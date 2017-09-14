Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:10

Letusrock написав: По закону має бути так:

-Добрий день, ваші військово-облікові документи

-немаю і резерву+ теж немаю

-пройдімо в тцк для проходження влк і т.д.

-відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації

-добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня

-і вам гарного дня По закону має бути так:-Добрий день, ваші військово-облікові документи-немаю і резерву+ теж немаю-пройдімо в тцк для проходження влк і т.д.-відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації-добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня-і вам гарного дня

Так по закону именно так и есть. Ничего не добавить, и не убавить.Пропущена предпоследняя строчка, по решению суда за уклонение от мобилизации имярек осужден на три года. Тож по закону.-ну, и оптимистичное - і вам гарного дня, несомненно остается.Почему Зеленский направляет народный гнев с себя, с сотрудников исполнительной службы, с полиции, и судебной системы. Которые по факту не выполняют свои функциональные обязанности на военных ТЦК? Интересный вопрос, или специально, или по типу царь хороший не в курсе, бояре тупые.Вы ж поймите, военные как дети, военком на утренней нараде сказал, каждый должен мобилизовать хотя бы одного военнообязанного. Иначе тому кто не выполнил вставит свой ТТ 1937 года вместе с мушкой сзади в одно место и провернет несколько раз, и заодно накидает строгачей и оставит с голой зарплатой и мушкой в том месте. Чтоб вы понимали у меня при выплатах 129 тысяч гривен, голый оклад был гдесь 4 тысячи, остальное какие-то доплаты по решению командира.Так вот выходит такой хлопец с нарады, а у него не 129 тысяч по плану, а 20 500 грн в идеале, он контуженный, ограниченно годный, в селе жена и двое детей, корова не кормлена, по плану он на месяц оставит себе три тысячи гривен, а 17 направит семье. И тут перспектива от командира получить хрен без соли (как в известном видео про елочку). Он мечется к телефону, из пятидесяти звонков 40 номеров оказываются левыми, в 10 его послали нах. Он естественно выходит на улицу в жестоком душевном состоянии, видит проезжающего велосипедиста и бьет его между рогов, а потом как древний добытчик приносит тушку в ТЦК. Семья будет кушать.Кто виноват в этой безумной ситуации - Зеленский или Петро из Березовского района Одесской области? Об этом можно поговорить.Да, и точно все хотят исполнения закона - трешка лет исправительных работ? Или без закона всунуть взятку более хороший вариант?Естественно, три увлекательных года в исправительной системы не должны проходить в кормлении тунеядцев за счет налогоплательщиков, а отправлять отряды осУжденных на рытьё окопов и других фортификационных сооружений. Один человек - один вырытый куб, при не выполнении пайка сокращается в два раза. Всё должно работать эффективно и по закону.