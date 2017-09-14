Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:16



Журналіст запитав Трампа: «Чи буде зустріч путіна та Зеленського?»



Трамп: «Вони не дуже люблять один одного»





Зеленський висловився проти припинення вогню та перемир'я, до якого щойно закликав Трамп.



«Ми ніколи приймемо лише припинення вогню. росія його порушить», - заявив Зеленський.

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Реальна Війна | Україна | Новини:Журналіст запитав Трампа: «Чи буде зустріч путіна та Зеленського?»Трамп: «Вони не дуже люблять один одного»Зеленський висловився проти припинення вогню та перемир'я, до якого щойно закликав Трамп.«Ми ніколи приймемо лише припинення вогню. росія його порушить», - заявив Зеленський.

Реальна Війна | Україна | Новини:

У вас немає людей, в Україні немає чоловіків – віце-президент Венс



Є, приїдь і подивися – Зеленський





❗️Ви не можете нам говорити «я хочу те, я хочу це» – Трамп Зеленському





Якби не наша зброя, ця б війна одразу закінчилася б, — Трамп



За 3 дні, я це чув вже від путіна, — Зеленський.



❗️Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди, – Трамп до Зеленського.



"Ви не маєте на руках карт і маєте бути вдячними".





⏺Ви виявляєте неповагу до нашої країни, – Венс Зеленському





Ви не маєте права диктувати нам те, що ми відчуватимемо. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США, – Трамп Зеленському





когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".тут должно быть хихиканье как в Париже.