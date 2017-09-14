ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Якщо +-120 - це не так вже й багато для тебя, то не жалійся Чи ти хотів, щоб і 120 квадратів, і газ за три копійки ? )
ЛАД написав:Вообще-то, нормально, если нет каких-то обязанностей, то и прав меньше.
Я лично Вас точно спрашивал почему у граждан Украины обязанности отличаются, но права одинаковые? Даже не так - у тех, у кого обязанностей больше, прав меньше, чем у тех, у кого обязанностей нет. Ваше мнение как-то странно меняется в зависимости от того, кому и на что Вы отвечаете.
Не меняется. Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Letusrock написав:По закону має бути так: -Добрий день, ваші військово-облікові документи -немаю і резерву+ теж немаю -пройдімо в тцк для проходження влк і т.д. -відмовляюсь проходити влк / відмовляюсь від мобілізації -добре, ось вам штраф/обмеження права водіння/відкриття провадження/повістка в суд, хорошого дня -і вам гарного дня
Так по закону именно так и есть. Ничего не добавить, и не убавить. Пропущена предпоследняя строчка, по решению суда за уклонение от мобилизации имярек осужден на три года. Тож по закону. -ну, и оптимистичное - і вам гарного дня, несомненно остается. Почему Зеленский направляет народный гнев с себя, с сотрудников исполнительной службы, с полиции, и судебной системы. Которые по факту не выполняют свои функциональные обязанности на военных ТЦК? Интересный вопрос, или специально, или по типу царь хороший не в курсе, бояре тупые. Вы ж поймите, военные как дети, военком на утренней нараде сказал, каждый должен мобилизовать хотя бы одного военнообязанного. Иначе тому кто не выполнил вставит свой ТТ 1937 года вместе с мушкой сзади в одно место и провернет несколько раз, и заодно накидает строгачей и оставит с голой зарплатой и мушкой в том месте. Чтоб вы понимали у меня при выплатах 129 тысяч гривен, голый оклад был гдесь 4 тысячи, остальное какие-то доплаты по решению командира. Так вот выходит такой хлопец с нарады, а у него не 129 тысяч по плану, а 20 500 грн в идеале, он контуженный, ограниченно годный, в селе жена и двое детей, корова не кормлена, по плану он на месяц оставит себе три тысячи гривен, а 17 направит семье. И тут перспектива от командира получить хрен без соли (как в известном видео про елочку). Он мечется к телефону, из пятидесяти звонков 40 номеров оказываются левыми, в 10 его послали нах. Он естественно выходит на улицу в жестоком душевном состоянии, видит проезжающего велосипедиста и бьет его между рогов, а потом как древний добытчик приносит тушку в ТЦК. Семья будет кушать. Кто виноват в этой безумной ситуации - Зеленский или Петро из Березовского района Одесской области? Об этом можно поговорить. Да, и точно все хотят исполнения закона - трешка лет исправительных работ? Или без закона всунуть взятку более хороший вариант? Естественно, три увлекательных года в исправительной системы не должны проходить в кормлении тунеядцев за счет налогоплательщиков, а отправлять отряды осУжденных на рытьё окопов и других фортификационных сооружений. Один человек - один вырытый куб, при не выполнении пайка сокращается в два раза. Всё должно работать эффективно и по закону.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 28 лют, 2025 19:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Не така вже й маленька. В частном доме никогда не жил. Не могу судить, 3000+ грн это много или мало для дома. Пишу, о чём знаю, - город и квартира в многоквартирном доме. Ну и если вы построили такой дом, то у вас, скорее всего, деньги есть и у вас не стоит задача прожить за 4000 грн в месяц.
ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у нас так разнятся права и обязанности, нет. Даже не знаю как назвать такую позицию.
Востаннє редагувалось АндрейМ в П'ят 28 лют, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Шпигунські можливості Росії були суттєво послаблені протягом останнього десятиліття ... Хоча держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості відновлення регулярних дипломатичних послуг і зв’язку, чинні та колишні офіційні особи кажуть, що переговори також являють собою значну поступку для Москви, яка прагне відновити роботу шпигунів під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку та Г’юстоні. ... "Остання хвиля висилання майже повністю складалася з оперативників під прикриттям. Абсолютно смішно, що це взагалі можливо, враховуючи, наскільки це загрожує національній безпеці США і як це вимагатиме більше ресурсів контррозвідки ФБР, особливо коли ФБР стикається зі скороченням штату і звільненнями", – заявив він.
ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Не така вже й маленька. В частном доме никогда не жил. Не могу судить, 3000+ грн это много или мало для дома. Пишу, о чём знаю, - город и квартира в многоквартирном доме. Ну и если вы построили такой дом, то у вас, скорее всего, деньги есть и у вас не стоит задача прожить за 4000 грн в месяц.
Когда был заробіток то да ,наразі нема, але мне уже 50+ и в окоп за 100 я не бажаю і мабуть не візьмуть, але дитині і дружині потрібно користуватися газом , ЄЄ , вода, вчитися ... і за це платиты- як ?якщо нема заробітку у них ? і я загину у посадці?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 28 лют, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у нас так разнятся права и обязанности, нет. Даже не знаю как назвать такую позицию.
Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают. Своё мнение я уже по этому поводу высказывал не один раз. И, вроде, объяснял внятно и конкретно. Поэтому и надоело. Позицию называйте, как хотите. Когда научитесь рожать, а ещё, желательно, кормить грудью (ладно, это не обязательно), приходите, поговорим. Хотя, когда родите, может, уже и сами поймёте. А так обращайтесь к Виталию. Возможно, он как психолог вам поможет с этой проблемой.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лют, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.