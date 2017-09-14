ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская? Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 19:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у
замість питання чому задавайте питання для чого? Якщо Вас мучить питання абстрактної справедливості то я теж за. Права треба обмежити і не роздавати кому не попадя. Краще дайте відповідь для чого права дали всім?
Якщо бажаєте докопатися дійсно до коріння, то відповідь .... в саме того А.Сміта знайдете. Це все тож саме розширення ринку. Отака з форм розширення ринку. Через внутрішній ресурс.. Не на зовні, а через внутрішнє розширення.
ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская? Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Давайте обсуждать реальные варианты, а не сферического коня в вакууме. Надеюсь, вы достаточно взрослый, чтобы понимать, что российская власть "соваться" к вам будет. Так, как вам хочется, не получится нигде. Поэтому повторяю вопрос - вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская? Я вам предлагал подходящий вариант - необитаемый остров с макаками. Но это точно не в Ирпене, "где вы родились".
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".
Реальна Війна | Україна | Новини: У вас немає людей, в Україні немає чоловіків – віце-президент Венс
Є, приїдь і подивися – Зеленський
❗️Ви не можете нам говорити «я хочу те, я хочу це» – Трамп Зеленському
Якби не наша зброя, ця б війна одразу закінчилася б, — Трамп
За 3 дні, я це чув вже від путіна, — Зеленський.
❗️Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди, – Трамп до Зеленського.
"Ви не маєте на руках карт і маєте бути вдячними".
тут должно быть хихиканье как в Париже.
⏺Ви виявляєте неповагу до нашої країни, – Венс Зеленському
Ви не маєте права диктувати нам те, що ми відчуватимемо. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США, – Трамп Зеленському
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 20:26, всього редагувалось 4 разів.
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".
А Путин не хочет войны ? Про Путина ты ничего не пишешь ...
Именно Путин начал эту войну и именно он не хочет её прекращать
Hotab написав:Ну таке завжди було. Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу., Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки. воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко. Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки... Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства. Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.
Здесь Hotab, конечно, несколько оторвался от жизни. В больших городах тоже проблематично "витиснути з квартири добавку на хліб з маслом", если, конечно, у пенсионера не хоромы. "Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах" - а что, этого до сих пор не было? По-моему, уже давно. Чтобы убедиться, достаточно почитать даже наш форум. Многие себе не представляют, как можно жить даже на 10 тыс., не говоря уже о 3-4 тыс. Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы. Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".
А Путин не хочет войны ? Про Путина ты ничего не пишешь ...
Именно Путин начал эту войну и именно он не хочет её прекращать
Ти трохи відстав від подій. Зациклився. Перемир'я-перерви-заморозка рфії потрібна - за думкою голови ГУР:
*"Їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство", – наголосив Буданов.
Ціна війни для РФ занадто висока – вона блокує економічний розвиток, не дає можливості реалізовувати масштабні проєкти. Зокрема, Росія має брак технологій для освоєння арктичних регіонів і видобутку газу, а війна лише поглиблює цю проблему.
detroytred написав:В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
По тому що побачив... Ми програли останніх 15 хвилин і спровокував цей наш програш Венс, жорстко пройшовшись по нашим бідам...
При цьому На мій погляд -закид що треба з усім погоджуватись -Зеленським міг спростувати всього чотирма фразами Кожен американець зранку каже - Боже спаси Америку Кожен американський Президент каже - Боже спаси Америку Кожен українець на окупованій територій - Боже Допоможи Україні..
Чи поділяє Бог ці прохання тільки з урахуванням карт на руках?