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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1295612957129581295912960>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:07

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.

У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі

Якщо +-120 - це не так вже й багато для тебя, то не жалійся
Чи ти хотів, щоб і 120 квадратів, і газ за три копійки ? )

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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:08

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:я же задавал вопрос пару страниц назад, в понимании нашего руководства какая конечная цель войны?


Кордоны 1991 року
Репарации
Трибунал над военными преступниками.

кордони чого? СРСР2?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:09

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Вообще-то, нормально, если нет каких-то обязанностей, то и прав меньше.

Я лично Вас точно спрашивал почему у граждан Украины обязанности отличаются, но права одинаковые? Даже не так - у тех, у кого обязанностей больше, прав меньше, чем у тех, у кого обязанностей нет. Ваше мнение как-то странно меняется в зависимости от того, кому и на что Вы отвечаете.
Не меняется.
Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:10

  Letusrock написав:По закону має бути так:
-Добрий день, ваші військово-облікові документи
-немаю і резерву+ теж немаю
-пройдімо в тцк для проходження влк і т.д.
-відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації
-добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня
-і вам гарного дня

Так по закону именно так и есть. Ничего не добавить, и не убавить.
Пропущена предпоследняя строчка, по решению суда за уклонение от мобилизации имярек осужден на три года. Тож по закону.
-ну, и оптимистичное - і вам гарного дня, несомненно остается.
Почему Зеленский направляет народный гнев с себя, с сотрудников исполнительной службы, с полиции, и судебной системы. Которые по факту не выполняют свои функциональные обязанности на военных ТЦК? Интересный вопрос, или специально, или по типу царь хороший не в курсе, бояре тупые.
Вы ж поймите, военные как дети, военком на утренней нараде сказал, каждый должен мобилизовать хотя бы одного военнообязанного. Иначе тому кто не выполнил вставит свой ТТ 1937 года вместе с мушкой сзади в одно место и провернет несколько раз, и заодно накидает строгачей и оставит с голой зарплатой и мушкой в том месте. Чтоб вы понимали у меня при выплатах 129 тысяч гривен, голый оклад был гдесь 4 тысячи, остальное какие-то доплаты по решению командира.
Так вот выходит такой хлопец с нарады, а у него не 129 тысяч по плану, а 20 500 грн в идеале, он контуженный, ограниченно годный, в селе жена и двое детей, корова не кормлена, по плану он на месяц оставит себе три тысячи гривен, а 17 направит семье. И тут перспектива от командира получить хрен без соли (как в известном видео про елочку). Он мечется к телефону, из пятидесяти звонков 40 номеров оказываются левыми, в 10 его послали нах. Он естественно выходит на улицу в жестоком душевном состоянии, видит проезжающего велосипедиста и бьет его между рогов, а потом как древний добытчик приносит тушку в ТЦК. Семья будет кушать.
Кто виноват в этой безумной ситуации - Зеленский или Петро из Березовского района Одесской области? Об этом можно поговорить.
Да, и точно все хотят исполнения закона - трешка лет исправительных работ? Или без закона всунуть взятку более хороший вариант?
Естественно, три увлекательных года в исправительной системы не должны проходить в кормлении тунеядцев за счет налогоплательщиков, а отправлять отряды осУжденных на рытьё окопов и других фортификационных сооружений. Один человек - один вырытый куб, при не выполнении пайка сокращается в два раза. Всё должно работать эффективно и по закону.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 28 лют, 2025 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:11

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:14

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.

У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі

Не така вже й маленька.
В частном доме никогда не жил. Не могу судить, 3000+ грн это много или мало для дома.
Пишу, о чём знаю, - город и квартира в многоквартирном доме.
Ну и если вы построили такой дом, то у вас, скорее всего, деньги есть и у вас не стоит задача прожить за 4000 грн в месяц.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:16

  ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.

Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у нас так разнятся права и обязанности, нет. Даже не знаю как назвать такую позицию.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 28 лют, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

CNN: Росія хоче відновити на Заході шпигунську мережу під дипломатичним прикриттям
Шпигунські можливості Росії були суттєво послаблені протягом останнього десятиліття
...
Хоча держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості відновлення регулярних дипломатичних послуг і зв’язку, чинні та колишні офіційні особи кажуть, що переговори також являють собою значну поступку для Москви, яка прагне відновити роботу шпигунів під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку та Г’юстоні.
...
"Остання хвиля висилання майже повністю складалася з оперативників під прикриттям. Абсолютно смішно, що це взагалі можливо, враховуючи, наскільки це загрожує національній безпеці США і як це вимагатиме більше ресурсів контррозвідки ФБР, особливо коли ФБР стикається зі скороченням штату і звільненнями", – заявив він.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:34

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.

У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі

Не така вже й маленька.
В частном доме никогда не жил. Не могу судить, 3000+ грн это много или мало для дома.
Пишу, о чём знаю, - город и квартира в многоквартирном доме.
Ну и если вы построили такой дом, то у вас, скорее всего, деньги есть и у вас не стоит задача прожить за 4000 грн в месяц.

Когда был заробіток то да ,наразі нема, але мне уже 50+ и в окоп за 100 я не бажаю і мабуть не візьмуть, але дитині і дружині потрібно користуватися газом , ЄЄ , вода, вчитися ... і за це платиты- як ?якщо нема заробітку у них ?
і я загину у посадці?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 28 лют, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:36

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.

Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у нас так разнятся права и обязанности, нет. Даже не знаю как назвать такую позицию.
Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.
Своё мнение я уже по этому поводу высказывал не один раз. И, вроде, объяснял внятно и конкретно. Поэтому и надоело.
Позицию называйте, как хотите.
Когда научитесь рожать, а ещё, желательно, кормить грудью (ладно, это не обязательно), приходите, поговорим.
Хотя, когда родите, может, уже и сами поймёте.
А так обращайтесь к Виталию.
Возможно, он как психолог вам поможет с этой проблемой.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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