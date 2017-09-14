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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1295812959129601296112962 ... 13033>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 73
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
26
Це загроза
15%
11
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
23
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
10
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:37

кажись это не перемога(((
те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Про то что там наши наподписуют сегодня я вообще боюсь представить(((
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в П'ят 28 лют, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:41

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Но если кто то хочет быть рабом, я не возражаю пусть служит и воюет.

Я, конечно, историю в школе учил плохо, но мне всегда казалось, что рабов в войско привлекать принято не было.
Воевали обычно свободные люди. Настолько свободные, насколько это возможно в сообществе людей.

Кшатрії, шляхта ... та інші "ваєнні мірного врємєні не з невостребуваним ВОСом"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 лют, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:41

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:И я уж слишком ограничил рацион. На перловке можно прожить совсем уж дёшево. На пенсию 4000 можно позволить себе и больше. Но лекарства, конечно, сильно выбивают из бюджета. Тут вы правы, никуда не денешься.
У меня за 01.25. только за газ 3000+грн. , хата +-120 не так вже і багато по площі
Якщо +-120 - це не так вже й багато для тебя, то не жалійся
Чи ти хотів, щоб і 120 квадратів, і газ за три копійки ? )
Не вистачає на комуналку ? Оформлюй субсідію
От що я казав про капітал ?
Якби вадим зрозумів що будинок це ЙОГО КАПІТАЛ - то він би просто вклав в утеплення десь 500 000 грн( збільшивши вартість цього будинку на 1 млн після вкладення 0,5 млн).. і перестав бідкатись.
В мене наприклад на 140м2+70м2 мансарда за рік йде 1800м3 газу..на все обігрів+гаряча вода+приготування їжі...
Тому
Слухати власника майна яке коштує від 1 до 10 млн грн( в залежності де знаходиться) що для нього в найхолодніший місяць 3000 грн - забагато...( і так в нього буде максимум 3-4 місяці, а у всі інші буде 300-500 .. тобто в середньому менше ніж 1500грн/місяць, в той час коли стандартна в 50м2 в місті платить як мінімум не менше - як на мене це плач царівни яку ніхто не любить
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:43

Time to real politics is coming.
Почалась закрита частина . Без журналістів.
Show is over.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 28 лют, 2025 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:44

[quote="5830743:Wirująświatła"]

Если Бог хочет покарать человека- он забирает у него разум,остальное человек делает сам.
Востаннє редагувалось Господар Вельзевула в П'ят 28 лют, 2025 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:кажись это не перемога(((
те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.
Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....
На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..
Питання до корисних ідіотів..
А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?
може через постійне скиглення про бусифікацію?
І чи не здається дивним, що страшилки про бусифікацію розповсюджують як ті хто служив (той самий долярчик і ніби то не повинен переживати що його бусифікують але при цьому моніторить телеграм канал) так і ті хто не служив( цих хоч можна зрозуміти
З іншого боку
як ті хто заявляє про свою високоосвіченість вірус і дюра-бачі) так і девятикланики по освіті...

Тому питання
Так чиїх рук справа що венс зміг цей аргумент використати для того щоб дати можливість США умити руки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:47

Wirująświatła

Я ее вижу как жизнь без гражданства. Пусть для меня все будет платным - медицина,


Це ж черговий інфантилізм, нє? На окупованих бурятами з кадирками територіях не питали який паспорт , і чи є він взагалі. Просто грабували і забирали що хотіли. Ти позбавлений такого «щастя» завдяки роботі ЗСУ по захисту тебе. Вже 11 років. Ти готовий оплатити і цей чек? А щодо діток? Мене не цікавить «персональна інформація «)), але ти згадував їх наявність. Їм держава не дає нічого безкоштовно? Освіту? Медицину? Кому викочувати цей чек? Особливо якщо вони в 23 , після безкоштовного ВНЗ , майнуть за кордон?

Кому викочувати чек за те, що у нас як мінімум як пугало, але існує правоохоронна система і судова влада. Завдяки яким халамидники не лізуть у твоє вікно з даху твого будинку по вірьовці. Завдяки якій ти вільно ходиш ввечері, не пограбований. Завдяки якій ти їздиш по дорогам з мінімальною вірогідністю натрапити на синьолобого.
Завдяки якій в школі не лежать прямо на парті розложені солі для продажу , і твоя дитина не купує їх у вільному доступі.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 28 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:52

Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».

Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:54

  ЛАД написав:Если вы не о женщинах, а о чём-то другом, тогда уточните вопрос.

Я не знаю как уточнить простой вопрос - считаете ли Вы, что права и обязанности граждан Украины должны быть взаимосвязаны? Да или нет. Повторять свою позицию о том, должны ли воевать женщины, не стоит. Я об этом вообще Вас не спрашивал. Ваша позиция по этому вопросу мне давно известна.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:55

  Wirująświatła написав:
Зеленський Трампу: «Я можу сказати, містере президенте?».

Трамп: «Не можеш. Ти й так уже багато сказав!».

У москалів сьогодні свято ... похмілля буде, потім ... дуже важке )
pesikot
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