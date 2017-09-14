Hotab написав:Ну таке завжди було. Мені не здається що найбідніші за час війни стали ще бідніші. +- все так само завдяки десяткам мільярдів від Заходу., Є прошарок середнього класу, чий бізнес схлопнувся. Але це не про голод точно.
а не треба "здаватись", Ви просто логічно порозмишляйте, перерахуйте пенсії на товари і ліки. воно і в доларах мінімальна пенсія з часів яника впала серйозно, але в нас інфляція до долара менша ніж споживча інфляція. Рахунок за електрику для прикладу на скільки? Ще в великих містах їх нерухомість можно рахувати "капіталом", можно взяти квартирантів і витиснути з квартири добавку на хліб з маслом, но по вимираючих посьолках такої теми нема, викопати картоплі на городах вони теж не можуть. Та і хлам свій комусь втюхати важко. Десь в таких місцях і можливі голодні обмороки... Я теж мало пересікаюсь з найбіднішими. Ми рухаємось в сторону розшарування суспільства. Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах. В цьому і цимус америки, що там кожен може жити в своїй америці.
Здесь Hotab, конечно, несколько оторвался от жизни. В больших городах тоже проблематично "витиснути з квартири добавку на хліб з маслом", если, конечно, у пенсионера не хоромы. "Скоро бідні і багаті будуть жити як в сша в різних світах" - а что, этого до сих пор не было? По-моему, уже давно. Чтобы убедиться, достаточно почитать даже наш форум. Многие себе не представляют, как можно жить даже на 10 тыс., не говоря уже о 3-4 тыс. Но с голодными обмороками вы, по-моему, тоже переборщили. На манку, перловку, овсянку хватит даже минимальной пенсии. Вот, правда, если нужны лекарства, будут проблемы. Но бедные у нас есть не только среди пенсионеров. Вряд ли к бедным нельзя отнести семью из 4 человек (отец, мать и 2 детей) со средним доходом на руки 15 тыс.* 2= 30 тыс. грн. Хотя с голода не умрут. Но и помогать родителям вряд ли смогут.
❗️«Вы проявляете неуважение к нашей стране». СМИ сообщают о перепалке на встрече Трампа и Зеленского
Как пишет «РБК-Украина», общение на повышенных тонах началось после того, как украинский лидер заявил, что США должны дать гарантии безопасности. В ответ Трамп сказал Зеленскому, что он «проявляет неуважение» к США и не имеет права «диктовать то, что Америка будет чувствовать».
«Вы в невыгодных условиях с начала войны. Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращения огня», — добавил американский президент.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 20:40, всього редагувалось 4 разів.
когда я писал что Зеленский хочет войны мне тут кое кто сильно возражал. Не буду показывать пальцем кто. Единственное что его оправдывает в данной конкретной ситуации, что никакого перемирия Трамп не предлагал, поэтому отказаться тоже не грех . Чтобы Трамп мог в будущем сказать "Я предложил а они не захотели".
А Путин не хочет войны ? Про Путина ты ничего не пишешь ...
Именно Путин начал эту войну и именно он не хочет её прекращать
Ти трохи відстав від подій. Зациклився. Перемир'я-перерви-заморозка рфії потрібна - за думкою голови ГУР:
*"Їм потрібна перерва. Тому що вони, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство", – наголосив Буданов.
Ціна війни для РФ занадто висока – вона блокує економічний розвиток, не дає можливості реалізовувати масштабні проєкти. Зокрема, Росія має брак технологій для освоєння арктичних регіонів і видобутку газу, а війна лише поглиблює цю проблему.
detroytred написав:В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки - це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України.
По тому що побачив... Ми програли останніх 15 хвилин і спровокував цей наш програш Венс, жорстко пройшовшись по нашим бідам...
При цьому На мій погляд -закид що треба з усім погоджуватись -Зеленським міг спростувати всього чотирма фразами Кожен американець зранку каже - Боже спаси Америку Кожен американський Президент каже - Боже спаси Америку Кожен українець на окупованій територій - Боже Допоможи Україні..
Чи поділяє Бог ці прохання тільки з урахуванням карт на руках?
Wirująświatła написав:Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет.
Я, конечно, историю в школе учил плохо, но мне всегда казалось, что рабов в войско привлекать принято не было. Воевали обычно свободные люди. Настолько свободные, насколько это возможно в сообществе людей.
Кшатрії, шляхта ... та інші "ваєнні мірного врємєні не з невостребуваним ВОСом"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 лют, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Якщо +-120 - це не так вже й багато для тебя, то не жалійся Чи ти хотів, щоб і 120 квадратів, і газ за три копійки ? ) Не вистачає на комуналку ? Оформлюй субсідію
От що я казав про капітал ? Якби вадим зрозумів що будинок це ЙОГО КАПІТАЛ - то він би просто вклав в утеплення десь 500 000 грн( збільшивши вартість цього будинку на 1 млн після вкладення 0,5 млн).. і перестав бідкатись. В мене наприклад на 140м2+70м2 мансарда за рік йде 1800м3 газу..на все обігрів+гаряча вода+приготування їжі... Тому Слухати власника майна яке коштує від 1 до 10 млн грн( в залежності де знаходиться) що для нього в найхолодніший місяць 3000 грн - забагато...( і так в нього буде максимум 3-4 місяці, а у всі інші буде 300-500 .. тобто в середньому менше ніж 1500грн/місяць, в той час коли стандартна в 50м2 в місті платить як мінімум не менше - як на мене це плач царівни яку ніхто не любить
konstantin kirovograd написав:кажись это не перемога((( те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей.... На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає.. Питання до корисних ідіотів.. А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі? може через постійне скиглення про бусифікацію? І чи не здається дивним, що страшилки про бусифікацію розповсюджують як ті хто служив (той самий долярчик і ніби то не повинен переживати що його бусифікують але при цьому моніторить телеграм канал) так і ті хто не служив( цих хоч можна зрозуміти З іншого боку як ті хто заявляє про свою високоосвіченість вірус і дюра-бачі) так і девятикланики по освіті...
Тому питання Так чиїх рук справа що венс зміг цей аргумент використати для того щоб дати можливість США умити руки?