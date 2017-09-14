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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 73
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
26
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:53

  ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:55

  Banderlog написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.

Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у
замість питання чому задавайте питання для чого?
Якщо Вас мучить питання абстрактної справедливості то я теж за.
Права треба обмежити і не роздавати кому не попадя.
Краще дайте відповідь для чого права дали всім?

Якщо бажаєте докопатися дійсно до коріння, то відповідь .... в саме того А.Сміта знайдете.
Це все тож саме розширення ринку.
Отака з форм розширення ринку.
Через внутрішній ресурс..
Не на зовні, а через внутрішнє розширення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:01

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.

Давайте обсуждать реальные варианты, а не сферического коня в вакууме.
Надеюсь, вы достаточно взрослый, чтобы понимать, что российская власть "соваться" к вам будет. Так, как вам хочется, не получится нигде.
Поэтому повторяю вопрос - вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Я вам предлагал подходящий вариант - необитаемый остров с макаками. Но это точно не в Ирпене, "где вы родились".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:10

Всі вже бачили, як Трамп особисто :!: зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож 8)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:16

Реальна Війна | Україна | Новини:
Журналіст запитав Трампа: «Чи буде зустріч путіна та Зеленського?»

Трамп: «Вони не дуже люблять один одного»


Зеленський висловився проти припинення вогню та перемир'я, до якого щойно закликав Трамп.

«Ми ніколи приймемо лише припинення вогню. росія його порушить», - заявив Зеленський.
https://t.me/voynareal/110526
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".

Реальна Війна | Україна | Новини:
У вас немає людей, в Україні немає чоловіків – віце-президент Венс

Є, приїдь і подивися – Зеленський


❗️Ви не можете нам говорити «я хочу те, я хочу це» – Трамп Зеленському


Якби не наша зброя, ця б війна одразу закінчилася б, — Трамп

За 3 дні, я це чув вже від путіна, — Зеленський.

❗️Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди, – Трамп до Зеленського.

"Ви не маєте на руках карт і маєте бути вдячними".

тут должно быть хихиканье как в Париже.

⏺Ви виявляєте неповагу до нашої країни, – Венс Зеленському


Ви не маєте права диктувати нам те, що ми відчуватимемо. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США, – Трамп Зеленському

Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 20:26, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:23

  Wirująświatła написав:
Реальна Війна | Україна | Новини:
Журналіст запитав Трампа: «Чи буде зустріч путіна та Зеленського?»

Трамп: «Вони не дуже люблять один одного»


Зеленський висловився проти припинення вогню та перемир'я, до якого щойно закликав Трамп.

«Ми ніколи приймемо лише припинення вогню. росія його порушить», - заявив Зеленський.
https://t.me/voynareal/110526
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".

А Путин не хочет войны ?
Про Путина ты ничего не пишешь ...

Именно Путин начал эту войну и именно он не хочет её прекращать
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:24

Візит з Президентом і командою в США.

Зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні.

Продовження військової допомоги, справедливий мир. Почалася зустріч із Президентом Трампом.

В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
https://t.me/ermaka2022/5914
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:29

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Ну таке завжди було.
Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу.,
Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки.
воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко.
Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки...
Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства.
Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.

Здесь Hotab, конечно, несколько оторвался от жизни.
В больших городах тоже проблематично "витиснути з квартири добавку на хліб з маслом", если, конечно, у пенсионера не хоромы.
"Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах" - а что, этого до сих пор не было?
По-моему, уже давно. Чтобы убедиться, достаточно почитать даже наш форум. Многие себе не представляют, как можно жить даже на 10 тыс., не говоря уже о 3-4 тыс.
Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы.
Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.

це вже злидні, чи ще серклас?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:30

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
Реальна Війна | Україна | Новини:
Журналіст запитав Трампа: «Чи буде зустріч путіна та Зеленського?»

Трамп: «Вони не дуже люблять один одного»


Зеленський висловився проти припинення вогню та перемир'я, до якого щойно закликав Трамп.

«Ми ніколи приймемо лише припинення вогню. росія його порушить», - заявив Зеленський.
https://t.me/voynareal/110526
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".

А Путин не хочет войны ?
Про Путина ты ничего не пишешь ...

Именно Путин начал эту войну и именно он не хочет её прекращать

Ти трохи відстав від подій.
Зациклився.
Перемир'я-перерви-заморозка рфії потрібна - за думкою голови ГУР:

*"Їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство", – наголосив Буданов.

Ціна війни для РФ занадто висока – вона блокує економічний розвиток, не дає можливості реалізовувати масштабні проєкти. Зокрема, Росія має брак технологій для освоєння арктичних регіонів і видобутку газу, а війна лише поглиблює цю проблему.

Таким чином, Москва намагається "заморозити" ситуацію, щоб отримати паузу, але мирний договір, який передбачав би відновлення територіальної цілісності України, не входить у її плани.*
https://tsn.ua/ato/budanov-poyasniv-nav ... 76371.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
По тому що побачив...
Ми програли останніх 15 хвилин і спровокував цей наш програш Венс, жорстко пройшовшись по нашим бідам...

При цьому
На мій погляд -закид що треба з усім погоджуватись -Зеленським міг спростувати всього чотирма фразами
Кожен американець зранку каже - Боже спаси Америку
Кожен американський Президент каже - Боже спаси Америку
Кожен українець на окупованій територій - Боже Допоможи Україні..

Чи поділяє Бог ці прохання тільки з урахуванням карт на руках?
budivelnik
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