
▪️«Неспособность координировать действия означает гораздо более высокие затраты, а индивидуальные усилия, скорее всего, окажутся недостаточными для сдерживания российских военных».
▪️Существующим инструментом для совместных военных закупок является EDIRPA, Европейская программа усиления оборонной промышленности, которая в декабре 2025 года будет заменена Европейской программой оборонной промышленности.
▪️Ожидается, что выделенный бюджет составит 1,5 миллиарда евро. Однако Европейская аудиторская палата призвала к более существенному финансированию, чтобы агентство смогло достичь поставленных целей
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Ну, тут треба застосувати "правило будівельника" - здати в оренду свою хату, а самому орендувати картонну коробку під мостом
budivelnik написав:..... А може не варто вмикати дурника і ніби не розуміти про що ти написав і що я відповів? 1 Я ніде не писав що 7500 на людину це багато. 2 Я просто звернув увагу плакальщиків про погану Україну яка все всім винна і над всіма знущається
А може не варто вмикати дурника? Я где-то писал "про погану Україну яка все всім винна і над всіма знущається"? Или вы это выдумали?
Та от , в тому совку на четвертий рік війни обговорювали не кілограми хліба на день(в Україні сьогодні виходить від 10на пенсіонера до 50 на працюючого і до 100 на військового) - не дотягували навіть до 500 грам....
Ещё раз перечитайте, что я написал об оккупированных территориях в ту войну, когда оккупировали практически все ( во всяком случае, основные) с/х территории, и сегодняшнюю ситуацию.
ЛАД написав:..... Навіщо так зашкварюватись? За Уралом до войны было много населения? Там были бескрайние поля пшеницы, бродили в Сибири тучные стада коров? Европейская часть Союза составляла всего 1/4 общей площади и там жила бОльшая часть населения Союза. На оккупированных немцами территориях жила треть населения Союза. Так что, может, стоит сравнивать оккупированную территорию не со всей площадью, а только с европейской частью? И если сравнивать так, то "простреливалось" не 10%, а значительно больше? Да и разрушения были значительно больше. Много, простите, "простреливали" Львов или Ужгород? Не пойму, зачем вы начинаете эти сравнения с той войной?
Щось я не зрозумів 1 Львів обстрілювали з ПЕРШОГО дня війни... 2 Київ обстрілюють кожен день А тепер згадайте чи хоч одна бомба впала на Куйбишев(столиця совка) Свердловськ... Та я ще буду перечислювати довго.. Тому а педерація ВКРАЛА в нас 20+% території в той час коли совок втратив 7% території наявність території за уралом дала можливість совку втриматись і потім з допомого ленд-лінзу розбудувати свою промисловість яка збудувала і ті танки проти яких ми зараз воюємо.
Тому лад - завязуй вже з совкофільством... Не треба оправдувати монстра .. особливо якщо робиш це безплатно по поклику серця.. Бо совок не вмре він розвалиться і ти можеш вже їхати за Урал. Там точно не Харків і Жодної бомби не падає а міста розміром з Харків-Є . той самий Новосибірськ
Сколько раз "з ПЕРШОГО дня війни" обстреливали Львов? Я ещё помню, как вы писали, что Харьков обстреливают за то, что он говорит по-русски, а вот украноговорящий Львов не обстреливают. Киев тоже не обстреливают каждый день. А, например, Черкассы за 3 года, может, 3 раза и обстреляли. Куйбышев не был "столицей совка", хотя туда ненадолго переехали некоторые наркоматы. 1 год и 10 мес. он был "запасной столицей". О 7% я уже написал. Если вы не поняли, не моя вина. Ленд-лиз никакого отношения к "розбудуві своєї промисловості" не имел. И "та промисловість" была и у нас - огромный и мощный завод Малышева. Кто нам доктор, что мы не сберегли ни советские танки, которых у на было до... очень много, ни завод не загружали. Он оживал пару раз при экспортных заказах, а наша армия ничего не заказывала. "совок не вмре він розвалиться" - вы ничего не путаете? Он уже давно развалился. РФ ничего общего с "совком" не имеет. Я уже как-то писал, что со знанием истории у вас неважно, а с анализом ещё хуже.
И, может, вы не будете мне рассказывать, куда мне ехать? Я же вам таких советов не даю. А мог бы.