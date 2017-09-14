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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:38
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у
замість питання чому задавайте питання для чого?
Якщо Вас мучить питання абстрактної справедливості то я теж за.
Права треба обмежити і не роздавати кому не попадя.
Краще дайте відповідь для чого права дали всім?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:40
Banderlog написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у
замість питання чому задавайте питання для чого?
Якщо Вас мучить питання абстрактної справедливості то я теж за.
Права треба обмежити і не роздавати кому не попадя.
Краще дайте відповідь для чого права дали всім?
Може почати з президента?
чьому не в окопі?
якщо не вистачило кеби створити армію і передбачити напад когось?
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 28 лют, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:44
ЛАД написав:
Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.
Вообще-то вопрос был о зависимости объёма прав от объёма обязанностей, а не о том, почему кого-то не призывают защищать страну. Вы сами написали, что нормально когда у человека меньше прав, если и обязанностей меньше, но упорно не хотите применять этот принцип к гражданам Украины. Причём тут «рожать» я понять не могу. Вопрос был достаточно простой и прямой, и деторождения он точно не касался.
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АндрейМ
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:45
Vadim_ написав: ЛАД написав: Vadim_ написав:
............
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Не така вже й маленька.
В частном доме никогда не жил. Не могу судить, 3000+ грн это много или мало для дома.
Пишу, о чём знаю, - город и квартира в многоквартирном доме.
Ну и если вы построили такой дом, то у вас, скорее всего, деньги есть и у вас не стоит задача прожить за 4000 грн в месяц.
Когда был заробіток то да ,наразі нема, але мне уже 50+ и в окоп за 100 я не бажаю і мабуть не візьмуть, але дитині і дружині потрібно користуватися газом , ЄЄ , вода, вчитися ... і за це платиты- як ?якщо нема заробітку у них ?
і я загину у посадці?
Могу только посочувствовать.
Но такая же проблема могла возникнуть в любой стране мира. Даже в США. Совсем не редкий случай.
Если совсем уже нет вариантов, то остаётся либо субсидия, либо, если совсем туго, то, что предложил Успих - вариант будивельника - сдавать/продавать дом и переселяться в квартиру меньшей площади.
Ситуация, конечно, не радостная.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:50
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.
Вообще-то вопрос был о зависимости объёма прав от объёма обязанностей, а не о том, почему кого-то не призывают защищать страну. Вы сами написали, что нормально когда у человека меньше прав, если и обязанностей меньше, но упорно не хотите применять этот принцип к гражданам Украины. Причём тут «рожать» я понять не могу. Вопрос был достаточно простой и прямой, и деторождения он точно не касался.
Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.
А если всё же о женщинах, то я уже ответил. Когда родите, тогда приходите.
То, что вы не можете понять, не моя проблема. Ответил я вам прямо и не один раз.
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ЛАД
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:53
ЛАД написав:
Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
ЛАД написав:
Вам бы на необитаемый остров, к макакам
среди макак атмосфера гораздо дружелюбнее, чем у нас на форуме. Кто ее портит и зачем - писать не хочу, у каждого есть глаза увидеть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 28 лют, 2025 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:55
Banderlog написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у
замість питання чому задавайте питання для чого?
Якщо Вас мучить питання абстрактної справедливості то я теж за.
Права треба обмежити і не роздавати кому не попадя.
Краще дайте відповідь для чого права дали всім?
Якщо бажаєте докопатися дійсно до коріння, то відповідь .... в саме того А.Сміта знайдете.
Це все тож саме розширення ринку.
Отака з форм розширення ринку.
Через внутрішній ресурс..
Не на зовні, а через внутрішнє розширення.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:01
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Давайте обсуждать реальные варианты, а не сферического коня в вакууме.
Надеюсь, вы достаточно взрослый, чтобы понимать, что российская власть "соваться" к вам будет. Так, как вам хочется, не получится нигде.
Поэтому повторяю вопрос - вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Я вам предлагал подходящий вариант - необитаемый остров с макаками. Но это точно не в Ирпене, "где вы родились".
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ЛАД
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:02
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Тебе под сраку лет, а какой инфантилизм ...
Почитай Vadim_ - это твоё будущее, когда соотношение доходы/расходы сильно просядет
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:04
Wirująświatła написав:Hotab
я здесь родился почему я должен уезжать?
Де ти роділся? Тиж москаль клятий. Можливо то інший оператор, бо також хтось з вас німецькі фільми тут штовхав.
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