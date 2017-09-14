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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 67
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
22
Це загроза
15%
10
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
9
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:44

  ЛАД написав:Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.

Вообще-то вопрос был о зависимости объёма прав от объёма обязанностей, а не о том, почему кого-то не призывают защищать страну. Вы сами написали, что нормально когда у человека меньше прав, если и обязанностей меньше, но упорно не хотите применять этот принцип к гражданам Украины. Причём тут «рожать» я понять не могу. Вопрос был достаточно простой и прямой, и деторождения он точно не касался.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:45

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:............
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі

Не така вже й маленька.
В частном доме никогда не жил. Не могу судить, 3000+ грн это много или мало для дома.
Пишу, о чём знаю, - город и квартира в многоквартирном доме.
Ну и если вы построили такой дом, то у вас, скорее всего, деньги есть и у вас не стоит задача прожить за 4000 грн в месяц.

Когда был заробіток то да ,наразі нема, але мне уже 50+ и в окоп за 100 я не бажаю і мабуть не візьмуть, але дитині і дружині потрібно користуватися газом , ЄЄ , вода, вчитися ... і за це платиты- як ?якщо нема заробітку у них ?
і я загину у посадці?

Могу только посочувствовать.
Но такая же проблема могла возникнуть в любой стране мира. Даже в США. Совсем не редкий случай.
Если совсем уже нет вариантов, то остаётся либо субсидия, либо, если совсем туго, то, что предложил Успих - вариант будивельника - сдавать/продавать дом и переселяться в квартиру меньшей площади.
Ситуация, конечно, не радостная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:50

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Т.е. проблема та же - почему женщин не призывают.

Вообще-то вопрос был о зависимости объёма прав от объёма обязанностей, а не о том, почему кого-то не призывают защищать страну. Вы сами написали, что нормально когда у человека меньше прав, если и обязанностей меньше, но упорно не хотите применять этот принцип к гражданам Украины. Причём тут «рожать» я понять не могу. Вопрос был достаточно простой и прямой, и деторождения он точно не касался.
Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.
А если всё же о женщинах, то я уже ответил. Когда родите, тогда приходите.
То, что вы не можете понять, не моя проблема. Ответил я вам прямо и не один раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:53

  ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:55

  Banderlog написав:
  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Но если вы опять о том, почему женщины не обязаны служить, то, простите, надоело.

Понял. То есть, если абстрактно о каких-то непонятных людях без гражданства, то нормально, что если обязанностей меньше, то и прав меньше, а если конкретно о гражданах Украины, то "надоело" и внятного объяснения тому, почему же у
замість питання чому задавайте питання для чого?
Якщо Вас мучить питання абстрактної справедливості то я теж за.
Права треба обмежити і не роздавати кому не попадя.
Краще дайте відповідь для чого права дали всім?

Якщо бажаєте докопатися дійсно до коріння, то відповідь .... в саме того А.Сміта знайдете.
Це все тож саме розширення ринку.
Отака з форм розширення ринку.
Через внутрішній ресурс..
Не на зовні, а через внутрішнє розширення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:01

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Интересно, вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Если всё равно, тогда понятно.
уже 100 раз объяснял, мне не нужна ни та власть ни другая. Должна быть такая опция. Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина, автодороги, садики/школы, даже вызов полиции например 3000 грн. ноу проблем оплачу. Не будет пенсий и субсидий. Проживу. Но и ко мне государство не должно соваться, по части каких либо обязанностей. Перед ним.

Давайте обсуждать реальные варианты, а не сферического коня в вакууме.
Надеюсь, вы достаточно взрослый, чтобы понимать, что российская власть "соваться" к вам будет. Так, как вам хочется, не получится нигде.
Поэтому повторяю вопрос - вам всё равно, какая власть будет в Ирпене, украинская или путинская?
Я вам предлагал подходящий вариант - необитаемый остров с макаками. Но это точно не в Ирпене, "где вы родились".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:10

Всі вже бачили, як Трамп особисто :!: зустрів Зе біля входу в Білий Дім?
А Макрона у понеділок зустрічала якась жіночка-білявка... Отож 8)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:16

Реальна Війна | Україна | Новини:
Журналіст запитав Трампа: «Чи буде зустріч путіна та Зеленського?»

Трамп: «Вони не дуже люблять один одного»


Зеленський висловився проти припинення вогню та перемир'я, до якого щойно закликав Трамп.

«Ми ніколи приймемо лише припинення вогню. росія його порушить», - заявив Зеленський.
https://t.me/voynareal/110526
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".

Реальна Війна | Україна | Новини:
У вас немає людей, в Україні немає чоловіків – віце-президент Венс

Є, приїдь і подивися – Зеленський


❗️Ви не можете нам говорити «я хочу те, я хочу це» – Трамп Зеленському


Якби не наша зброя, ця б війна одразу закінчилася б, — Трамп

За 3 дні, я це чув вже від путіна, — Зеленський.

❗️Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди, – Трамп до Зеленського.

"Ви не маєте на руках карт і маєте бути вдячними".

тут должно быть хихиканье как в Париже.

⏺Ви виявляєте неповагу до нашої країни, – Венс Зеленському


Ви не маєте права диктувати нам те, що ми відчуватимемо. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США, – Трамп Зеленському

Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 20:26, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:23

  Wirująświatła написав:
Реальна Війна | Україна | Новини:
Журналіст запитав Трампа: «Чи буде зустріч путіна та Зеленського?»

Трамп: «Вони не дуже люблять один одного»


Зеленський висловився проти припинення вогню та перемир'я, до якого щойно закликав Трамп.

«Ми ніколи приймемо лише припинення вогню. росія його порушить», - заявив Зеленський.
https://t.me/voynareal/110526
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".

А Путин не хочет войны ?
Про Путина ты ничего не пишешь ...

Именно Путин начал эту войну и именно он не хочет её прекращать
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:24

Візит з Президентом і командою в США.

Зустріч з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні.

Продовження військової допомоги, справедливий мир. Почалася зустріч із Президентом Трампом.

В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
https://t.me/ermaka2022/5914
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