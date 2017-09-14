кажись это не перемога(((
те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Про то что там наши наподписуют сегодня я вообще боюсь представить(((
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:37
кажись это не перемога(((
те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Про то что там наши наподписуют сегодня я вообще боюсь представить(((
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в П'ят 28 лют, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:41
Кшатрії, шляхта ... та інші "ваєнні мірного врємєні не з невостребуваним ВОСом"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 лют, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:41
От що я казав про капітал ?
Якби вадим зрозумів що будинок це ЙОГО КАПІТАЛ - то він би просто вклав в утеплення десь 500 000 грн( збільшивши вартість цього будинку на 1 млн після вкладення 0,5 млн).. і перестав бідкатись.
В мене наприклад на 140м2+70м2 мансарда за рік йде 1800м3 газу..на все обігрів+гаряча вода+приготування їжі...
Тому
Слухати власника майна яке коштує від 1 до 10 млн грн( в залежності де знаходиться) що для нього в найхолодніший місяць 3000 грн - забагато...( і так в нього буде максимум 3-4 місяці, а у всі інші буде 300-500 .. тобто в середньому менше ніж 1500грн/місяць, в той час коли стандартна в 50м2 в місті платить як мінімум не менше - як на мене це плач царівни яку ніхто не любить
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:43
Time to real politics is coming.
Почалась закрита частина . Без журналістів.
Show is over.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:44
[quote="5830743:Wirująświatła"]
Если Бог хочет покарать человека- он забирает у него разум,остальное человек делает сам.
Востаннє редагувалось Господар Вельзевула в П'ят 28 лют, 2025 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....
На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..
Питання до корисних ідіотів..
А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?
може через постійне скиглення про бусифікацію?
І чи не здається дивним, що страшилки про бусифікацію розповсюджують як ті хто служив (той самий долярчик і ніби то не повинен переживати що його бусифікують але при цьому моніторить телеграм канал) так і ті хто не служив( цих хоч можна зрозуміти
З іншого боку
як ті хто заявляє про свою високоосвіченість вірус і дюра-бачі) так і девятикланики по освіті...
Тому питання
Так чиїх рук справа що венс зміг цей аргумент використати для того щоб дати можливість США умити руки?
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:47
Wirująświatła
Це ж черговий інфантилізм, нє? На окупованих бурятами з кадирками територіях не питали який паспорт , і чи є він взагалі. Просто грабували і забирали що хотіли. Ти позбавлений такого «щастя» завдяки роботі ЗСУ по захисту тебе. Вже 11 років. Ти готовий оплатити і цей чек? А щодо діток? Мене не цікавить «персональна інформація «)), але ти згадував їх наявність. Їм держава не дає нічого безкоштовно? Освіту? Медицину? Кому викочувати цей чек? Особливо якщо вони в 23 , після безкоштовного ВНЗ , майнуть за кордон?
Кому викочувати чек за те, що у нас як мінімум як пугало, але існує правоохоронна система і судова влада. Завдяки яким халамидники не лізуть у твоє вікно з даху твого будинку по вірьовці. Завдяки якій ти вільно ходиш ввечері, не пограбований. Завдяки якій ти їздиш по дорогам з мінімальною вірогідністю натрапити на синьолобого.
Завдяки якій в школі не лежать прямо на парті розложені солі для продажу , і твоя дитина не купує їх у вільному доступі.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:52
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:54
Я не знаю как уточнить простой вопрос - считаете ли Вы, что права и обязанности граждан Украины должны быть взаимосвязаны? Да или нет. Повторять свою позицию о том, должны ли воевать женщины, не стоит. Я об этом вообще Вас не спрашивал. Ваша позиция по этому вопросу мне давно известна.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:55
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