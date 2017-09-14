Додано: П'ят 28 лют, 2025 20:46

konstantin kirovograd написав: кажись это не перемога(((

те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют. кажись это не перемога(((те кто нас обещал защитить и помочь нас просто декласируют.

Головна і ЄДИНА претензія Венса- у вас не вистарчає людей....На пропозицію приїхати і подивитись що це не так( як не як а 1+млн осіб в ЗСУ у нас Є)-венс сказав що йому їхати не треба він і так знає..Питання до корисних ідіотів..А звідки про нестачу людей знає людина яка не хоче дивитись в реалі?може через постійне скиглення про бусифікацію?І чи не здається дивним, що страшилки про бусифікацію розповсюджують як ті хто служив (той самий долярчик і ніби то не повинен переживати що його бусифікують але при цьому моніторить телеграм канал) так і ті хто не служив( цих хоч можна зрозумітиЗ іншого бокуяк ті хто заявляє про свою високоосвіченість вірус і дюра-бачі) так і девятикланики по освіті...Тому питанняТак чиїх рук справа що венс зміг цей аргумент використати для того щоб дати можливість США умити руки?