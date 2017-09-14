ЛАД написав:Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.
Вообще-то вопрос был о зависимости объёма прав от объёма обязанностей, а не о том, почему кого-то не призывают защищать страну. Вы сами написали, что нормально когда у человека меньше прав, если и обязанностей меньше, но упорно не хотите применять этот принцип к гражданам Украины. Причём тут «рожать» я понять не могу. Вопрос был достаточно простой и прямой, и деторождения он точно не касался.
Vadim_ написав:............ У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Не така вже й маленька. В частном доме никогда не жил. Не могу судить, 3000+ грн это много или мало для дома. Пишу, о чём знаю, - город и квартира в многоквартирном доме. Ну и если вы построили такой дом, то у вас, скорее всего, деньги есть и у вас не стоит задача прожить за 4000 грн в месяц.
Когда был заробіток то да ,наразі нема, але мне уже 50+ и в окоп за 100 я не бажаю і мабуть не візьмуть, але дитині і дружині потрібно користуватися газом , ЄЄ , вода, вчитися ... і за це платиты- як ?якщо нема заробітку у них ? і я загину у посадці?
Могу только посочувствовать. Но такая же проблема могла возникнуть в любой стране мира. Даже в США. Совсем не редкий случай. Если совсем уже нет вариантов, то остаётся либо субсидия, либо, если совсем туго, то, что предложил Успих - вариант будивельника - сдавать/продавать дом и переселяться в квартиру меньшей площади. Ситуация, конечно, не радостная.
ЛАД написав:Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.
Вообще-то вопрос был о зависимости объёма прав от объёма обязанностей, а не о том, почему кого-то не призывают защищать страну. Вы сами написали, что нормально когда у человека меньше прав, если и обязанностей меньше, но упорно не хотите применять этот принцип к гражданам Украины. Причём тут «рожать» я понять не могу. Вопрос был достаточно простой и прямой, и деторождения он точно не касался.
Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос. А если всё же о женщинах, то я уже ответил. Когда родите, тогда приходите. То, что вы не можете понять, не моя проблема. Ответил я вам прямо и не один раз.
ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская? Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 19:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.
Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у
замість питання чому задавайте питання для чого? Якщо Вас мучить питання абстрактної справедливості то я теж за. Права треба обмежити і не роздавати кому не попадя. Краще дайте відповідь для чого права дали всім?
Якщо бажаєте докопатися дійсно до коріння, то відповідь .... в саме того А.Сміта знайдете. Це все тож саме розширення ринку. Отака з форм розширення ринку. Через внутрішній ресурс.. Не на зовні, а через внутрішнє розширення.
ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская? Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Давайте обсуждать реальные варианты, а не сферического коня в вакууме. Надеюсь, вы достаточно взрослый, чтобы понимать, что российская власть "соваться" к вам будет. Так, как вам хочется, не получится нигде. Поэтому повторяю вопрос - вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская? Я вам предлагал подходящий вариант - необитаемый остров с макаками. Но это точно не в Ирпене, "где вы родились".
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".
Реальна Війна | Україна | Новини: У вас немає людей, в Україні немає чоловіків – віце-президент Венс
Є, приїдь і подивися – Зеленський
❗️Ви не можете нам говорити «я хочу те, я хочу це» – Трамп Зеленському
Якби не наша зброя, ця б війна одразу закінчилася б, — Трамп
За 3 дні, я це чув вже від путіна, — Зеленський.
❗️Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди, – Трамп до Зеленського.
"Ви не маєте на руках карт і маєте бути вдячними".
тут должно быть хихиканье как в Париже.
⏺Ви виявляєте неповагу до нашої країни, – Венс Зеленському
Ви не маєте права диктувати нам те, що ми відчуватимемо. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США, – Трамп Зеленському
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 20:26, всього редагувалось 4 разів.
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".
А Путин не хочет войны ? Про Путина ты ничего не пишешь ...
Именно Путин начал эту войну и именно он не хочет её прекращать